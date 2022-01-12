В деле о доведении до самоубийства Дмитрия Босова появился мотив?

В деле о доведении до самоубийства бывшего владельца угольного холдинга "Сибантрацит" Дмитрия Босова произошёл сенсационный поворот. В СМИ появилось интервью с эзотериком-практиком Надеждой, к которой обращалась вдова олигарха Катерина Босов. Выяснилось, что она пыталась использовать магию не только для "приворота" угольного олигарха, но и в борьбе за его наследство.

Шокирующие подробности этой истории позволяют по-новому взглянуть на мотивы, которыми руководствовалась Катерина Босов, обращаясь к услугам "магов" с целью манипулировать своим бывшим супругом. Эзотерик охарактеризовала Катерину Босов как "финансового маньяка", и можно сделать вывод, что молодая вдова могла подталкивать Дмитрия Босова к принятию рокового решения всеми доступными способами, включая магию.

"Девушка с пробивными качествами"

Катерина Босов (до замужества Екатерина Ястребова) выросла в небогатой семье, но амбиций ей было не занимать. С юных лет она умело использовала свою эффектную внешность и пробивные качества для того, чтобы забраться на самый верх социальной лестницы. Екатерина умела заводить нужные связи с влиятельными людьми и, судя по всему, не брезговала ничем для достижения своих целей. В СМИ опубликованы факты о том, что она занималась организацией работы эскорт-агентства в Москве в офисе компании "Мегастоун текнолоджис Лтд". Этот кипрский офшор принадлежал известному теневому финансисту Давиду Каплану, который эмигрировал в Израиль после того, как стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.

Катерина Ястребова приобрела в эскорт-агентстве ценный опыт и навыки соблазнения высокопоставленных клиентов, которые ей очень пригодились при знакомстве с угольным магнатом Дмитрием Босовым. Но, как выясняется, молодая девушка полагалась не только на свои женские чары. Для того, чтобы женить на себе олигарха, мало обладать эффектной внешностью. Богатые бизнесмены могут себе позволить услуги "моделей" на любой вкус. Поэтому Екатерина обратилась к услугам мага, чтобы "разжечь страсть" Босова и выйти за него замуж.

Журналистам удалось связаться по телефону с "мастером", которая помогала Екатерине "привязать" к себе Дмитрия Босова.

Экстрасенс подтвердила, что помогала "разжечь страсть" Дмитрия Босова к Екатерине Ястребовой.

Отрывки из интервью очень красноречивы:

— Катерина обращалась к вам еще до свадьбы с Дмитрием? О чём конкретно она вас просила?

— Я помогла ей выйти замуж… Если вы встречаетесь с молодым человеком и у вас, например, остывают отношения, можно сделать гармонизацию, розжиг страсти.

— Расскажите, пожалуйста, подробнее…

— Первый этап — это розжиг страсти, чтобы был хороший секс, чтобы напитывать энергией и так далее. А потом — на гармонизацию, и чуть поспокойнее чтобы был. Но там была дозировка две капли, и я предупредила, что превышение дозировки может повлиять не очень хорошо. Потому что входили в состав такие редкие ингредиенты, к которым надо очень аккуратно относиться, и, естественно, инструкция вся была дана. То есть всё это Катя знала, и о последствиях передозировки, как в медицинских препаратах, была предупреждена…

— Речь о некой настойке, травах?

— Да, травы были купальские (собранные в дни Ивана Купалы), ручного сбора, заговорённые под определённую программу. За ними мы ездим в разные регионы, собираем эти травы — разные для разных обрядов с разными заговорами.

Ничего удивительного в том, что Екатерина обратилась за "колдовскими" услугами, нет. Мода на эзотерику подогревается телевизионными шоу, рекламой в соцсетях и в СМИ. В поисковике можно найти огромное количество объявлений "специалистов" самых разных "магических" услуг. Любовные привороты и обряды на привлечение богатства — одни из самых распространённых "услуг" в "меню" всевозможных колдунов и шаманов.

Увлечение магическими практиками охватило не только широкие народные массы, но и элитные круги. Расценки на "магию" для элиты намного выше, чем у деревенских ясновидящих. За приворот на олигарха помощница Кати Ястребовой пообещала 500 тысяч рублей, а если будет реальный результат — "озолотить". Но Екатерина не заплатила, хотя получила всё, к чему стремилась. А после самоубийства Дмитрия Босова через своих помощников снова вышла на связь и повергла в шок своими просьбами даже "мастера магии" с 20-летним стажем.

Устранить конкурентов, наслав порчу

Как писали СМИ, Катерина Босов пыталась уговорить бывшего олигарха подписать завещание в её пользу. Но Дмитрий Босов этого не сделал. Как известно, Катерина присвоила себе 43% акций управляющей компании "Аллтек", сумев получить у нотариуса документ о праве на "вдовью долю", и возглавила совет директоров угольного холдинга. Однако Дмитрий Босов стал миллиардером и акционером "Аллтека" (компании, которой принадлежит холдинг "Сибантарцит") до женитьбы на Екатерине Ястребовой. Родственники бывшего магната подали в суд на Катерину Босов и отсудили у неё акции "Аллтека", которые были поделены поровну между наследниками Дмитрия Босова.

Катерина Босов — юрист по образованию. На что она рассчитывала, предъявляя в суде "филькину грамоту" в виде документа от "рублёвского" нотариуса? Из интервью с экстрасенсом становится понятно, что Катерина Босов, сознавая ничтожность документа о "вдовьей доле", решила обратиться за магической помощью с целью устранить со своего пути наследников экс-олигарха.

Приводим выдержки из сенсационного интервью:

— С тех пор от Катерины Босов к вам больше не обращались?

— Обратились, что для меня тоже было неожиданно. В прошлом году, кажется, в сентябре, может быть, августе, ещё тепло было, мне прислали ту фотографию с могилой, где он захоронен, Дмитрий Босов.

— И что она хотела? Чтобы наследники отступили?

— Да, да, чтобы туда же, туда же за ним, чтобы он их, как это, утащил за собой. Я сказала, что такими вещами не занимаюсь.

— Другими словами, она хотела, чтобы все наследники сгинули и всё досталось ей?

— Да-да, чтобы всё досталось ей. Когда мне прислали фотографию, мне прям плохо стало, то есть меня даже стошнило, уж простите за подробности. Я с такими людьми не работаю.

— А может она обратиться к другим людям?

— Возможно. Потому что там уже действительно кукушка поехала. Я не знаю, можно ли эту женщину сейчас как-то остановить. Хорошо бы нашлись люди, которые остановили… В тот первый раз, когда она ко мне обратилась, она была нормальная, адекватная. Что потом произошло, я не знаю. Я даже не знаю, как это словами выразить. У нормального человека даже в голове не укладываются мотивы действий, которые Екатерина сейчас творит. Ну… это как маньяк какой-то финансовый стал.

Мастерам магических дел приходится сталкиваться с самыми экзотическими запросами своих клиентов. Смутить этих людей крайне сложно. Но Катерине Босов это удалось. В своём стремлении захватить контроль над состоянием своего бывшего мужа она, похоже, не останавливалась ни перед чем.

По сведениям СМИ, Катерина Босов сейчас находится в Австрии. Подальше от российских правоохранителей, которые ведут следствие по уголовным делам о доведении до самоубийства Дмитрия Босова и мошенничестве с акциями "Аллтека". По обоим делам Катерина Босов может сменить статус свидетеля на статус обвиняемой.

Рассказ экстрасенса как улика

Интервью экстрасенса должно привлечь внимание следователей прежде всего как своего рода улика, которая заставляет обратить внимание на истинные цели Катерины Босов. Она стремилась приворожить Дмитрия Босова, чтобы получить доступ к его деньгам, и, если верить словам экстрасенса, после самоубийства олигарха пыталась магическими способами "устранить" наследников олигарха.

Это явно не "лав-стори". Это похоже на крутой детектив об охотнице "за состоянием", которая готова преступить все нормы для достижения цели.

Экстрасенс также сообщила в своём интервью, что готовила специальные зелья для "гармонизации отношений" экс-олигарха и Катерины Босов. Но Катерина, по её словам, нарушала инструкцию и превышала дозу. Дотошный следователь обязан задаться вопросом, не было ли умысла со стороны Катерины, когда она многократно превышала дозу? Как писали СМИ, Катерина давила на Дмитрия Босова, чтобы он составил завещание в её пользу. Но экс-олигарх был вовсе не преклонного возраста, активно занимался спортом, его родственники заявляли, что Босов был вполне здоров. Зачем Катерине нужно было так торопить мужа с составлением завещания? Не говорит ли это о том, что она планировала "устранить" со своего пути Дмитрия Босова, чтобы получить контроль над его состоянием? В некотором роде Дмитрий Босов её обыграл, не оставив требуемого завещания.

Этими вопросами должны задаваться следователи, чтобы установить истинную причину гибели олигарха, тем более что журналисты выразили готовность предоставить аудиозапись интервью и контакты медиума правоохранительным органам.

Генпрокуратура проверит методы "гринмейла" Катерины Босов

Судя по тому, к каким методам прибегала Катерина Босов, чтобы получить контроль над капиталами экс-супруга, для неё не существует никаких моральных ограничений. Если обращения к "магам" не помогут ей достичь цели, то она может начать искать другие способы.

Напомним, что она начинала свою карьеру помощницей Давида Каплана по организации работы эскорт-агентства. Давид Каплан был членом "Вильнюсской бригады", которая в 90-х годах "прославилась" в Литве многочисленными криминальными "подвигами". Катерина Босов может пустить в ход не только магические, но криминальные методы борьбы за наследство экс-олигарха.

Самое странное в этой истории — "заговор молчания" со стороны "больших" СМИ.

Дмитрий Босов — первый из списка российского "Форбс", покончивший самоубийством.

Детективная история с попытками его вдовы получить контроль над угольным холдингом,

загадочные обстоятельства гибели экс-олигарха,

скандальные подробности темного прошлого Катерины Босов —

этого более чем достаточно, чтобы ведущие российские СМИ регулярно освещали подробности такого острого сюжета, проводили журналистские расследования, направляли запросы в правоохранительные органы и т. д. Но ничего подобного не наблюдается. В топах новостей оказываются разного рода незначительные события, а скандал вокруг дележа крупного состояния проходит незамеченным.

На днях председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина направила на имя Генпрокурора РФ Игоря Краснова депутатский запрос, в котором попросила детально разобраться в методах, с помощью которых Катерина Босов попыталась стать единоличной собственницей всех активов покойного супруга, оттеснив всю его семью с детьми от прежнего брака и даже престарелых родителей. Депутат Госдумы попросила руководителя контролирующего ведомства провести проверку сведений, опубликованных в СМИ. Остаётся надеяться, что не останутся без внимания и откровения личного медиума Катерины Босов.

Характеристика, данная вдове угольного олигарха специалистом по магическим практикам, позволяет утверждать, что эта история ещё далека от завершения. Поставить в ней точку смогут только правоохранительные органы и внимание общественности.