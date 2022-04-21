Некоторые маньяки эпохи СССР были "образцовыми членами общества"

Далеко не каждый серийный убийца является маргиналом и социопатом. Некоторые из них превосходно умеют "мимикрировать" и порой кажутся образцовыми членами общества. Об этом свидетельствуют биографии многих знаменитых маньяков эпохи СССР.

Чикатило: помогал ловить самого себя

Ростовский маньяк Андрей Чикатило своё первое преступление совершил в 1973 году, последнее — в 1990-м. За всё это время Чикатило убил 53 человека — женщин и детей.

Все преступления происходили на сексуальной почве, с нанесением ножевых ранений и расчленением тел.

Возможно, во всём было виновато непростое детство. Андрей Чикатило родился на Украине в 1936 году. Его деда раскулачили. Отец во время войны возглавлял партизанский отряд и попал в плен. Когда он вернулся к своим, его репрессировали и отправили в лагерь в Коми.

Старшего брата Андрея — Степана — в 1932 году во время Голодомора якобы съели соседи. Когда в войну вновь наступило голодное время, мать запрещала младшему сыну выходить со двора, приговаривая: "Степана съели, и тебя съедят!" Может, тогда у него и "поехала крыша". Ведь недаром он пытался есть останки некоторых из своих жертв…

В зрелом возрасте Чикатило сменил множество профессий. Он работал инженером на телефонной станции, писал статьи в районную газету "Знамя", затем, окончив заочное отделение филфака Ростовского университета, занялся преподаванием в различных учебных заведениях. Любопытно, что его несколько раз обвиняли в сексуальных домогательствах к ученикам, но ни разу дело не дошло до расследования и суда.

Чикатило долго находился вне подозрений. Однажды его задержали, но потом отпустили за недостатком улик.

Он даже сам помогал "ловить маньяка" — был дружинником, участвовал в патрулировании улиц. В результате по обвинению в серийных убийствах было арестовано в разное время несколько человек. Одного из них даже вынудили сознаться в преступлениях и расстреляли.

Взяли Чикатило только в ноябре 1990 года. Несмотря на то, что на суде он пытался "закосить" под сумасшедшего и явно на самом деле имел психические отклонения, его приговорили к смертной казни. Расстрел произошёл в феврале 1994 года. Мораторий на смертную казнь в России тогда ещё не был введён.

Михасевич: душитель с доски почёта

Геннадия Михасевича из белорусской деревни Солоники прозвали "витебским душителем", так как он убивал своих жертв между Витебском и Полоцком. Орудовал маньяк 14 лет — с 1971 по 1985 год, и за этот период его жертвами стали 36 женщин. За один лишь 1984 год он убил 12 женщин.

Михасевича вначале тоже никто не подозревал в преступной деятельности. Он был женат, имел двоих детей, практически не пил и не курил, состоял в народной дружине и даже был членом партии. Его портрет висел на доске почёта, Геннадия часто ставили в пример на собраниях.

Как и в случае с Чикатило, по делу было арестовано аж 14 человек. Из них силой пытались выбивать признания. Одного расстреляли, другой отсидел десять лет, третий — шесть лет и после тюремного срока ослеп. Четвёртый совершил попытку самоубийства…

В общем, пока Михасевич творил свои зверства, невинным людям ломали жизнь.

Арестовали его только в декабре 1985-го. Маньяка вычислили по почерку в записке, которую он засунул в рот одной из своих жертв. В записке говорилось: "За измену — смерть! Смерть коммунистам и их прихвостням! Патриоты Витебска". В конце 1987 или начале 1988 года (по разным данным) он был расстрелян в минском Пищаловском замке.

"Положительные характеристики"

Кстати, биографии многих серийных убийц свидетельствуют о том, что не обязательно такие люди являются сплошь "антисоциальным элементом".

Так, душивший девушек Николай Гридягин, а также насильник и убийца пяти человек, фотограф Борис Гусаков имели "положительные характеристики с места работы".

Небезызвестный Анатолий Сливко был членом КПСС, имел звания "заслуженного учителя РСФСР" и "ударника коммунистического труда". Занимая должность руководителя детского туристического клуба, он вовлекал своих воспитанников, в основном мальчиков из неблагополучных семей, в сомнительные "эксперименты", в ходе которых якобы для съёмки фильмов подвешивал их на веревках и доводил до конвульсий, а затем откачивал. Наблюдение за этим процессом доставляло ему сексуальное удовлетворение.

Семерых детей Сливко убил и расчленил трупы, снимая всё на кинопленку. "Экспериментировал" маньяк с 1964 по 1985 год, пока его всё-таки не задержали…

Все эти субъекты отлично вписывались в советское социалистическое общество и, может быть, потому так долго оставались безнаказанными.

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