Подражание кому-то может указывать на расстройство психики

Студентка шотландского университета Данди Хлоя Коуэн была в шоке, обнаружив, что одна из её сокурсниц по имени Хани Басра в течение двух лет старалась полностью копировать её саму. Хлоя и её близкие восприняли эту ситуацию как попытку преследования.

Буду как она!

Выяснилось, что стоило Хлое разместить фото в социальных сетях, как Хани тут же воспроизводила его. Но она не копировала снимки у Хлои, а снималась в той же одежде и позах, наложив тот же макияж и стараясь стать максимально похожей на Хлою. В результате на фотографиях двух девушек было трудно отличить друг от друга. Размещённые Хлоей посты и видеоролики тоже копировались.

Всего таких копий в профиле Хани набралось несколько сотен. Среди них — даже фотоальбом, посвящённый умершему отцу семейства Коуэн.

Видимо, Хани не хотела, чтобы её вычислили, так как не стала подписываться на Хлою в социальных сетях под своим именем, а пользовалась фейковым аккаунтом. Судя по всему, они даже не были особенно знакомы между собой.

Состава преступления нет?

Старшая сестра Хлои Линзи рассказала обо всём своим подписчикам в соцсети. Она заявила, что не считает такое поведение однокурсницы сестры нормальным. Тем более Хлоя и Хани никогда не были даже приятельницами. Непонятно, откуда у Хани такой интерес к Хлое.

Коуэны обратились в полицию с заявлением о преследовании. Однако полицейские не стали возбуждать дело, так как не нашли в действиях Хани Басры состава преступления. Вскоре последняя удалила поддельный аккаунт. Комментировать ситуацию она наотрез отказалась.

Во многих странах возбуждаются уголовные дела по обвинениям в краже личности. Но обычно это происходит в тех случаях, когда кто-то официально выдаёт себя за другого человека, пользуется его документами, банковскими счетами и прочим. В случае же с подражанием в соцсетях можно говорить об онлайн-преследовании. Но с другой стороны, Хани Басра ничем не угрожала Хлое Коуэн и не пыталась выдать себя за неё.

Хотя уже одно то, что она активно подражала Хлое и как бы пыталась "примерить" на себя её личность, является крайне настораживающим фактором.

Внимание, опасность!

Есть люди, которые пытаются подражать, например, известным актёрам. Они стараются одеваться и выглядеть как их кумиры. Недаром так часто проводятся конкурсы двойников. Но дальше копирования внешности дело обычно не заходит.

Если же в качестве примера для подражания выбирается обычный человек и подражатель пытается копировать не только его одежду и причёску, но и его действия, и даже отдельные детали жизни, всё это может указывать на определённую разновидность психического расстройства.

Начинаться может с симпатии к человеку. Подражателю может казаться, что тот более красив, совершенен, что у него более яркая и интересная жизнь… И он, сознательно или бессознательно, пытается стать таким же.

Однако со временем подражатель порой начинает верить, что он и есть настоящий, а "оригинал" является самозванцем, занявшим его место. Порой это приводит к преступлениям: "копия" пытается уничтожить "оригинал"… Так что оставлять подобные вещи без внимания или принимать их за невинную шутку опасно.

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