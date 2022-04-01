Как устроиться на работу без обмана: малоизвестные приёмы мошенников

Даже если вы держите ухо востро и не общаетесь с "банковскими" аферистами, которые по телефону пытаются выманить ваши конфиденциальные данные и облегчить ваши счета, всё равно есть шанс попасться на удочку к мошенникам, причём в тех сферах, где вы этого совсем не ожидаете. К примеру, при устройстве на работу. Как же избежать участи быть обманутым?

Бойтесь неизвестных!

В поисках работы мы порой вынуждены контактировать с людьми и организациями, которые нам совершенно не знакомы. И не всегда обращаем внимание на тревожные сигналы.

А между тем ситуации, когда под предлогом будущей работы у соискателей крадут деньги и персональные данные или вынуждают потрудиться бесплатно, в последнее время весьма распространены. Давайте их рассмотрим.

Развод на деньги

На собеседовании вам говорят, что вакансия уже у вас в кармане. Но прежде чем вы приступите к работе, вам предстоит оплатить взнос за какие-то документы или материалы, за обучение, оформление медицинской книжки, удостоверение, униформу и т. д.

Вам может даже не прийти в голову, что здесь что-то не так. Однако после того как вы заплатите деньги, с вами, скорее всего, перестанут выходить на связь. И если вы явитесь в офис данной компании, то он окажется закрыт на замок. Ибо весь этот бизнес затевался только для того, чтобы собирать бабки с таких лохов, как вы.

Требование копий документов

Если вы уже оформляетесь на работу, то просить у вас копию паспорта или диплома, а также данные банковского счёта — это нормально. Но если вы только начали общаться с потенциальным работодателем, а у вас уже всё это требуют, следует насторожиться.

Имея на руках ваши данные, мошенники могут оформить на вас кредит или бизнес, устроиться под вашим именем на какую-то должность и много чего ещё.

Дополнительные тестовые задания

Многие, наверное, слышали о "разводе", когда кандидата на вакансию просят выполнить неоплачиваемое тестовое задание, причём иногда довольно трудоёмкое. После его выполнения работодатель просто исчезает или сообщает, что вы им не подошли.

Но бывает и так, что после одного выполненного задания вам сразу же предлагают второе. Если оно также не оплачивается, то с высокой долей вероятности вы имеете дело с мошенниками или просто нечестными людьми, которые не желают платить сотрудникам за работу.

Требование совершать сомнительные манипуляции

Сейчас многие ищут удалённую работу. Соискателя могут попросить установить на смартфон или компьютер какое-то приложение, пройти по ссылке, чтобы якобы получить доступ к нужным для работы материалам или заполнить анкету.

На самом деле программы или ссылки содержат вирусы, которые предназначены для того, чтобы красть с устройства пароли, данные банковских карт и прочую персональную информацию. Никакой работы вы не получите, а вот деньги со счетов могут увести. Либо используют ваши данные для других афер.

Ложные вакансии

Случается, что мошенники действуют от лица реально существующей известной компании. Варианты тут могут быть разные. Людям могут не оплачивать выполненную работу, могут вынуждать приобретать некое программное обеспечение, которое на самом деле не имеет к фирме никакого отношения.

Пирамиды

Размещается вакансия менеджера по продажам, но на деле кандидату предлагают купить на свои средства какой-то товар или оставить за него залог. Если вы не сможете продать этот товар, то вернуть его назад и получить заплаченные за него деньги будет очень сложно.

Как не попасться на крючок?

Вот общие рекомендации.

Ищите работу только на крупных и проверенных сайтах и порталах, где существует серьёзная модерация. Там ниже риск "встретить" мошенников.

Внимательно читайте описание вакансий. Если там сулят золотые горы за пару часов работы в день, или нет чёткого описания будущих обязанностей, за этим может стоять афера или вовлечение в противоправную деятельность.

Прежде чем откликнуться на вакансию, изучите информацию о компании. Если в Сети про неё ничего нет или сведения представлены очень скудно, лучше не рисковать и не связываться с данной организацией.

Если вы столкнулись с мошенниками, которые набирают людей на работу, сообщите об этом администрации тех ресурсов, где была размещена данная вакансия. Этим вы обезопасите других соискателей, которые могут наступить на те же грабли.

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