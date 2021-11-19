Ростовский следователь Ильина реабилитировала главарей кущевской банды Цапка и Цеповяза в деле о вымогательстве

Следователь СЧ ГУ МВД России по Ростовской области Валентина Ильина реабилитировала главарей кровавой кущевской банды в деле о вымогательстве у предпринимателя Александра Исюка и арестовала потерпевшего. Ему меняют ложный донос и покушение на имущество Натальи Стришней — члена банды.

Кубанский предприниматель Александр Исюк, который в 2019 году обвинил банду Цапков-Цеповязов-Стришних-Стрельцовых в вымогательстве, теперь сам оказался в изоляторе ростовского УФСБ, сотрудник которого Василий Мандрыкин вместе с коллегой из полиции Ильиной взял шефство над кущёвскими бандитами, терроризируя и запугивая потерпевших и свидетелей. Очевидно эти два правоохранителя просто закрыли глаза на то, что 11 лет назад головорезы Цапка-Цеповяза вырезали 12 человек, которых сожгли вместе с 9-ти месячным ребенком.

Ленинский суд Ростова-на-Дону назначил на 25 ноября рассмотрение жалобы адвокатов предпринимателя Александра Исюка на постановление о прекращении уголовного дела о крупном вымогательстве в отношении членов кущёвской банды Натальи Стришней (наследница кровавых активов), её брате Иване, Фёдоре Стрельцове (находится в розыске), Вячеславе Цеповязе (отбывает наказание 20 лет колонии, и Владимире Алексееве (осужден на пожизненное), сообщает "Российская газета".

Предприниматель обратился в 2019 году в полицию Ростова-на-Дону с заявлением о вымогательстве у него денежных средств и автомобиля на общую сумму 74 млн рублей.

Как рассказывал Исюк, весной-летом 2010 году под угрозой физической расправы и убийства члены банды Цапка-Цеповяза-Стришней-Стрельцова заставили его получить в кущёвском отделении Россельхозбанка два кредита на сумму 70 млн рублей, которые у него отняли, прихватив и автомобиль.

Расследование этого дела бригадой следователей ростовской областной полиции продолжалось в течение двух лет. Всем членам банды (Цапка, Алексеева, Цеповяза, Стрельцова, Стришней и других) было предъявлено обвинение, но в марте 2021 года дело передали новому следователю Валентине Ильиной — и события стали стремительно развиваться в противоположную сторону. Бывшие обвиняемые Цапки и Цеповязы, Стрельцовы и Стришние получили право на реабилитацию и возмещение вреда, связанного с "незаконным уголовным преследованием" по заявлению Исюка.

А спустя пару месяцев после того, как дело о вымогательстве было закрыто, в отношении самого Исюка возбудили дело о ложном доносе и мошенничестве, мол пытался по суду взыскать свой ущерб со Стришней и её бывшего мужа. Чтобы много не писал жалоб, Ильина и Мандрыкин организовали ему камеру в ростовском изоляторе УФСБ, где он сейчас и сидит.

Сам пострадавший бизнесмен заявляет, что действия, которые предприняли против него новые покровители кровавой банды — Ильина и Мандрыкин, — это попытка заставить замолчать и больше не вспоминать о преступлениях со стороны банды. И это ясный сигнал не только ему, но и другим потерпевшим, у которых были проведены массовые обыска и запугивания.

Сотрудник ростовского УФСБ Василий Мандрыкин, пишет "Версия", требует от фигурантов и свидетелей, чтобы они говорили, что кущёвской банды никогда не было — и "Исюку всё это когда-то привиделось". А на предпринимателя он вместе с Ильиной повесили не только ложный донос, но и мошенничество — за так и не полученную компенсацию ущерба, который бандиты причинили его хозяйству. Это чтобы другим неповадно было что-либо требовать с бандитов. Такие теперь реалии в Ростове и ст. Кущёвской. Новая власть, а методы всё те же — террор и угрозы.

Сам Мандрыкин устроил себе офис прямо в кабинете члена кущёвской банды Натальи Стришней, вызывает туда людей и заставляет поверить в невиновность бандитов. Люди смотрят на всё это изумленно, и готовят коллективную петицию на Председателя СКР Алексадра Бастрыкина с просьбой лично приехать и поставить на место зарвавшегося силовика — возомнившего себя наследником Цапка-Цеповяза и охранителем Натальи Стришней.

По данным СМИ, жена Исюка обратилась к главе МВД Владимиру Колокольцеву и генпрокурору Игорю Краснову с просьбой обратить внимание на происходящее в ГСУ Ростова и оградить её семью от ростовского фсб-ка Мандрыкина, который очевидно перепутал уважаемый орган по защите общества и государства с карательной машиной времен 30-х годов прошлого века.

Сейчас для предпринимателя стало важным добиться отмены прекращения уголовного дела в отношении Стришней, Цапка, Цеповяза и других членов банды. Если это произойдёт, обвинение Исюка в "оговоре" членов банды отпадут сами собой и будет законная возможность призвать Ильину и Мандрыкина к ответственности за страдания невинного человека.