EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Шлионская

Очки маньяка заняли место в музее

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Кто откажется от обладания вещью, которая некогда принадлежала знаменитости? Даже если это преступник, уничтоживший огромное количество людей. Так, известный американский исследователь паранормальных явлений и телеведущий Зак Баганс приобрёл на аукционе очки за 50 тысяч долларов, принадлежавшие одному из самых знаменитых серийных убийц США эпохи 70-х — Теду Банди.

Очки маньяка заняли место в музее

Любитель садо-мазо

Теодора Роберта Банди называли "Нейлоновым душителем". Он охотился за молодыми женщинами, насиловал их и зверски убивал, душа нейлоновым чулком. Также его обвиняли в некрофилии и каннибализме. Сам он признался в убийствах 36 женщин. А возможно, жертв было и больше. Самой юной из них, Кимберли Литч, исполнилось всего 12 лет.

Говорили, что мать Теда Луиза Коуэлл родила сына в 1946 году от собственного отца. Правда он носил фамилию отчима — Джона Банди.

Теодор получил неплохое образование. Он учился в нескольких престижных университетах Америки:

  • в Сиэтле,
  • Вашингтоне,
  • Стэнфорде,
  • Филадельфии, —

изучал юриспруденцию и психологию. Правда нигде так и не окончил курса. В 1971 году Банди вернулся в Сиэтл и какое-то время трудился в центре помощи жертвам насилия. Возможно, это как-то повлияло на его дальнейшие увлечения.

В отличие от большинства маньяков в Теде на первый взгляд не было ничего неадекватного. Он казался очень привлекательным мужчиной. Правда девушки, с которыми он встречался, впоследствии показали на суде, что их ухажёр увлекался садомазохистскими играми и жёстким порно.

Обаятельный убийца

Первое убийство Банди совершил в январе 1974 года. Он несколько раз переезжал с места на место:

  • из Сиэтла в Солт-Лейк-Сити,
  • оттуда в Колорадо,
  • из Колорадо во Флориду…

В первый раз его арестовали по подозрению в убийствах в августе 1975 года. Но доказать причастность к преступлениям не удалось. В феврале 1976 года Теда приговорили к 15 годам заключения за попытку похищения некоей Кэрол Ронч. Однако, пробыв в тюрьме около года, он ухитрился сбежать оттуда и вновь начал совершать убийства.

Теодор подходил к своим жертвам, обаятельно улыбался им и произносил: "Привет, я Тед!" Девушки легко шли на контакт, они даже не подозревали, что кроется за этим обаянием.

И всё же в феврале 1978 года после очередного убийства Тедди задержали. На этот раз все доказательства были против него. Как ни странно, находясь в тюрьме во Флориде, Банди вступил в брак со своей бывшей коллегой Кэрол Энн Бун.

31 июля 1979 года суд приговорил Теодора Роберта Банди к смертной казни. Однако исполнение приговора постоянно откладывалось в течение девяти лет, так как в деле всплывали всё новые и новые эпизоды. За время пребывания мужа в тюрьме урождённая Кэрол Энн Бун, а теперь миссис Банди, успела родить от него дочь.

Приговор был приведён в исполнение только в январе 1989 года. Теодора Банди казнили на электрическом стуле в тюрьме города Гейнсвилл. Так что Кэрол Энн осталась вдовой, а их маленькая дочь — сиротой.

Очки для маскировки

Очки Банди носил вовсе не потому, что у него было плохое зрение. Просто это был способ маскировки. В обычной жизни он не надевал очки, а люди, как показывает опыт, больше доверяют очкарикам и не ждут от них обычно ничего дурного.

Зака Баганса прежде всего заводит то, что именно через эти очки Банди смотрел на своих жертв. Но исследователь не собирается носить аксессуар сам — он поместил его в свою экспозицию, которую называет Музеем привидений.

Музей находится в Лас-Вегасе. В числе экспонатов коллекции — вещи, которые имеют отношение к известным преступникам. Они находятся в отдельной части помещения, отгороженной от остального пространства решётками, похожими на тюремные. По мнению Баганса, очкам маньяка там самое место. Что ж, на всё есть спрос, и личные вещи убийц тоже могут быть кому-то интересны.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Следователи в деле: как вычисляют маньяка по его психологии
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Александр Михайлов
Темы музей
Sberbank
Новости
Бородай: окружение донбасской группировки ВСУ обязательно произойдёт, но позже
Шольц: Россия вынуждает ФРГ продолжить поставки оружия Украине
Евсеев: заблокированным на "Азовстали" боевикам надо понять — эвакуации не будет
На Украине впервые погиб наёмник из Нидерландов
Ракетные удары в Одессе прервали встречу Евросовета с руководством Украины
В Красноярском крае пожары вспыхнули вновь: горит более 20 гектаров
В Британии Зеленского высмеяли за слова о "двух днях победы"
Пленные ВСУшники поздравляют российский народ и ветеранов с Днём Победы
Посол Митрофанова поблагодарила болгар: "Спасибо за цветы, а не краску"
Сенатор Афанасьева назвала гадами напавших на посла РФ в Польше
Популярное
Силовые структуры
Пленный комбриг ВСУ: просили Киев о помощи на "Азовмаше", но нам врали

По словам комбрига, Киев обещал выслать отряды деблокации, но помощь так и не пришла.

Пленный комбриг ВСУ: просили Киев о помощи на "Азовмаше", но нам врали
Военный эксперт Насонов: боевики на "Азовстали" могут самоуничтожиться
Силовые структуры
Военный эксперт Насонов: боевики на "Азовстали" могут самоуничтожиться
Силовые структуры
ВС России в Одессе уничтожили отель Grande Pettine с иностранными наёмниками
Политика. Новости и аналитика
Сергей Глазьев: США готовят госпереворот в России и свержение Путина
Ирина Шлионская Очки маньяка заняли место в музее Ирина Шлионская Любовь Степушова Битва за Донбасс вышла в финальную стадию Любовь Степушова Анна Селезнева Какая у тебя онлайн-репутация? Главные правила экологичного и безопасного общения в интернете Анна Селезнева
Политика. Новости и аналитика
Корнилов: вмешательство Джонсона в ситуацию на Украине приведёт к краху Британии
Силовые структуры
Спецназ "О" ликвидировал выдающихся бойцов ВСУ под Северодонецком
Баранец: "В переломном моменте в спецоперации на Украине ловушка захлопывается"
Силовые структуры
Баранец: "В переломном моменте в спецоперации на Украине ловушка захлопывается"
Последние материалы
На Украине впервые погиб наёмник из Нидерландов
Ракетные удары в Одессе прервали встречу Евросовета с руководством Украины
Гала Дали: жена испанского гения была русской по происхождению
В Красноярском крае пожары вспыхнули вновь: горит более 20 гектаров
Пищевые расстройства и фобии: аномальная тяга к одному продукту
В Британии Зеленского высмеяли за слова о "двух днях победы"
Пленные ВСУшники поздравляют российский народ и ветеранов с Днём Победы
Посол Митрофанова поблагодарила болгар: "Спасибо за цветы, а не краску"
Сенатор Афанасьева назвала гадами напавших на посла РФ в Польше
Дюжев получит 1,07 млн рублей за выступление в Казани
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников