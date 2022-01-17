Спустя десятилетия выяснен настоящий убийца Джона Кеннеди

Американцы в рассекреченных документах об убийстве президента Джона Кеннеди не упоминают о причастности мафии. Хотя существуют убедительные свидетельства в пользу такой версии.

Как пишет в "Новых Известиях" Сергей Баймухаметов, в 1983 году сын одного из "крёстных отцов" американской мафии опубликовал исследование ситуации. В книге сказано, что убийцей Кеннеди был чикагский гангстер Джонни Розелли.

Но в недавно рассекреченных документах нет ни слова о "крёстном отце" Джозефе Бонанно. Не исключено, что эти данные появятся во второй части документов, которые предполагается опубликовать в декабре 2022 года.

Автором книги "Bound by Honor: Mafioso's Story" является Билл Бонанно, сын Джозефа Бонанно, одного из крупнейших боссов американской мафии, с которым у Джозефа Кеннеди, отца убитого американского президента Джона Кеннеди, были общие дела.

Существовала договорённость, что будущий президент

возьмёт в вице-президенты Линдона Джонсона ,

, свергнет прокоммунистический режим на Кубе (там у мафии были большие интересы)

и уберёт из министерства юстиции своего брата Роберта, который уже прославился борьбой с организованной преступностью.

Что характерно, Линдон Джонсон стал вице-президентом, но Роберт Кеннеди в итоге оказался министром юстиции и генеральным прокурором. В другой книге ("JFK, последний свидетель" Уильяма Реймона) речь идёт о Соле Эстесе, миллионере из Техаса, который мог раскрыть связи Джонсона с мафией.

Впрочем техасские нефтяные бароны и без того ненавидели президента Кеннеди за его законопроект о повышении налогов на нефтяной бизнес.

В итоге Кеннеди убил чикагский мафиози Джонни Розелли, непосредственно осуществивший "акцию" под руководством её организатора, чикагского босса Сэма Джанкано. Розелли стрелял из водосточного люка на улице, прямо по ходу движения президентского кортежа.

Экспертиза якобы показала, что в Кеннеди попали две пули от выстрелов сзади и спереди. Второй выстрел был делом рук Джеймса Файлза, экс-агента ЦРУ, который в 1994 году подтвердил своё участие и участие Розелли в убийстве Кеннеди. Труп Розелли обнаружили в 1976 году, а книга Билла Бонанно вышла в 1983-м.

Ничего этого нет в рассекреченных документах, и общество не получило никакой сенсации. Посмертная репутация Джона Кеннеди настолько высока, что люди отметают любые версии его гибели, кроме мученической.

Джудит Экснер , любовница Кеннеди, умерла в 1999 году, в 65 лет,

, любовница Кеннеди, умерла в 1999 году, в 65 лет, Джозеф Бонанно в 2002-м, в возрасте 97 лет,

Билл Бонанно — в 2008-м, в 76 лет,

а Сол Эстес — в 2013-м, в возрасте 88 лет.

По сути, Билл Бонанно нарушил главный закон мафии — молчание. Так что, по сути, он отомстил всем — американской власти, которая разрушила мир мафии, и американскому обществу в целом. Хотя, конечно, ни о какой социальной справедливости речи идти не может, убийство ничем не оправдывается.

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