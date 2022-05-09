Очки маньяка заняли место в музее

Кто откажется от обладания вещью, которая некогда принадлежала знаменитости? Даже если это преступник, уничтоживший огромное количество людей. Так, известный американский исследователь паранормальных явлений и телеведущий Зак Баганс приобрёл на аукционе очки за 50 тысяч долларов, принадлежавшие одному из самых знаменитых серийных убийц США эпохи 70-х — Теду Банди.

Любитель садо-мазо

Теодора Роберта Банди называли "Нейлоновым душителем". Он охотился за молодыми женщинами, насиловал их и зверски убивал, душа нейлоновым чулком. Также его обвиняли в некрофилии и каннибализме. Сам он признался в убийствах 36 женщин. А возможно, жертв было и больше. Самой юной из них, Кимберли Литч, исполнилось всего 12 лет.

Говорили, что мать Теда Луиза Коуэлл родила сына в 1946 году от собственного отца. Правда он носил фамилию отчима — Джона Банди.

Теодор получил неплохое образование. Он учился в нескольких престижных университетах Америки:

в Сиэтле,

Вашингтоне,

Стэнфорде,

Филадельфии, —

изучал юриспруденцию и психологию. Правда нигде так и не окончил курса. В 1971 году Банди вернулся в Сиэтл и какое-то время трудился в центре помощи жертвам насилия. Возможно, это как-то повлияло на его дальнейшие увлечения.

В отличие от большинства маньяков в Теде на первый взгляд не было ничего неадекватного. Он казался очень привлекательным мужчиной. Правда девушки, с которыми он встречался, впоследствии показали на суде, что их ухажёр увлекался садомазохистскими играми и жёстким порно.

Обаятельный убийца

Первое убийство Банди совершил в январе 1974 года. Он несколько раз переезжал с места на место:

из Сиэтла в Солт-Лейк-Сити,

оттуда в Колорадо,

из Колорадо во Флориду…

В первый раз его арестовали по подозрению в убийствах в августе 1975 года. Но доказать причастность к преступлениям не удалось. В феврале 1976 года Теда приговорили к 15 годам заключения за попытку похищения некоей Кэрол Ронч. Однако, пробыв в тюрьме около года, он ухитрился сбежать оттуда и вновь начал совершать убийства.

Теодор подходил к своим жертвам, обаятельно улыбался им и произносил: "Привет, я Тед!" Девушки легко шли на контакт, они даже не подозревали, что кроется за этим обаянием.

И всё же в феврале 1978 года после очередного убийства Тедди задержали. На этот раз все доказательства были против него. Как ни странно, находясь в тюрьме во Флориде, Банди вступил в брак со своей бывшей коллегой Кэрол Энн Бун.

31 июля 1979 года суд приговорил Теодора Роберта Банди к смертной казни. Однако исполнение приговора постоянно откладывалось в течение девяти лет, так как в деле всплывали всё новые и новые эпизоды. За время пребывания мужа в тюрьме урождённая Кэрол Энн Бун, а теперь миссис Банди, успела родить от него дочь.

Приговор был приведён в исполнение только в январе 1989 года. Теодора Банди казнили на электрическом стуле в тюрьме города Гейнсвилл. Так что Кэрол Энн осталась вдовой, а их маленькая дочь — сиротой.

Очки для маскировки

Очки Банди носил вовсе не потому, что у него было плохое зрение. Просто это был способ маскировки. В обычной жизни он не надевал очки, а люди, как показывает опыт, больше доверяют очкарикам и не ждут от них обычно ничего дурного.

Зака Баганса прежде всего заводит то, что именно через эти очки Банди смотрел на своих жертв. Но исследователь не собирается носить аксессуар сам — он поместил его в свою экспозицию, которую называет Музеем привидений.

Музей находится в Лас-Вегасе. В числе экспонатов коллекции — вещи, которые имеют отношение к известным преступникам. Они находятся в отдельной части помещения, отгороженной от остального пространства решётками, похожими на тюремные. По мнению Баганса, очкам маньяка там самое место. Что ж, на всё есть спрос, и личные вещи убийц тоже могут быть кому-то интересны.

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