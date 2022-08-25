Финский "Перевал Дятлова": встреча, искорёжившая жизнь

В феврале 1959 года на склонах уральской горы Отортен при странных обстоятельствах погибли девять туристов. Горный перевал, где произошла трагедия, впоследствии стали называть перевалом Дятлова — по фамилии руководителя группы.

Вскоре "народное название" превратилось в нарицательное. Так стали именовать загадочные драматические происшествия в лесу или горах, жертвами которых чаще всего становились компании из нескольких человек. Один из таких эпизодов приключился 7 января 1970 года на окраине финской деревни Имъярви в 130 километрах от Хельсинки.

Встреча в лесу

В тот день 36-летний лесник Аарно Хейнонене и 38-летний фермер Эско Вильо решили покататься на лыжах.

Спустившись по склону, друзья вышли на опушку леса. И тут сверху вдруг послышалось жужжание. Подняв головы, мужчины увидели в небе яркое светящееся облако, двигавшееся с севера. Описав большой круг, оно стало снижаться и "направилось" прямо к лыжникам. При этом, жужжание становилось всё громче.

Метрах в 15 над головами лыжников облако остановилось и стало медленно поворачиваться. При этом, внутри него проступали контуры светящегося металлического объекта, напоминавшего классическую "летающую тарелку" диаметром около 3 метров. Тарелка стала снижаться, и облако вокруг неё постепенно рассеивалось. В конце концов, НЛО завис на высоте 3-4 метров, а жужжание прекратилось.

Внезапно Аарно ощутил, будто кто-то невидимый тянет его за талию. Он сделал на лыжах шаг назад. После этого объект выпустил световой луч, и на снегу проявилась человекообразная фигура ростом не более 90 сантиметров, с восковым лицом, опущенными плечами и очень худыми, как у ребёнка, конечностями.

На существе был надет металлический шлем в форме конуса. В руках оно держало чёрный предмет вроде коробки, откуда исходил пульсирующий желтоватый свет. Пришелец направил луч на людей. Далее тарелку окутал туман, и она исчезла в небе.

Болезненные последствия

Когда друзья стали отходить от шока, Аарно обнаружил, что у него онемела правая часть тела, на которую как раз попал луч. Также у него началась сильная одышка. Деревня находилась всего в двух километрах от этого места, но Эско понадобился целый час, чтобы дотащить приятеля до дому.

К вечеру состояние Хейнонене ещё больше ухудшилось. У него дико заболели голова, спина, суставы. С Вильо, вроде бы, всё было в порядке. Но, вернувшись домой и посмотрев на себя в зеркало, он увидел, что его лицо сильно опухло и покраснело. Кроме того, у него неожиданно нарушилась координация движений.

Врач, доктор Паули Каяноя, определил у Аарно значительное снижение кровяного давления, что, по его мнению, могло стать следствием шока.

Эско тоже пришлось явиться на приём к доктору. Тот прописал ему седативные препараты, но они не помогли. Мужчине стало ещё сложнее держать равновесие, появились слабость и жар в ногах. Также стала сильно болеть голова, ухудшилось зрение.

У врача создалось впечатление, что его пациенты пережили сильное нервное потрясение. В то же время, ни у доктора, ни у исследователей, которые позднее общались с контактерами, не возникло сомнений в том, что их рассказ правдив.

Может, радиация?

Случай с Хейнонене и Вильо пытался расследовать шведский физик Свен Олоф Фредрикссон, член группы GICOFF (Гётеборгский информационный центр неопознанных летающих объектов, функционировавший с 1970 по 1978 год).

Он встретился с Аарно, который поведал ему, что, помимо проблем с физическим здоровьем, страдает от ночных кошмаров, в которых видит своего друга Эско в виде "старого и маленького существа, излучающего яркий свет". У него возникла навязчивая идея, что фермер хочет причинить ему вред.

У Вильо, в свою очередь, мигрени так и не прошли. Также он жаловался на судороги в левой ступне, светобоязнь и аллергию на воду. При этом, анализы крови фермера не показывали никаких патологий.

Фредрикссон пришёл к выводу, что симптомы у обоих похожи на результат воздействия сильной радиации. Но последствия радиоактивного заражения не проявляются так внезапно.

Увы, здоровье контактеров со временем так и не восстановилось полностью. Сейчас ни Хейнонена, ни Вильо уже нет в живых. Один из жителей деревни Имъярви, Яриматти Марттунен, рассказал журналистам:

"Моему отцу 80 лет, и он хорошо помнит эту историю. Эско и Аарно ушли в лес на лыжах нормальными людьми, а вернулись не в себе. После этого Эско всю жизнь прожил в уединении. А у Аарно открылся дар исцеления. И к нему приезжали люди со всей Финляндии. Некоторые уверяли, что он им помогает выздороветь".

Так или иначе, лесник и фермер столкнулись с чем-то, разрушившим их здоровье и резко изменившим жизнь. Был ли это контакт с представителем инопланетной цивилизации, или люди подверглись некоему намеренному техногенному воздействию, или, быть может, оказались в зоне испытаний секретного оружия — мы можем лишь предполагать…