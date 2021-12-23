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Автор Ирина Шлионская

Роман Медокс — мистер Рипли времён декабристов

Происшествия » Парад мошенников

Роман Медокс родился приблизительно в 1793 году в семье видного московского театрального деятеля — англичанина Майкла (Михаила) Медокса. Именно благодаря последнему было построено первое здание Большого театра. Но сын и наследник Медокса-старшего если и увлекался искусством, то совсем иного рода. Его основной "профессией" стали аферы. Причём обманывал он не кого-нибудь, а представителей власти…

Роман Медокс — мистер Рипли времён декабристов

"Адъютант его превосходительства"

Как и многие другие юноши из хороших семей, после получения образования Роман отправился на военную службу. Служил он в звании корнета и числился адъютантом при знаменитом донском казачьем атамане Платове.

Но военная карьера не слишком привлекала молодого человека. И завершилась она скандалом: через короткое время Медокс сбежал из части, заодно обчистив полковую кассу. Деньги он потратил на пошив роскошного мундира, а также на изготовление фальшивых документов, из которых следовало, что фамилия их подателя — Соковнин и он якобы служит адъютантом у тогдашнего министра полиции Российской империи, генерала Балашова.

Назад дороги уже не было. Медокс уехал на Кавказ, где предъявил местным властям поддельные бумаги. Шла Отечественная война с французами, и сложно было усомниться в словах молодого офицера о том, что он направлен сюда по личному императорскому указу, для того чтобы набрать ополчение из числа представителей местного населения.

Так как все нужные подписи и печати оказались на месте, местный вице-губернатор распорядился немедленно выдать "адъютанту Соковнину" на расходы десять тысяч рублей из казны.

Конечно, никаким набором ополчения Медокс не занимался. Он наносил визиты местной аристократии, флиртовал с дамами и лишь время от времени ездил осматривать крепостные сооружения, делая вид, что действительно прибыл сюда ради выполнения должностных обязанностей.

Однако через какое-то время генералу Балашову доложили о том, что какой-то самозванец прикидывается его посланником. Новости дошли до самого императора, и в феврале 1813 года Медокс был впервые арестован. Его под конвоем отправили в Петербург, где заточили до суда в Петропавловскую крепость.

Тюрьма и перевод в Иркутск

После суда последовал перевод в Шлиссельбургскую крепость и 14 лет в неволе. В 1827 году Медокса-младшего выпустили под надзор полиции. Местом пребывания авантюристу была назначена Вятка. Однако, проведя там 11 месяцев, Медокс сбежал.

Его задержали 31 марта 1828 года в Екатеринодаре, вновь с поддельным паспортом на чужое имя. Император отдал личное распоряжение отправить Медокса на службу в один из сибирских военных батальонов в качестве простого рядового.

"Заговор декабристов"

Авантюрист быстро освоился на новом месте. Обязанности местного городничего в Иркутске исполнял бывший декабрист Александр Муравьёв. Вероятно, он увидел в Медоксе человека своего круга, а может, тот смог убедить его, что сослан безвинно. Так или иначе, вместо военной службы Медокс стал гувернером детей Муравьёва.

Но жить честно и без авантюр Медокс попросту не умел. Он отплатил своему покровителю чёрной неблагодарностью, письменно сообщив тогдашнему шефу жандармерии графу Бенкендорфу, что в Иркутске действует подпольное общество декабристов "Союз Великого Дела", которое собирается свергнуть царя, а во главе его стоит не кто иной, как городничий Муравьёв.

Власти восприняли донос со всей серьезностью. Началось расследование. Медокса же отозвали из ссылки в Петербург, где он предоставил властям "доказательства заговора". Это были, в частности,

  • записи его бесед с "государственными преступниками"
  • и документ о том, что он якобы был завербован в члены тайного антиправительственного общества.

Разумеется, аферист снова всё подделал…

Пока шло расследование, Медокс жил в своё удовольствие, гулял на балах на средства, которые ему выдали по приказу царя за "услугу, оказанную правительству". Благодаря своему новому статусу Роман Михайлович даже смог найти себе жену из высшего света с очень приличным приданым.

Но расследование подошло к концу и выяснилось, что никакого заговора, как и тайного союза декабристов в Иркутске, никогда не существовало. Когда Медокса собрались арестовывать, тот уже исчез, и никто не знал, где его искать.

В следующий раз авантюриста задержали в июле 1834 года. Его отправили всё в ту же Шлиссельбургскую крепость. Отбыв в заключении 22 года, Медокс уехал в имение своего брата. Но на воле он прожил недолго, скончавшись в 1859 году.

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Наполеон, черкесское ополчение и Роман Медокс.
Редактор: Елена Тимошкина
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