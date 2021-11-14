Самые изобретательные советские мошенники: "родственники", "прокуроры" и "главврачи"

В СССР мошенников и аферистов было не меньше, чем в современной России. Просто не всегда о них писали в газетах и рассказывали по телевизору. Тем не менее таких преступников часто ловили и приговаривали к соответствующему наказанию. Но в историю криминала вошли лишь те, кто мошенничал по-крупному.

"Важные" люди

Некая гражданка Смирнова "ненароком" знакомилась с высокопоставленными чиновниками, выдавая себя за родственницу кого-то из других больших начальников, добивалась приглашения в гости, а затем обворовывала этих людей.

"Коллега" Смирновой по фамилии Виноградов обзавёлся фальшивыми документами, из которых следовало, что он работает… прокурором. В этом "статусе" он прокручивал различные махинации. Скажем, предлагал помочь подозреваемым в преступлениях уйти от ответственности, и брал за это крупные суммы. Самой невинной его аферой являлись обеды в ресторанах, где "прокурора" соглашались накормить бесплатно. А как-то раз он явился с "проверкой" на пивной завод, и, разумеется, смог "продегустировать" все имевшиеся в наличии напитки.

"Медик" без диплома

Одним из самых легендарных мошенников советской эпохи можно назвать Бориса Щуровского. Он родился в 1900 году. Не имея медицинского образования, этот гражданин устраивался на работу в медучреждения, причём на самые различные должности.

В 1928 году Щуровский выправил себе документы на фамилию Сухарин и устроился продавцом в аптеку в городе Бугуруслане Оренбургской губернии. Проработав всего три дня, мужчина скрылся, захватив с собой всю выручку и медикаменты.

В кишлаке Бугол-Угул под Ашхабадом он смог получить должность заведующего местным лечебным пунктом. Вскоре Щуровский добился, чтобы районные власти выделили больнице деньги на новое оборудование и лекарства. Как только пять с лишним тысяч рублей (сумма по тем временам весьма немалая) были перечислены на счёт медучреждения, самозванец снял её наличными и вновь скрылся в неизвестном направлении.

Фальшивые документы

Разъезжая по разным городам России, Щуровский повсюду предъявлял поддельные документы на разные фамилии — среди них Рахинский, Житинев, Панов, Петров, Кадыров и ещё с десяток. В том числе это были и медицинские дипломы. Проверить их подлинность в те годы было сложно, единой базы, как в наши дни, не существовало. Однажды Щуровскому удалось занять вакансию главврача местной больницы в Ленинабаде. В другой раз его назначили заведующим райотделом здравоохранения в Геля-Аральском районе Самаркандской области. Во всех случаях мошенник исчезал, завладев крупной суммой денег.

Правда, трижды его всё-таки задерживали, но он каждый раз умудрялся сбежать из-под стражи и вновь объявлялся в каком-либо отдалённом уголке страны. В июне 1943 года Щуровский в очередной раз сумел устроиться на "тёплое" место — главного врача Безенчукской районной больницы (Куйбышевская область). Для этого он предъявил руководству облздравотдела поддельные документы на имя некоего Никольского, ранее якобы трудившегося в той же должности в Чарджоу (Туркменистан). В роли главврача жулик продержался вплоть до 1946 года, регулярно присваивая казенные средства.

Конец афер

Наконец очередная ревизия выявила в бюджете больницы недостачу на 360 тысяч рублей. Но когда за лже-Никольским приехали, того уже не было на месте. Однако два месяца спустя Щуровского задержали в Фергане, где он успел устроиться главврачом в районную больницу. При обыске у самозванца было найдено множество печатей и бланков, принадлежащих различным медицинских организациям.

Против Щуровского было выдвинуто обвинение в мошенничестве, совершённом в особо крупных размерах — общая сумма похищенного, по приблизительным подсчётам, составила около миллиона рублей. Цифра просто астрономическая… От расстрела афериста спасло только то, что незадолго до этого в СССР ввели временный мораторий на смертную казнь. Его приговорили к 25 годам лагерного заключения. По некоторым данным, самозванец от медицины вышел на свободу досрочно, в начале 60-х, но на воле пробыл недолго — скончался спустя три месяца после освобождения.

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