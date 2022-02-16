Кто оплачивал заграничные поездки сенатора Валерия Шнякина?

Государственные подряды на полмиллиарда рублей, незаконная приватизация и продажа служебной квартиры, сомнительные общественные фонды, давление на женщин и детей — журналисты раскрыли вероятные мошеннические схемы и методы "работы" экс-сенатора, заместителя полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Валерия Николаевича Шнякина.

Валерий Шнякин

Подозрительные госконтракты

СМИ опубликовали новое расследование по делу Валерия Шнякина. В частности, журналисты раскрыли, что, вероятно, экс-сенатор является неофициальным покровителем строительной компании своего зятя Олега Вячеславовича Смирнова ООО "ЯМАЛСПЕЦСТРОЙ", которая получила на полмиллиарда рублей государственных контрактов и объявила себя банкротом.

Журналисты заинтересовались Олегом Смирновым после публикации скандального разоблачения активистами из Нижнего Новгорода схемы Валерия Шнякина по приватизации элитной квартиры в центре города (однако согласно статье 4 Закона РФ от 04 июля 1991 года № 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации", служебные квартиры не подлежат приватизации) и последующей продаже жилья своей дочери Екатерине Смирновой (Шнякиной).

То есть фактически Смирнова (Шнякина) незаконно приобрела данную недвижимость.

Отметим, что в частных беседах с журналистами (имена скрыты в целях безопасности) Валерий Шнякин не скрывал, что сделка состоялась и он получил приличный доход. По его словам, он купил эту недвижимость за 5 млн рублей. Даже несмотря на то, что сделка фактически является незаконной (квартира была в государственной собственности), сумма кажется подозрительной, так как эксперты оценивают стоимость квартиры в 25 млн рублей.

Близкие к Шнякину люди отмечают: экс-чиновник знал, что подобная сделка незаконна.

Российский сенатор работал на США?

Также в беседах с журналистами Валерий Шнякин рассказывал, что выполнял некие задания за рубежом, благодаря которым заработал "не на одну такую квартиру в Нижнем". В частности, экс-сенатор заявил о выполнении каких-то работ в Соединенных Штатах Америки. При этом отметим, что Шнякин был членом комитета Совета Федерации по обороне. Серьезный вопрос возникает, что это могли быть за "работы"?

В расследовании о служебной квартире указано, что Олег Смирнов (зять бывшего чиновника) в начале карьеры работал обычным клерком на зарплате в 50-70 тыс. рублей, однако в период, когда Валерий Шнякин занимал официальные должности, он стал учредителем вышеупомянутой строительной компании ООО "ЯМАЛСПЕЦСТРОЙ" с внушительной государственной поддержкой.

Примечательно также, что на данный момент компания находится в стадии банкротства. Ее суммарный долг, как указывает издание, составляет 338 млн рублей. Журналисты не исключают версии, что Смирнов и Шнякин намерено "закредитовали" организацию, чтобы впоследствии объявить ее банкротом и таким образом не расплачиваться с кредиторами.

Скрытый доход Валерия Шнякина

Согласно открытым источникам, Валерий Николаевич Шнякин и его жена Элеонора Владимировна Шнякина (Банникова) декларируют весьма скромные доходы.

"Будучи членом Совета Федерации, Валерий Шнякин задекларировал доход за 2012 год в сумме 2 млн 535 тысяч 484 рубля, супруга — 229 тысяч рублей. За следующий год ими было задекларировано 2 миллиона 956 тысяч 800 рублей и 180 тысяч соответственно. Таким образом, совокупный доход четы Шнякиных за период с 2011-го по 2013 год (при отсутствии в открытых источниках сведений о доходах за 2011-й) составил не более восьми с половиной миллионов рублей", — сообщают СМИ.

Это крайне заинтересовало депутатов Государственной думы и сенаторов СФ, которые потребовали от Генеральной прокуратуры проведения специального расследования в отношении семьи Шнякиных.

"Однако это не помешало Шнякиным инвестировать в бизнес зятя Олега Смирнова. Истории с приватизацией служебной квартиры и банкротством строительной компании демонстрируют, что обогащение за чужой счет может служить источником пополнения авуаров теневой империи экс-сенатора", — пишет издание.

PRO женщин

Журналистам также удалось выяснить подробные детали о деятельности дочери Валерия Шнякина — Екатерины Смирновой (Шнякиной), которая смогла купить квартиру за 25 млн рублей.

Так, источник, близкий к семье, рассказал изданию "Момент Истины", что она нигде не работает и проводит своеобразные чайные церемонии.

"Как таковой трудовой деятельности у нее нет. Единственное, наверное, что можно сказать, и, конечно, если это можно назвать работой — она создала некий клуб, в котором за какими-то чайными церемониями и под довольно странными образами, похожими на какие-то ведьмовские или сектантские, проводятся тренинги по саморазвитию", — рассказывает собеседник.

При этом собеседник подчеркнул, что она позиционирует себя как психолог, однако профильного образования у нее нет.

В своих соцсетях женщина активно продвигает некое Международное сообщество "PRO Женщин", основателем которого является Екатерина Рыбакова (жена известного российского миллиардера Игоря Рыбакова).

Вопрос: знают ли в этой организации о деятельности своих членов?

Напомним, что в СМИ неоднократно публиковалась информация о том, что Шнякин и Смирнов не стесняются силовых методов давления на предпринимателей. Так, в частности, газета "КП" приводит рассказ женщины, которой они угрожали, чтобы вернуть несуществующий долг ее мужа-предпринимателя.

"В период с 21 по 24 сентября 2015 года он (прим. Валерий Шнякни) встретил меня на ул. Большой Печерской и сказал, что пока муж не передаст ему деньги, то у него, его родителей, меня и наших общих детей будут различные проблемы, и ему безразлично, законными или не законными методами все это будет происходить. Шнякин В. Н. говорил, что при обысках в моей квартире или по месту жительства могут найти и найдут запрещенные предметы, я понимаю, что это угроза подбросить в ходе обыска оружие, боеприпасы, наркотики или что-то подобное, поэтому очень обеспокоена", — приводит рассказ издание.

Еще один показательный эпизод, который описали журналисты, — как партнер Шнякина по "теневым" делам Алексей Пиголкин при покровительстве чиновника отобрал квартиру у своей бывшей жены и буквально выгнал ее вместе с детьми на улицу.

Возможные новые схемы экс-сенатора

К слову, сам Валерий Шнякин заявляет, что сейчас является заместителем главы фонда "Правовое государство". Согласно открытым данным, организация якобы занимается правовым просвещением граждан. Но найти даже официальный сайт фонда не представляется возможным. Это также вызывает вопросы к деятельности данной организации и самому Валерию Шнякину