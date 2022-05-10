Андрей Ростоцкий: Творческие планы перечеркнула гибель

Ровно 20 лет назад трагически погиб известный режиссёр, актёр и сценарист Андрей Ростоцкий. Сын знаменитого режиссёра Станислава Ростоцкого и актрисы Нины Меньшиковой пошёл по стопам родителей, сделал успешную карьеру в кино и на телевидении. Однако очередные творческие планы перечеркнула загадочная смерть в 45 лет.

Настоящие мужские увлечения

Дебютной для Ростоцкого-младшего стала роль Мити Красикова в фильме "Это мы не проходили" (1975). Потом были другие заметные роли в картинах

"Дни Турбиных",

"Конец императора тайги",

"Эскадрон гусар летучих"

и др.

В фильме Сергея Бондарчука "Они сражались за Родину" молодой Ростоцкий исполнил свой первый каскадёрский трюк. По сценарию его герой погибает под танком. Говорят, что играть смерть, даже просто играть персонажа с трагическим концом — плохая примета. Но вряд ли это приходило в голову Андрею.

У него всегда было множество интересов в самых разных областях жизни. Причём, как правило, это были настоящие мужские профессии и хобби:

оружие,

конный спорт,

путешествия,

охота,

рыбалка…

В 1991 году Ростоцкого удостоили звания заслуженного артиста РСФСР. Казалось, Андрей спешил жить, предчувствуя свою судьбу.

Смертоносная натура

В мае 2002 года съёмочная группа Ростоцкого прибыла в окрестности Сочи. Собирались снимать фильм "Моя граница" по заказу Киностудии имени Горького.

После того как киношники заселились в санаторий министерства обороны "Кудепста", Ростоцкий отправился на поиски натуры. Несмотря на живописные пейзажи вокруг, отыскать место для съёмок было не так-то легко.

Воскресным утром 5 мая Ростоцкий на предоставленном ему пограничном "уазике" с водителем отправился в район горнолыжного курорта "Красная поляна". По дороге они несколько раз останавливались, Андрей выходил из машины и осматривал окрестности… Но так и не нашёл нужной натуры.

Наконец они добрались до водопада Девичьи слёзы, окрестности которого представляли собой безлюдное скалистое место. Выйдя из автомобиля, Ростоцкий, как всегда, попросил шофера подождать и стал взбираться на одну из скал.

Никакого альпинистского снаряжения у режиссёра не имелось. Он очень надеялся на свой каскадёрский опыт, на умение выполнять сложнейшие трюки и не подумал о страховке.

Далее, по официальной версии, Ростоцкий потерял равновесие и сорвался вниз с 30-метровой высоты.

Когда режиссёра на "скорой" доставили в Хостинскую районную больницу, тот был ещё жив, находился в коме. Однако врачи сразу увидели, что он безнадёжен: переломы всех конечностей и серьёзная черепно-мозговая травма. Пациента всё же решили прооперировать, но операции он не пережил.

Тут же начали возникать версии по поводу трагедии. Некоторые СМИ сообщили: Ростоцкий будто бы был пьян, когда сорвался со скалы. Но потом вышла телепередача, в которой очевидцы утверждали, что ни в день гибели, ни накануне режиссер не брал в рот спиртного.

Мог ли водитель "уазика" быть как-то замешан в смерти Ростоцкого? Может, между мужчинами произошла ссора? Этого никто не знает.

Не обошлось и без мистических теорий. Кто-то увидел знак судьбы в названии водопада, в районе которого произошёл несчастный случай. Мол, недаром он носит такое грустное название — "Девичьи слёзы".

Нашлись и такие, кто связывал смерть режиссера с Пасхой, которая как раз пришлась в тот год на 5 мая. Ведь для православных существует запрет работать в Пасху. Хотя можно ли было назвать эту поездку работой?

Повторение судьбы

Многие впоследствии обратили внимание на роковое совпадение: 20 сентября того же года в Кармадонском ущелье (Северная Осетия) во время схода ледника Колка погиб Сергей Бодров-младший, тоже артист и режиссёр, звезда фильмов "Брат" и "Брат-2".

Как и Ростоцкий, Бодров прибыл в горы со съёмочной группой. Предстояло снимать картину "Связной". В последний раз группу видели входящей в ущелье. Тела так и не были обнаружены, видимо, они остались глубоко под завалами. На этот раз погиб не один, а несколько человек…

Может, горам нужны жертвы из числа самых удачливых и талантливых? Когда происходят такие события, на ум невольно приходят совершенно иррациональные вещи. И задаёшься вопросом, почему порой ранняя смерть ждёт именно лучших из лучших…

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен