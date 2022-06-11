Модель о смерти Евгении Смирновой на Пхукете: "Это была обычная пьянка — здесь каждый день кто-то умирает"

Российская модель и двое иностранцев обвиняются в смерти 37-летней россиянки — Евгении Смирновой. Девушка упала с восьмого этажа отеля Emerald Terrace во время "секс-вечеринки" на Пхукете 31 мая.

Евгения Смирнова

Обвинения в небрежности, повлекшей за собой смерть человека, предъявлены 38-летнему американцу Джамаалу Смиту, 28-летнему иорданцу Ахмаду Алатуму и 35-летней россиянке Наталье Косенковой. Всем троим грозит по 10 лет лишения свободы, если их признают виновными, пишет The Sun.

Трое друзей заверили полицию, что Евгения была очень пьяна, когда поднималась по внешней лестнице между седьмым и восьмым этажами, сообщает The Bangkok Post. На вскрытии обнаружилось, что в ее крови очень высокий уровень алкоголя.

Однако полицейские продолжают расследование ее смерти и ищут любые признаки физического насилия или конфликта с подозреваемыми.

Евгения была найдена в одном нижнем белье с травмами головы, не совместимыми с жизнью, и сломанной ногой после падения. В ее руке были зажаты человеческие волосы, которые тайская полиция проверяла на ДНК.

Известно, что у россиянки были аккаунты в социальных сетях, также она вела прямые трансляции на сайтах для взрослых незадолго до своей смерти. Во время одного из своих выступлений она представилась "веб-моделью" и приветствовала зрителей в своей закрытой онлайн-комнате.

Признания Косенковой

Косенкова, модель и ди-джей, которая когда-то работала ассистентом стоматолога, ранее называла смерть девушки "досадным происшествием".

"Единственное, что я могу сказать, что это был досадный инцидент, но это не было убийством, и никто не виноват", — сообщила она.

И она опровергла сообщения тайских СМИ о том, что вечеринка была связана с сексом и наркотиками, на фоне заявлений о том, что полиция нашла пустые упаковки от презервативов и мелко измельченную марихуану.

"Я не знала Евгению Смирнову до того вечера. Она просто пришла на вечеринку, где мы были", — заявила Косенкова, добавив, что Евгения позвала на вечеринку своего друга [Алатума], который тоже вел себя неадекватно.

"Могу сказать, что я и мой друг [Смит], которого я давно знаю, вели себя достойно и порядочно. Полиция доверяет нам, — заявила модель. — Я здесь просто турист… Живу уже пять месяцев. Это была обычная пьянка — здесь каждый день кто-то умирает".

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