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Автор Ирина Шлионская

"Умереть от страха": реальные случаи гибели от испуга

Происшествия » Человеческий фактор

Выражение "умереть от страха" многие воспринимают лишь фигурально. А между тем сильный испуг может стать причиной смерти в буквальном смысле этого слова. В истории подобные случаи встречались.

"Умереть от страха": реальные случаи гибели от испуга

Трупы на Горе Мертвецов

Вспомним таинственный эпизод гибели туристов на перевале Дятлова. Если вкратце, то туристическая группа, состоявшая в основном из молодых людей, студентов Уральского политехнического института, во главе с Игорем Дятловым, в феврале 1959 года отправилась в поход в район горы Отортен, которую местные манси называли Холат Сяхыл — Гора Мертвецов.

Через какое-то время туристы перестали выходить на связь, и после продолжительных поисков мёртвые тела членов группы обнаружили неподалеку от разрезанной палатки без одежды и вещей. Все признаки указывали на то, что они умерли от переохлаждения.

Выдвигалось множество версий о том, что произошло с группой Дятлова. Среди них —

  • попадание в зону военных испытаний,
  • взрыв космического тела,
  • воздействие НЛО,
  • криминальные разборки,
  • отравление неизвестными химическими веществами…

А согласно одной из гипотез, причиной гибели людей стал страх. Туристы так сильно чего-то испугались, что в одном нижнем белье выбежали из палатки. И замерзли, поскольку находились в психически невменяемом состоянии…

Кошмар врача

По словам медиков, если человек испытывает чувство страха, в его организме начинают происходить определённые процессы, дающие сильную нагрузку на сердце. Причём такой нагрузки порой не может выдержать и сердце здорового человека, не только больного.

С тремя необъяснимыми случаями смертей от страха пришлось столкнуться врачу "скорой помощи" (назовём его Владимиром).

Некий пенсионер отправился с ночёвкой на дачу, а вернувшись наутро, обнаружил, что его жена лежит в ванной мёртвая. Труп лежал на спине, лицо было обращено в сторону открытой двери, и на нём застыла маска ужаса. Спутать это выражение, исказившее каждую мышцу лица, ни с чем было нельзя. Никаких травм при падении, способных вызвать такие последствия, старушка не получила. Причиной смерти оказалась сердечная недостаточность, вероятно, в результате сильного испуга.

В другой раз Владимиру пришлось регистрировать смерть мужчины. Тот был алкоголиком, жил один. Нашёл его утром в квартире дружок-собутыльник. Почему-то входная дверь была открыта. Тело лежало в коридоре, лицо искажено той же ужасной гримасой… Создавалось впечатление, что кто-то вошёл в дверь, мужик вышел посмотреть — и увидел нечто такое, чего не смог пережить…

В третьем случае хозяйка квартиры нашла мёртвым своего жильца, студента. Труп лежал на кровати, причём ноги находились там, где подушка, а голова свешивалась вниз. Казалось, парень пытался сбежать от чего-то или кого-то. Мёртвые глаза смотрели на приоткрытую дверцу шкафа, а черты лица были искажены уже знакомой врачу гримасой…

Владимир предполагает, что все трое видели нечто жуткое и один вид этого вызвал у них смертельный сердечный приступ. Но что конкретно с ними случилось? Этого мы уже никогда не узнаем.

Смерть в доме с привидениями

Нередко такого рода смерти связывают с паранормальными явлениями. Недавно в городе Бентонг (Малайзия, штат Паханг) приключилась жутковатая история. Шестнадцатилетний подросток скончался от сердечного приступа, посетив местную достопримечательность — дом, где якобы водятся привидения.

Юноша прибыл в Бентонг во время школьных каникул со своим лучшим другом и его родными. Путешественникам посоветовали отправиться в местный дом с привидениями, популярный среди туристов. Во время визита туда подросток вдруг побледнел и затем потерял сознание. Спасти его не удалось.

Всё это свидетельствует о том, что смертельный страх действительно существует. И чтобы избежать летальных последствий, вероятно, нужно быть заранее готовым к любым нештатным ситуациям.

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Как страх помогает вам жить? / Психолог Светлана Шарко
Редактор: Елена Тимошкина
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