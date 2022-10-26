Дочери Беглова могут стать фигурантами уголовного "дела генералов"

Главное следственное управление СК РФ продолжает предварительное следствие по так называемому "делу генералов". Следственные действия продлены до 5 декабря 2022 года. До этого же срока предусмотрена мера пресечения в виде содержания под стражей для генерал-майоров Алексея Семенова и Ивана Абакумова и генерал-лейтенанта Сергея Умнова. В деле уже фигурирует компания "Газпром Трансгаз Санкт-Петербург", где зять губернатора Александра Беглова Павел Белов числится заместителем гендиректора. Не исключено, что вскоре в деле может появиться и дочь Беглова нотариус Юлия Белова.

В начале июля в домах и кабинетах высокопоставленных сотрудников МВД Петербурга и Ленобласти прошли масштабные обыски в рамках уголовного дела о злоупотреблении служебными полномочиями, открытого еще в 2020 году. Были задержаны и уволены сразу три генерала: помощник главы МВД Сергей Умнов, начальник ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Семенов и бывший заместитель начальника Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Иван Абакумов.

По версии следствия, генералы выбрали несколько крупных компаний, которые якобы принудили бесплатно передать площади под создание частных МРЭО. Кроме того, бизнесмены на безвозмездной основе должны были регулярно оказывать финансовую помощь правоохранительным органам. Деньги поступали на счета "Фонда содействия программам ГУВД СПб и ЛО". В период с 2015 по 2019 годы туда направили 39 миллионов рублей.

"Соучастники использовали деньги на личные нужды, в том числе для приобретения автомашин и абонементов в фитнес-клуб", — приводит выдержку из следствия областное издание 47News.

Как было установлено, не менее 1 миллиона рублей из них было потрачено на покупку 15 абонементов в двух элитных фитнес-клубах Parus. Один расположен на Воскресенской набережной, недалеко от Главного управления МВД по Санкт-Петербургу. Он принадлежит Анастасии Зубковой, внучке бывшего председателя правительства России Виктора Зубкова, который ныне является главой совета директоров "Газпрома". Второй Parus разместился в одном из самых дорогих ЖК Петербурга "Парадный Квартал". Клуб принадлежит второй внучке Зубкова Наталье Сердюковой, дочери экс-министра обороны Анатолия Сердюкова.

Одним из главных спонсоров "Фонда содействия программам ГУВД СПб и ЛО" оказалось дочернее предприятие "Газпрома". Перечисления компании "Газпром Трансгаз Санкт-Петербург" достигали 12 миллионов рублей в год. В августе 2022 года СК РФ направил компании запрос на предоставление финансовой документации за 2015-2019 годы. Заместителем гендиректора по общим вопросам компании является Павел Белов, он женат на старшей дочери губернатора Беглова Юлии.

Это можно было бы счесть за совпадение, но оно оказалось не единственным. Юлия Белова (в девичестве Беглова) с 2014 по 2017 годы работала начальником юридического отдела в Комитете по культуре. К тому моменту в декларации молодой чиновницы уже числилось несколько квартир, одна из которых с внушительной площадью 156,4 квадратных метра. Недавно был установлен адрес этой квартиры. Как оказалось, она располагается в ЖК "Парадный квартал", том самом, где размещается один из фитнес-клубов Parus, у которого соучастники покупали абонементы.

В данном контексте особенно интересна деталь, которую 47 News сообщал о ходе расследования со ссылкой на собственные источники. Хоть, по версии следователей, генералы настойчиво и рекомендовали бизнесу вносить пожертвования в фонд, но купленными машинами и абонементами могли пользоваться иные люди. Кто эти люди, пока не озвучивалось.

В таком контексте уже сложно оценивать как случайное совпадение тот факт, что компания, где работает Павел Белов, переводила крупные суммы денег в фонд. Затем закупались абонементы в элитный фитнес-клуб, расположенный в том же ЖК, где проживает жена Белова и, вероятно, он сам. Не стоит забывать, что речь идет не только о покупке машин и фитнес-абонементов, но и о получении коммерческих площадей.

Вполне может оказаться, что члены семьи губернатора Александра Беглова также могли иметь отношение к деятельности коммерческих МРЭО, связанных с "делом генералов". Основание для такой версии — очередное "совпадение". Станислав Кудряшов, муж младшей дочери Беглова Ольги, с 2015 года владеет сетью автоломбардов. Его бизнес напрямую пересекается с деятельностью МРЭО ГИБДД. Однако на данный момент достоверно не известно, связан ли он работой коммерческих МРЭО, под создание которых бесплатно получали помещения фигуранты "дела генералов".

Насколько тесно связаны дочери Александра Беглова и их зятья с задержанными генералами, установит Следственный комитет, но череда уже выявленных фактов явно указывает на то, что совпадения в этом уголовном деле вряд ли случайны.