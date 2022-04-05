Ольга Миримская: "Готова поддержать свою страну во всём и везде"

Telegram-канал сайта Mirimskaya.com опубликовал интервью с руководителем и владельцем компании "Русский продукт" Ольгой Миримской, которая на данный момент находится в СИЗО по обвинению в даче взятки.

Российская бизнес-вумен выражает полную поддержку российской спецоперации на Украине и действиям президента РФ:

"Для меня, как для россиянки, для еврейки, нацизм — самое страшное зло. И то, что творят украинские нацисты, просто не укладывается в голове. Специальную военную операцию на Украине я полностью поддерживаю. И готова поддержать свою страну во всем и везде, где только смогу".

Более того, Ольга Миримская продолжает заниматься благотворительной деятельностью. Так, уже находясь в СИЗО, она организовала постоянные поставки гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР через свою дочь Наталию, которую поддержали коллективы банка БКФ и компании "Русский продукт".

"Благотворительностью мы занимались всегда, это естественная часть образа жизни любого нормального человека, тем более предпринимателя. Потому что чужих детей не бывает. После моего ареста мы решили усилить эту работу. Могу сказать, что еще в начале февраля мы поддержали один из православных социальных проектов, — расположенный в труднодоступном месте центр помощи наркозависимым. После того, как началась эвакуация с Донбасса, мы организовали специальную гуманитарную программу помощи. Сначала развернули работу в принимающих беженцев регионах, а потом организовали волонтерский выезд непосредственно на границу, куда вывозят людей из Мариуполя. Будем методично, системно и эффективно работать в этом направлении дальше. И, конечно, то, что делается по велению души, не нуждается в рекламе. Мы с Наташей не афишировали эту работу, но во избежание кривотолков и путаницы, тут необходимо внести ясность", — говорит Ольга Миримская.

Напомним, 16 декабря 2021 года Миримскую и следователя по особо важным делам ГСУ СКР по Московской области Юрия Носова задержали правоохранительные органы. Она обвиняется Главным следственным управлением (ГСУ) СКР в даче взятки (ч.5 ст.291 УК РФ) Юрию Носову в размере 3 миллионов 250 тысяч рублей. Последний вёл дело о похищении ребёнка дочери Ольги Миримской. Следователь был обвинён в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Адвокаты Ольги Миримской настаивают на том, что возбужденное против неё уголовное дело имеет заказной характер. Есть подозрения, что провокация была устроена её бывшим мужем Алексеем Голубовичем, бывшим топ-менеджером компании "ЮКОС" (Ольга Миримская выступала одним из главных свидетелей по делу этой компании) и владельцем инвестиционной группы Arbat Capital, в партнёрстве с семьей её второго мужа Николая Смирнова, гражданина США, члена совета директоров ГК "ЦФТ", сына российского миллионера Андрея Смирнова, совладельца российской и международной платежной системы "Золотая корона".

"Безусловно, это была провокация со стороны моего бывшего мужа Алексея Голубовича, сделанная в партнёрстве с семьёй Николая Смирнова, укравшего у меня дочку. У меня есть все основания полагать, что она была исполнена руками адвоката Вадима Багатурии. Я прекрасно понимаю, что те обвинения, что предъявляет мне следствие, надуманы и не выдерживают никакой критики. Не имея против меня ничего, они решили создать новый эпизод, который своей тяжестью и циничностью оправдал бы существование других уголовных дел. Я уверена, что ФСБ во всём и со всеми разберётся и всё расставит на свои места. Надеюсь, что показания находящегося под стражей провокатора Соколова и другие факты приведут к заказчику и этой провокации, и уголовного дела в отношении меня", — считает Ольга Миримская.

Одной из немаловажных причин сфабрикованного, по мнению Миримской, дела мог стать её успешный бизнес.

"Русский Продукт" — это один из флагманов современного бакалейного производства страны, я искренне горжусь этой компанией. Безусловно, после введения беспрецедентных и просто грабительских санкций именно такие предприятия должны стать основой импортозамещения. Само название говорит за себя. Скажу больше — мы к этому были готовы. Но кому-то, и я хорошо знаю — кому, понадобилось, чтобы я находилась за решеткой. По совершенно бездоказательному, нелепому и заказному обвинению. А на Россию этим людям совершенно наплевать. Да и живут они не здесь, а в США и Великобритании", — говорит Ольга Миримская.

Кроме того, новое дело против Ольги Миримской, по её словам, "выгодно, в первую очередь, акционерам GML (выгодоприобретатели по делу ЮКОСа, инициированного против России в Международном арбитраже в Гааге. — Ред.). Однако есть и ещё один выгодоприобретатель — это Алексей Голубович, который добился того, что я нахожусь в СИЗО, и теперь в очередной раз пытается обогатиться за счёт активов семьи: отобрать акции Банка БКФ, дом на Николиной горе и другие активы, принадлежащие моей семье".