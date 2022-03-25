Арбитражный суд Дальневосточного округа вернул резонансное дело Петропавловской судоверфи на пересмотр

Как стало известно, Арбитражный суд Дальневосточного округа отменил решение Арбитражного суда Камчатского края и постановление Пятого апелляционного суда во Владивостоке по громкому делу о рейдерском захвате Петропавловской судоверфи (АО "Комкон"). Дело возвращено на новое рассмотрение на Камчатку тому же судье Решетько В. И., который принимал решение в суде первой инстанции. Заседание назначено на 29 марта 2022 г.

Окружной суд вынес постановление о пересмотре дела после обращения в суд с кассационной жалобой единственного собственника АО "Комкон" камчатского инвестора Николая Куйбиды. Предприниматель просил отменить решение арбитражного суда Камчатского края, на основании которого принадлежащие ему 500 акций АО "Комкон" рыночной стоимостью более 700 млн рублей были переданы бывшему владельцу акционерного общества. Как сообщали СМИ, атака на акции судоверфи стала частью рейдерской операции по захвату и распилу активов ПСРВ, организованной в конце 2020 г. экс-директором АО "Комкон”, хозяином Камчатского рыбзавода "Сокра" Андреем Обединым и его деловым партнером, юрисконсультом Павлом Руденко. В настоящее время оба находятся под домашним арестом по расследуемому полицией делу и захвате недвижимого имущества судоверфи. Однако это не отменяет интригу в событиях на "арбитражном фронте".

Петропавловская судоверфь

В своей жалобе Николай Куйбида обратил внимание на ряд фактов и доказательств, которые, по его мнению, были несправедливо проигнорированы судом первой инстанции. В частности — на попытку незаконного обогащения экс-владельца АО "Комкон" Руденко, который под предлогом неуплаты по сделке двухлетней давности 500 тыс. рублей потребовал вернуть ему акции после того, как они подорожали более чем в 1000 раз благодаря инвестициям Куйбиды.

По мнению Николая Куйбиды, в суде первой инстанции 03.06.2021 г. был нарушен принцип состязательности сторон и гарантированное Конституцией право ответчика на защиту.

Решение по сложному хозяйственному спору было вынесено с космической скоростью фактически без разбирательства за одно заседание. Это произошло несмотря на многочисленные ходатайства защиты ответчика о переносе слушаний для предоставления дополнительных доказательств и формирования позиции. Аргументы одной из сторон спора остались не исследованы, доказательства не приобщены. Судьба акций судоверфи, а вместе с ней всей судостроительной отрасли региона решилась одним росчерком судейского пера.

Однако Окружной суд, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что фактические обстоятельства спора, доказательства по делу и позиции сторон исследованы недостаточно. На этом основании решение Арбитражного суда Камчатского края от 10.06.2021 и Пятого арбитражного апелляционного суда от 28.09.2021 по делу № A-24-6040/2020 были отменены. При новом рассмотрении суду необходимо учесть все обстоятельства, сопутствующие заключению сделок по купле-продаже акций АО "Комкон", и дать оценку всем доводам, возражениям и документам, предписал Окружной суд.

Петропавловская судоверфь

Однако есть нюанс, который ставит под сомнение объективное исполнение требований кассации. Как стало известно СМИ, супруга судьи Решетько, который будет повторно рассматривать дело, поддерживает давние дружеские связи с истцом по делу г-ном Руденко. Сообщается, что они вместе работали в налоговой инспекции г. Петропавловска-Камчатского и с тех пор поддерживают тесные отношения, встречаются семьями и связаны общими знакомыми.

Именно Павлу Руденко летом прошлого года Камчатский арбитраж, не вдаваясь в долгие разбирательства и не став слушать ответчика, отдал акции судоверфи на 800 млн рублей.