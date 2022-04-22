Смерть постояльца в отеле поставила полицию США в тупик

Хотя с момента этих событий прошло уже целых 87 лет, они до сих пор продолжают будоражить воображение любителей криминальных тайн. Речь идёт о странной кончине постояльца в номере отеля "Президент" (Канзас-Сити, штат Миссури), случившейся в январе 1935 года.

"Оуэн из Лос-Анджелеса"

Второго января 1935 года в гостиничный холл зашёл прилично одетый мужчина со шрамом на лице и без багажа. Он поинтересовался, можно ли забронировать номер на одни сутки, только желательно, чтобы окно не выходило на улицу.

Получив положительный ответ, гость оплатил номер наличными, назвавшись Роландом Т. Оуэном из Лос-Анджелеса.

Постояльцу предоставили номер 1046. Позднее горничная Мэри Соптик несколько раз заходила туда, чтобы убраться и поменять полотенца, и Оуэн сообщил ей, что ждёт друга. На следующий вечер Мэри хотела опять войти в номер, но не стала этого делать, так как услышала из-за двери голоса двоих мужчин, разговаривавших между собой. Она решила, что помешает им, и удалилась.

Запертая дверь и неисправный телефон

Около часу ночи постояльцы из соседнего номера пожаловались портье на то, что в 1046-м кто-то скандалит. Эти люди сказали, что слышали мужской и женский голоса, а также звуки борьбы. Несмотря на шум, сотрудники отеля не стали беспокоить обитателей 1046-го номера до утра. Около семи один из работников гостиницы заметил, что из номера 1046 раздаются сигналы, как будто там не положена трубка. Туда отправили коридорного Рэндольфа Пропста, он постучался в запертую дверь, однако её так и не открыли.

Тогда в номер 1046 отправился другой коридорный с отмычкой. Его звали Гарольд Пайк. Не получив ответа на свой стук, он открыл дверь отмычкой и вошёл внутрь. Человек, назвавшийся Оуэном, совершенно обнажённый, лежал на кровати, а на полу валялся телефонный аппарат.

Вернув на место аппарат и трубку, Пайк удалился. Он подумал, что накануне была вечеринка и постоялец сильно набрался. Но вскоре опять оказалось, что телефон в номере 1046 не работает.

На этот раз в номер был вторично отправлен Пропст. Открыв дверь с помощью отмычки, он увидел ужасную картину. Оуэн, по-прежнему голый, лежал на полу, свернувшись как эмбрион, зажимая голову обеими руками. Повсюду была кровь.

"Упал в ванной"

Вызванные полицейские нашли постояльца ещё живым. Они определили, что Оуэна несколько раз пырнули ножом в грудь, а потом ударили по голове чем-то тяжёлым. Когда пострадавшего осмотрели, то на его шее, запястьях и лодыжках нашли характерные следы, которые остаются, когда человека связывают. Вероятно, Оуэна подвергли пыткам.

Однако сам он отрицал нападение и утверждал, что поскользнулся и упал в ванной. Затем он потерял сознание и позже скончался в больнице.

При расследовании начались странности. К примеру, в номере не оказалось никакой одежды, даже халата. Были найдены отпечатки четырёх человек, которые не являлись сотрудниками отеля, но попытки проверить их по базе ни к чему не привели. В ванной обнаружились две пары очков (одни оказались сломаны явно чьей-то рукой), неначатая сигарета и небольшая бутылочка с каким-то веществом, оказавшимся на поверку разбавленной серной кислотой. Но вот в комнате не осталось ни улик, ни чьих-либо отпечатков, как будто туда вообще никто не заходил.

Безуспешное расследование

Довольно скоро выяснилось, что Роланд Т. Оуэн — фальшивое имя. Похожий по описанию незнакомец останавливался в нескольких гостиницах штата, и каждый раз снимал номер на сутки, представляясь разными именами.

Между тем некий Роберт Лейн заявил, что в конце декабря встретил на ночной улице мужчину, подходившего под описание "Оуэна". Тот был, несмотря на холод, одет только в трусы и майку, и спросил Лейна, не знает ли он, где найти такси. Лейн обратил внимание на то, что у незнакомца была ранена рука.

Несколько местных барменов рассказали, что "Оуэн" заходил к ним. В одних случаях с ним были двое мужчин, в других — женщина.

Хотя полиция распространила портрет убитого постояльца, пытаясь получить информацию о нем, так и не нашлось никого, кто был бы лично знаком с этим человеком. Тогда было решено выставить тело "Оуэна" в морге, чтобы его смогли опознать. Нашлись люди, которые якобы видели, как покойник выступал на ринге, но этот след никуда не привёл.

Тайный агент?

Предположений по поводу странной смерти "Оуэна" выдвигалась масса. Одна из версий заключалась в том, что тот занимался подпольным садо-мазо и его убил один из клиентов. Также он мог быть замешан в каких-то криминальных разборках или задолжать кому-то деньги.

Наконец, он мог являться секретным агентом какой-нибудь спецслужбы, совершившим ошибку. Иначе почему этот человек называл себя чужим именем и явно скрывался? И кто же так хорошо прибрался в номере, не оставив там ни отпечатков пальцев, ни каких-либо вещей убитого?

Так или иначе, убийство "Оуэна" считается одной из самых больших криминальных загадок прошлого столетия.

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