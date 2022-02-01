Программа "ОТРажение недели" рассказала об уголовных делах Катерины Босов

В прошедшее воскресенье, 30 января, в итоговой программе Общественного телевидения России "ОТРажение" тележурналисты сообщили о том, что вдова угольного олигарха Катерина Босов проходит подозреваемой по двум уголовным делам:

о доведении её супруга, бывшего главы "Сибантрацита" до самоубийства

и о мошеннических действиях по захвату акций компании.

Расследование обоих уголовных дел, как сообщается в вышедшем в эфир сюжете, находится под контролем Генерального прокурора Игоря Краснова.

Прозвучавшая в эфире на всю страну информация свидетельствует о том, что Катерине Босов уже не удастся спустить уголовные дела на тормозах. Как известно, опасаясь вызовов на допрос, она срочно улетела в одну из европейских стран.

Но за рубежом ей вряд ли удастся скрыться. Не так давно о её деятельности рассказало известное международное издание International Business Times По информации этого крупнейшего информационного холдинга, издающего семь национальных СМИ на четырех языках, свою карьеру Катерина Босов начинала, работая помощницей скандально известного израильского бизнесмена Давида Каплана, бывшего члена так называемой Вильнюсской бригады, впоследствии ставшего учредителем нескольких финансовых организаций, которые были уличены в отмывании денег. В середине нулевых Каплан организовал в России компанию "Мегастоун Технолоджис ЛТД", которая занималась организацией элитного эскортного бизнеса для крупных российских и иностранных предпринимателей и чиновников. Каплан развернул свою деятельность в масштабах, которые сопоставимы со скандальной империей секс-услуг американца Джеффри Эпштейна. Статья в International Business Times так и называется: "Помощница "русского Джеффри Эпштейна" не смогла стать угольным олигархом".

Публикация вызвала невероятный резонанс в зарубежных СМИ: сенсационную историю о деятельности помощницы скандально известного бизнесмена, едва не ставшей владелицей стратегической российской угольной компании, перепечатали более 500 (!) изданий по всему миру.

После такой "засветки" для Катерины Босов, как нетрудно догадаться, навсегда закрыты двери в предпринимательские и общественные круги. Наверняка она уже попала и под негласный полицейский контроль. Вряд ли в такой ситуации ей следует надеяться на Западе на получение политического убежища, так что наверняка следует ожидать её скорой выдачи российским правоохранительным органам.

Стратегически важное для страны предприятие оказалось предметом раздора после самоубийства основателя "Сибантрацита" Дмитрия Босова в мае 2020 года. Его вдова Катерина Босов пыталась получить полный контроль над угольным холдингом. Однако Дмитрий Босов не оставил завещания в её пользу, и, согласно законодательству, наследники должны были поделить капитал Дмитрия Босова поровну.

В репортаже ОТР подробно рассказано о попытках Катерины Босов завладеть пакетом акций компании "Аллтек" (собственника группы "Сибантрацит"), включая таинственное получение справки от нотариуса о так называемой "вдовьей доле". Однако, как пояснил в программе советник международной юридической фирмы "Ильяшев и партнеры" Дмитрий Константинов, законодательство предполагает такое право только на совместно нажитое имущество. Дмитрий и Катерина Босовы поженились в 2016 году, когда экс-олигарх уже был миллиардером и собственником угольного холдинга. Наследникам олигарха удалось отстоять свою правоту в суде. Катерине Босов было отказано в претензиях на 43% акций "Аллтек", и имущество бывшего владельца компании было поделено между наследниками поровну.

В то же самое время попытки ввести суд в заблуждение со стороны Катерины Босов не могут оставаться без правовых последствий. С учетом того, что речь идёт о стратегически важном предприятии, расследование этого дела привлекло к себе повышенное внимание общественности и политиков. В комментарии корреспонденту ОТР депутат Государственной Думы РФ Нина Останина заявила: "Как она сделала это, подкупив судей или представив подложные документы, сейчас должен разобраться прокурор Игорь Краснов". Председатель Комитета Госдумы направила официальный депутатский запрос руководителю надзорного ведомства с просьбой взять расследование под свой личный контроль и информировать депутатский корпус о его результатах.

Председатель думского комитета Нина Останина в программе "ОТРажение недели"

Помимо дела о попытке мошеннического присвоения акций "Сибантарцита", Катерина Босов также фигурирует в уголовном деле о доведении до самоубийства своего супруга. Вдова проходила по нему свидетелем, однако, по информации журналиста Максима Гладкого, выступившего в телепрограмме, её статус сменился на статус подозреваемой. В телесюжете ОТР, в частности, сообщается, что своё заявление о возбуждении уголовного дела родственники подкрепили показаниями экстрасенса, которая утверждает, что вдова являлась её клиенткой и пыталась уговорить её воздействовать как на мужа, так и на его родственников. Из интервью с эзотериком следует, что она давала своей клиентке травы, которыми Катерина Босов опаивала своего экс-супруга. Однако, как говорится в телесюжете, Катерина превышала разрешённую дозу, что могло негативно сказаться на физическом и психическом состоянии экс-олигарха.

Кроме того, как говорится в программе, незадолго до самоубийства Дмитрий Босов узнал об изменах Катерины и о её работе на Давида Каплана. Нетрудно предположить, что олигарх заподозрил свою молодую жену в том, что его знакомство с нею на вечеринке в Ницце не было случайностью. Не исключено, что он вполне мог потребовать и развод после всего этого. Так что мотив, выражаясь языком следствия, налицо. Как сказано в телесюжете, о намерениях Катерины Босов также красноречиво говорят её просьбы к экстрасенсу негативно воздействовать на мужа, а после его трагической гибели — и на его близких родственников, которых Катерина Босов хотела оставить без наследства.

В прессе и ранее высказывались предположения, что сведения о прошлом Катерины Босов могли стать причиной ссор между бывшими супругами. Катерина добивалась от Дмитрия Босова, чтобы он подписал завещание в её пользу. Однако предприниматель этого не сделал, а вскоре случилось окутанное таинственными обстоятельствами самоубийство.

Попытки Катерины Босов получить контроль над "Сибантарцитом" с помощью сомнительных юридических "схем" не увенчались успехом. Но в 2020 году, пока шли суды с наследниками Дмитрия Босова, всё же полгода ей удалось "порулить" угольным холдингом в качестве председателя совета директоров. Но, как сказано в программе, итогом её руководства компанией стали

падение продаж угля на 25%,

ссоры с партнёрами холдинга,

конфликты в руководстве.

Многих специалистов она уволила, почти полностью свернула социальные программы и деятельность благотворительных фондов.

После провала попыток вдовы получить контроль над "Сибантарцитом" она покинула руководящие органы компании и предпочла скрыться за рубежом. Но попытки мошеннического завладения акциями угольного предприятия привлекли повышенное внимание журналистов, депутатов, правоохранителей, поскольку созданный Катериной Босов прецедент свидетельствует о необходимости совершенствования российского законодательства и правоприменительной практики, для того чтобы подобные попытки захвата стратегических предприятий страны были полностью исключены в будущем.