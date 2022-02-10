Катерина Босов пошла ва-банк?

Депутат Государственной Думы Антон Ткачев направил в Генеральную прокуратуру РФ депутатский запрос в связи с прекращением уголовного дела о мошенничестве с акциями компании "Аллтек" (собственник угольного холдинга "Сибантрацит") до истечения предусмотренного ст. 162 УПК РФ двухмесячного срока предварительного расследования.

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Парламентарий просит генерального прокурора РФ проверить законность действий следственных органов и при необходимости принять меры прокурорского реагирования. Член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи также отметил резонансность дела о разделе акций крупного угольного предприятия после самоубийства его основателя Дмитрия Босова в мае 2020 года и призвал прокуратуру проверить многочисленные факты, приведенные в СМИ, о попытках вдовы экс-олигарха Катерины Босов получить контроль над "Сибантарцитом".

Как следователи не разглядели мошенничество

На днях в прессе появились материалы с подробным изложением судебных тяжб наследников Дмитрия Босова с Катериной Босов. Вдова бывшего олигарха пыталась получить контрольный пакет акций холдинга на основании "супружеской доли", однако суд признал правоту наследников Дмитрия Босова и акции были разделены между ними поровну. Незаконно выданное нотариусом свидетельство о праве Катерины Босов на "супружескую долю" стало основанием для возбуждения уголовного дела о мошенничестве 9 сентября 2021 года. Однако следователь закрыл дело уже 13 октября 2021 года. Мать экс-олигарха Людмила Босова подала в Тверской районный суд Москвы заявление с просьбой признать незаконными действия старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления (ГСУ) подмосковного главка МВД Александра Выборнова.

"О прекращении дела следователь сообщил нам по телефону, что никак не предусмотрено законом, но никаких официальных уведомлений от него мы до сих пор не получили", — сообщили адвокаты Людмилы Босовой журналистам.

Наследники Дмитрия Босова обратились с письмом к министру МВД Владимиру Колокольцеву с жалобой на незаконное закрытие уголовного дела о мошенничестве и затягивания расследования уголовного дела о доведении Дмитрия Босова до самоубийства, в котором также фигурирует Катерина Босов.

Между тем вдова бывшего угольного магната в январе этого года вернулась из длительной поездки по Европе и, судя по сведениям СМИ, собирается продолжить борьбу за акции "Аллтек". В частности, молодая вдова заявила, что для защиты своих прав и законных интересов ее дочери она инициировала судебный процесс в окружном суде города Лимасол (Кипр).

Английское право против российского

Напомним, что компания "Аллтек", являющаяся собственником "Сибантрацита", — офшор, зарегистрированный на Кипре. Деятельность офшоров регулируется английским правом. Именно поэтому российские олигархи нередко выясняют отношения в высоком суде Лондона. Споры о разделе имущества также происходят в судебных палатах Туманного Альбиона, поскольку капиталы российских бизнесменов зарегистрированы в офшорах.

Самым резонансным был бракоразводный процесс экс-сенатора и предпринимателя Фархада Ахмедова с бывшей супругой Татьяной. Несмотря на то, что Фархад Ахмедов расторг свой брак еще в начале нулевых годов в России, она подала на развод в Великобритании, поскольку является гражданкой Соединённого королевства. Высокий суд Лондона вынес решение о выплате Татьяне Ахмедовой суммы, которая составляла половину активов российского олигарха.

Этот прецедент наглядно демонстрирует, что решения российских судов не распространяются на активы, которые регулируются английским правом. Катерина Босов — юрист по образованию, и можно предположить, что она хорошо разбирается в тонкостях офшорного законодательства. Тем более, что у неё, видимо, появился союзник в лице скандально известного бизнесмена Давида Каплана, который бежал из России в Израиль после того. как стал фигурантом дела о мошенничестве.

Из мошенников в "политические" и "жертву коррупции"

О связях Катерины Босов и Давида Каплана сообщалось как в российской, так и зарубежной прессе. В этих материалах утверждалось, что до брака с Дмитрием Босовым Екатерина Ястребова (девичья фамилия Катерины Босов) была помощником Давида Каплана в компании "Мегастоун текнолоджис Лтд", которая располагалась в офисе в Последнем переулке города Москвы, там проходили кастинги моделей-эскортниц.

Публикация в англоязычной прессе об эскорт-бизнесе Давида Каплана и его сотрудничестве с Катериной Босов вызвала нервную реакцию Давида Каплана. Его поверенный обратился в редакцию газеты International Business Times, опубликовавшей статью под названием ​​"Помощник "русского Джеффри Эпштейна" не смог стать угольным олигархом". Речь в этой статье шла об эскорт-бизнесе Давида Каплана в Москве, роли Катерины Босов в организации кастингов эскорт-моделей и ее безуспешных попытках завладеть акциями "Сибантарцита".

Поверенный Каплана обвиняет издание в клевете и публикации непроверенной информации. Поскольку английское право прецедентное, то он ссылается на прецеденты дел о клевете в зарубежной практике. Российскому читателю эти примеры ни о чём не говорят. Однако примечательным является тот факт, что Каплан в своём обращении в известное западное издание пытается перевести дело в политическую плоскость.

Юрист Давида Каплана, в частности, усмотрел в данной публикации ни много ни мало "заговор" России:

"Ваша статья — не первая попытка России использовать западные СМИ для распространения дезинформации о г-не Каплане. Г-н Каплан ранее обвинялся в преступных деяниях в России, поскольку они связаны с его связями с известными жертвами российской коррупции, в частности с братьями Магомедовыми, которые незаконно заключены в тюрьму в России по сфабрикованным обвинениям из-за их оппозиции коррупции в правительстве России".

Представитель Давида Каплана заодно выступил и адвокатом братьев Магомедовых, что неудивительно. Каплан тесно с ними сотрудничал и попал в поле внимания правоохранительных органов в ходе расследования незаконных схем группы "Сумма" братьев Магомедовых. О том, чтоб бывшие "короли госзаказа" братья Магомедовы были в "оппозиции коррупции в правительстве России" читать даже забавно. Их поставили в один ряд чуть ли не с Алексеем Навальным*, который на Западе является самым известным "оппозиционером коррупции".

Далее поверенный Давида Каплана живописует, как Россия преследовала "жертву коррупции":

"Ранее Россия пыталась использовать международные СМИ и Интерпол для экстрадиции г-на Каплана в Россию. Однако после полного слушания в комитете и обширного обсуждения Интерпол, агентство, отвечающее за проверку информации, касающейся законности ордеров на арест и судебного преследования, счел, что все обвинения, выдвинутые против г-на Каплана российским правительством, являются ложными и политически мотивированными".

Давиду Каплану, как и ряду других бывших российских олигархов, удалось представить на Западе уголовное преследование как политическое. Юрист Каплана заходит с козырей:

"Международный трибунал признал г-на Каплана жертвой коррупции в правительстве и никоим образом не преступником".

Но даже в "Википедии" содержатся сведения о том, что Давид Каплан был участником "Вильнюсской бригады", которая 90-х годах держала в страхе всю Литву. В СМИ много публикаций о деятельности Давида Каплана как "теневого финансиста" в республиках Прибалтики и в России. Но для международного трибунала Каплан, оказывается, "жертва коррупции в правительстве России".

Вполне вероятно, что Катерина Босов готовит почву для того, чтобы предстать в глазах западной общественности очередной "жертвой" России. Давид Каплан может ей в этом способствовать, поскольку обладает достаточным опытом и связями на Западе. Кстати, по материнской линии фамилия Катерины тоже Каплан. Вряд ли они родственники, но еврейские корни позволяют Катерине претендовать на израильское гражданство. По некоторым сведениям, она уже получила его не без помощи Давида Каплана.

Вместо эпилога

Борьба за акции "Сибантрацита" выходит на международный уровень. Иск Катерины Босов в кипрский суд — начало процесса международной атаки на крупнейший российский угольный холдинг. Учитывая градус напряжённости между Россией и Западом, заявлений от правительства Великобритании о намерении изъять активы российских олигархов, находящиеся в юрисдикции английского права, время для нового судного процесса Катерина Босов выбрала удачно.

Следует отметить и тот факт, что в России правоохранительные органы крайне благосклонны к Катерине Босов и почти не реагируют на жалобы наследников Дмитрия Босова. Дело о доведении до самоубийства Дмитрия Босова откровенно тормозится, хотя в СМИ опубликовано множество фактов, свидетельствующих о психологическом давлении, которое Катерина Босов оказывала на экс-супруга, принуждая его подписать завещание в свою пользу.

Как известно, Дмитрий Босов этого не сделал, и вдова пыталась завладеть акциями "Аллтек" с помощью незаконного, как решил суд, свидетельства о праве на "супружескую долю". Однако уголовное дело о мошенничестве с акциями "Аллтек" было досрочно закрыто, о чём упоминалось выше. Только ли за красивые глаза следователи с такой симпатией относятся к Катерине Босов? Или "жертвами коррупции" являются наследники Дмитрия Босова, а вовсе не беглые мошенники и их бывшие сотрудники?

Если российская правоохранительная система столь неповоротлива в расследовании противозаконных действий Катерины Босов по причине коррупции, то она вполне обоснованно рассчитывает на успех своего иска с суде Кипра. Однако "Сибантрацит" — стратегическое предприятие и к перипетиям борьбы за его акции уже привлечено внимание депутатов Государственной Думы, руководителей Прокуратуры РФ и МВД РФ, средств массовой информации. Это позволяет надеяться на то, что попытка рейдерского захвата российского актива методами 90-х годов провалится, а политизация этого дела зарубежными юристами ещё больше мобилизует государственные органы России на защиту угольной компании от международных рейдеров.