Музейные сокровища России разворованы, но кое-что ещё осталось

Ещё в 1995 году в Москве было совершено 127 преступлений, связанных с хищением антиквариата. По словам тогдашнего начальника отдела МУРа по защите культурных ценностей Василия Сорокина, из каждой тысячи помещений, где хранилась наша "культура", под надёжной охраной находились не более 100.

Сегодня мы просто ужаснёмся от пропавших культурных ценностей России (нередко одна монета может потянуть по стоимости на десятки картин — воровать их проще), если проинспектируем наши музейные сокровища по всей РФ. И дело не только в сигнализации и во всей нашей правоохранительной системе, но и в состоянии культурного патриотизма, если не больше, нашего руководства страны.

Не секрет, что во всём мире преступный бизнес, связанный с культурными ценностями — произведениями искусства, раритетами, антиквариатом — стоит по доходности на третьем месте после торговли наркотиками и оружием. И он не зависит ни от конъюнктуры рынка, ни от курса валют. В тех же США ежегодный незаконный оборот картин, монет, наград и прочей старины оценивается более чем в 6 миллиардов долларов.

Спросите наших богачей, кто держит в своих частных коллекциях в России картины того же Айвазовского, Крамского, Репина — никто. Ненадёжно. Если даже из госмузеев воруют.

Художественные ценности нередко стоят дороже беспилотников

В первые 15 лет постсоветской России было украдено около 60 тысяч предметов искусства. Где-то на миллиард долларов. Тогда силовики разыскивали уже 3,5 тысячи картин, 37 тысяч икон и 1,5 тысячи редких книг. А друживший с нами Интерпол объявлял в розыск 700 принадлежащих России произведений, вывезенных за рубеж.

Кстати, в Костромской области уже давно были ограблены все церкви, не имевшие сигнализации. А поможет ли она, вот в чем вопрос.

У нас искусство крадут тихо, без первых полос на страницах СМИ. Чаще всего, это систематические кражи из запасников того же Государственного Эрмитажа.

Уже летом 2006 года во время плановой проверки Счётной палатой хранилища отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа была выявлена пропажа 221 экспоната (по результатам дальнейших подсчётов — 226). Большей частью, иконы и произведения декоративно-прикладного искусства XIX-ХХ веков. Предварительную оценку похищенного тогда оценили в 5,2 миллиона долларов.

Тогда-то и начались тотальные проверки сохранности музейных фондов и степени защищённости музейных коллекций правительственными комиссиями. Утверждается, что было проверено около 1600 музеев.

Обнаружили тысячи неучтённых или потерянных единиц хранения: фотографии, ордена и другие награды, монеты, бивни мамонтов, даже череп древнего шерстистого носорога и многое-многое другое. Проверили бы ещё на подлинность наших "рембрандтов". Ну, мало ли что.

О том, что нашли воров или кто-то ответил за совершённые преступления — ни гу-гу. Главный вердикт — 90 процентов российских музеев беззащитны перед угрозой краж. Хотя, и лампочки сигнализации светятся, и охрана надёжно сидит в музеях, смотря криминальные российские сериалы по нашему ТВ.

А что подправить в российских музеях

24 апреля 1927 года из Музея изящных искусств имени Пушкина в Москве пропали пять картин огромной художественной ценности. Искусствоведы называли случившееся "кражей века". Искали шедевры несколько лет, но нашли. "Христос", написанный Рембрандтом в XV веке, похитили из Голландского зала. "Бичевание Христа" Дж. Пизано, "Ecce Нomo" ("Се человек") Тициана, "Святое семейство" Корреджо (все — XVI век) и "Иоанн Богослов" Карло Дольчи (XVII век) были украдены из Итальянского зала музея.

Сегодня похищенное, чаще всего, не находят. Хотя, как забавный эпизод можно было бы сказать о картине (вернее, фрагменте) Жана Леона Жерома "Бассейн в гареме" 1876 года. Весьма симпатико и эротиссимо. Упёрли, по историческим меркам, недавно — из Государственного Эрмитажа в марте 2001 года. Фрагмент был подброшен в приёмную председателя фракции КПРФ Геннадия Зюганова в ГД в декабре 2006 года. Первое, на что стоит обратить внимание — подбросивший имел пропуск для входа в госучреждение. И второе, наверное, обзавёлся собственным гаремом, не нарисованным.

Это, конечно, было трогательно, когда бессменный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский говорил в ходе лектория VK Fest, что музеи сегодня выступают в роли "мягкой силы".

Конечно, "сегодня у музеев появилось гораздо больше возможностей продвигать свои идеи, так как люди сегодня стараются "больше пользоваться музеями". Музеи можно назвать "модным" и "мощным, вечным брендом". И это хорошо. Но хотелось бы напомнить шефу и хранителю российского культурного наследия: "судя по нашим реалиям, России скоро уже в музеях больше нечего будет показывать". Останутся одни гипсовые копии.