Террористов и манипуляторов сознанием выявят по соцсетям

Массовые убийства, теракты, неадекватные поступки, влекущие за собой негативные последствия для других людей, чаще всего становятся для общества полной неожиданностью. А ведь, по мнению экспертов, подобные случаи можно было бы предотвратить, если бы тех, кто готов "переступить черту", удавалось вовремя распознать по их психологическим характеристикам. Для этого якобы достаточно с помощью специального алгоритма проанализировать аккаунты в социальных сетях…

Оценка личности

Правда пока такой программы не существует. Есть лишь тендер на проведение психологической диагностики личности по данным соцсетей, размещённый на портале госзакупок Институтом системного программирования имени В. П. Иванникова.

Заказчиком проекта является Аналитический центр при правительстве РФ, который предоставил научному учреждению грант на необходимые исследования. Цена вопроса — 36 миллионов рублей. Срок работ по подряду — до 1 сентября 2024 года.

В тендерной документации говорится, что цифровые технологи "открывают широкие возможности по оценке личности и прогнозированию её поведения без осуществления психологического тестирования, требующего добровольного согласия".

О чём расскажет "цифровой след"

Анализ будет осуществляться по так называемым "цифровым следам".

И, с точки зрения инициаторов проекта, это проще всего сделать, используя соцсети, "накапливающие обширные материалы относительно интересов, увлечений, записей пользователей, фиксирующих показатели их поведенческой активности".

Если будут разработаны нужные алгоритмы, их планируется использовать для оценки состояния людей, чей род деятельности предусматривает принятие важных государственных или корпоративных решений, а также для

"распознавания манипулятивного управления большими социальными группами,

оценки творческого потенциала работников

и моделирования их профессионального развития".

Сотрудники Аналитического центра при правительстве РФ считают, что такой подход поможет "отсеять" неадекватных руководителей и чиновников; тех, кто планирует или ведёт преступную и экстремистскую деятельность и вовлекает в неё других граждан; формирует так называемые "группы смерти".

Законен ли анализ?

Между тем, преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов высказал мнение о том, что массовая психодиагностика профилей пользователей социальных сетей противоречит действующему законодательству. Ведь даже в тех случаях, когда владелец аккаунта не ограничивает доступ к информации, которую публикует в Сети, эти сведения всё равно защищены законом о персональных данных и не могут использоваться где-либо без его согласия.

Представьте себе ситуацию, когда вас вдруг объявят потенциальным террористом только за то, что вы без всякой задней мысли репостнули какую-то картинку или чью-то цитату. Причём "чёрную метку" на вас поставят даже не живые люди — сотрудники соответствующих ведомств, а искусственный интеллект.

Но не факт ещё, что ваша активность в соцсети попадёт под действие какого-то определённого закона. А если нет, просто у алгоритма после изучения вашего профиля возникнет "подозрение" в том, что вы потенциально опасны? Что делать с человеком, который ещё не совершил ничего противоправного, а только способен на это, по мнению программы? Изолировать его от общества? Перевоспитывать? Помещать под тщательное наблюдение?

Перегибы, несомненно, будут. Поэтому одновременно с разработкой проекта следует разработать и программу действий, которые позволят,

с одной стороны, выявлять таких личностей, а с другой — не допускать нарушения прав пользователей,

так как даже наличие каких-то нестандартных склонностей и интересов ещё не свидетельствуют о том, что человек реально решится на опасное деяние.

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