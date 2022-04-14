"Вампиршу из Барселоны" разоблачили почти случайно

Энрикету Марти-и-Рипойес до сих пор считают самой страшной преступницей в истории Испании. Её называли "вампиршей из Барселоны", хотя на самом деле она была просто убийцей. Убийцей детей. И разоблачили её почти случайно.

Бордель для "избранных"

Энрикета появилась на свет в 1868 году в испанском провинциальном городке Сан-Фелиу-де-Льобрегат, в бедной семье. В юности она переехала в Барселону, где работала няней. Но вскоре девушка решила, что проституция — более доходное ремесло.

Когда ей удалось скопить достаточно средств, женщина открыла в районе Раваль, который считался злачным местом, собственный бордель. Но не простой: там работали дети в возрасте от 3 до 14 лет.

В основном в заведение сеньоры Марти-и-Рипойес попадали беспризорники, которых по улицам Барселоны бродили тысячи. Но иногда она похищала малышей из обычных семей.

В 1909 году бордель был закрыт по приказу властей. Сама Энрикета не пострадала: у неё оказались влиятельные покровители. Правда, вернуться к прежнему занятию она уже не могла и задумалась о новом источнике доходов.

Ужасная квартира

В те годы много людей умирали от туберкулёза: лечить его медицина ещё не научилась, и в ход шли разные сомнительные средства. В состав снадобий могли входить порошок из человеческих костей, жир, желчь и даже… кровь маленьких детей!

Вот изготовлением таких зелий и мазей и стала заниматься Энрикета. Днём она, одетая в лохмотья, бродила среди нищих, высматривая очередную жертву. Встречи с состоятельными клиентами проходили по вечерам на улице Рамбла возле театра "Лисео". Туда женщина приезжала в наёмной карете, одетая в роскошное платье…

Вскоре пошли слухи, что из бедных кварталов Барселоны стали пропадать дети. Начали подозревать серийного убийцу. Тем не менее полиция смотрела на это сквозь пальцы и редко принимала у бедняков заявления о пропаже детей.

Самой настойчивой оказалась мать пятилетней Тереситы Гитарт Конгост, пропавшей 10 февраля 1912 года возле театра "Ла Палома". Женщина добилась, чтобы снимки её малолетней дочери были расклеены по всему городу.

И это сработало. Через несколько дней в полицию обратился мужчина, который сообщил, что его подруга видела исчезнувшего ребёнка в окне соседской квартиры. Речь шла о жилом доме на улице Поньенте. Правда, по словам свидетельницы, девочка была коротко острижена.

Выяснилось, что квартира принадлежит Энрикете Марти-и-Рипойес. Вместе с хозяйкой там находились две маленькие девочки. Одна из них была Тересита Гитарт Конгост, вторая — её ровесница. Эта последняя девочка сказала, что её зовут Анхелита, а Энрикета — её мама. Также она поведала стражам правопорядка, что раньше с ними жил ещё "братик Пепито", которого мама "резала на кухонном столе". В квартире обнаружили останки тел, окровавленную детскую одежду и, наконец, выпачканный кровью нож. Позднее там нашли ещё нечто вроде лаборатории по изготовлению снадобий. В этой комнате стоял стол, на нём лежали старинная "книга магических рецептов", пачка писем с зашифрованным текстом и список богатых и влиятельных людей Барселоны.

Обыски были проведены ещё в трёх квартирах, где ранее проживала сеньора Марти-и-Рипойес. Все они располагались в рабочих кварталах. И во всех трёх были обнаружены останки детей. Убийца зарывала их в саду под деревьями, в цветочных горшках и даже прятала за балками под потолком. Всего было найдено 12 тел. Но жертв могло быть и больше.

43-летнюю Энрикету признали совершенно вменяемой. Убийства детей являлись для неё только способом получить средства к существованию.

Смерть "вампирши"

Оказавшись в тюрьме, преступница попыталась перерезать себе вены. После этого за ней стали круглосуточно следить. Полиция собирала улики для обвинения. От Энрикеты добивались, чтобы она выдала имена всех своих клиентов (найденный у неё дома список еще ничего не подтверждал). Но она молчала.

Прошёл год и три месяца, а "барселонскую вампиршу" так и не предали суду. Но однажды утром её нашли в камере мертвой. Предполагается, что женщину задушили среди ночи её сокамерницы. В тюрьме тоже не жалуют тех, кто покушается на жизнь детей.

Похоронили "вампиршу" в общей могиле на Юго-Западном кладбище. После смерти она превратилась в легенду, стала героиней нескольких книг и одной пьесы. Сегодня к дому на улице Поньенте, где жила Энрикета Марти-и-Рипойес, водят туристов.

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