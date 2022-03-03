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Автор Ирина Гусакова

Как бывший бортпроводник Алексей Иевский стал "другом" главы Сбербанка

Происшествия » Парад мошенников

Разбирательства известного психиатра Андрея Курпатова с его бывшим личным помощником Алексеем Иевским перешли в уголовное поле. За последние полгода обе стороны предоставили на суд общественности огромное количество разных историй, которые сейчас изучают и следователи, которые возбудили уголовное дело против молодого человека.

Алексей Иевский

Напомним, известный психолог подал прошлой осенью заявление о краже имущества. Претензии у него были к экс-помощнику Алексею Иевскому, которого он обвинял в воровстве. Речь шла о крупной сумме порядка 40 млн рублей, которая была украдена со счетов компании "Онлайн Продакшн", принадлежащей Курпатову.

При этом молодой человек, выступая на суде, заявил о своей невиновности, мол, имущество, указанное в заявлении, — не более чем подарки от начальника, с которым у него были еще и романтические отношения. А иск и арест — месть за расставание. Курпатов же настаивает на краже личного имущества.

Чтобы понять, кому в этой истории сочувствовать, стоит обратиться к фактам. Андрей Курпатов — не только опытный врач с 20-летним стажем, но еще и публичный человек, чья деятельность на виду у миллионов. На другой чаше весов — 25-летний Алексей Иевский, зарабатывающий дешевую славу стараниями своего отца Константина, который поставляет журналистам пикантные истории из личных переписок с бывшим начальником сына. На чью сторону больше склоняются симпатии разумного человека?

Странное резюме мальчика Алексея

Молодой человек с 2014 года работал в сфере гостеприимства. Затем были безуспешные попытки закончить Университет гражданской авиации в Северной столице. Но полетать Иевский при этом все же успел — устроившись в 2017-м бортпроводником в авиакомпанию "ВИМ-Авиа". Затем он перешел на должность помощника руководителя в одной из компаний города, а в 2019-м вновь вернулся к полетам — став стюардом авиаперевозчика "Россия". На рабочем месте он и познакомился, с его слов, с Андреем Курпатовым. Правда, если исходить из слов известного психолога, Иевского все же нашли через сервис для поиска работы.

Есть и неофициальная часть резюме — в 18 лет Алексей подрабатывал на так называемых гей-рулетках, где молодые люди раздеваются или предоставляют интим за деньги.

Юный Иевский зарабатывает в эротической чат-рулетке

Затем якобы карьера Иевского резко пошла в гору, он даже бравировал своими достижениями в переписке с друзьями. Выяснилось, что он дружит с президентом Сбербанка Германом Грефом, сплетничает временами с Тиной Канделаки, а также получает грамоты от самого Владимира Путина!? Как можно объяснить, что молодой парень мгновенно поднялся до таких звездных высот с пьедестала бортпроводника?

Интуиция вас не обманывает — никак. Переписки фальшивые, как и найденные полицейскими при обыске в квартире Иевского удостоверения.

Поддельные документы

Иевский настолько увлекся своими играми, что перед публикой уже выставлял себя не помощником Курпатова, а помощником начальника Управления президента РФ по общественным проектам.

Переписка в what's app

Искусный лжец или…

Алексей Иевский — искусный лжец, он настолько грамотно организовал свой PR, что люди охотно верят ему, а не знаменитому психотерапевту, который вовсе не думает пиарить себя, а решает скорее возникшие проблемы в правовой плоскости.

"Дорогие друзья! Меня донимают журналисты с просьбой комментировать происходящее, всем хочется чего-то жареного. Но я вынужден всех разочаровать. Юридические вопросы должны решаться в правовой плоскости, а не грязным и дешёвым пиаром", — так психолог прокомментировал скандал в соцсетях.

А вот отличительная особенность таких людей, как Иевский, — сочинять правдоподобные небылицы, чтобы подать себя в выгодном свете. И ради этого они прикладывают максимум усилий. При этом такие люди проявляют небывалую агрессию, если их уличить во лжи. Есть и другой трюк — всегда можно прикинуться жертвой.

Добавим к этому еще и пристрастие Алексея к запрещенным препаратам — и картина вовсе получается печальная! Кстати, ранее Pravda.Ru уже публиковала доказательства тяги юноши к запретному. Молодой человек жаловался, что доктор "подсадил” его на антидепрессанты и даже загипнотизировал, объясняя тем самым свое временами странное поведение. При этом в переписке со своими друзьями, как стало известно из соцсетей, Иевский не стеснялся обсуждать разные запрещённые препараты. И вот это уже ближе к правде.

Переписка в what's app

Сейчас, находясь в СИЗО, Алексей по-прежнему настаивает на том, что полученное от Курпатова имущество было нажито совместным трудом.

Напомним, что ранее Курпатов хотел пойти на мировую, но молодой человек сбежал в Израиль вместе со своим "супругом" Алексеем Прорешным, с помощью которого, кстати, и выводились украденные деньги. В итоге психологу не оставили выбора, и обращение в правоохранительные органы стало вынужденной мерой, чтобы с помощью закона, а не дешевых трюков, защитить свои права.

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Темы уголовное дело
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