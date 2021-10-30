Тревожный сигнал для бизнеса: рейдеры придумали, как отобрать "Кучуксульфат"

Рейдерство — не столь уж необычное для России явление, а вполне конкурентный криминальный бизнес. Ведь всегда найдутся желающие полакомится бесплатно с чужого стола.

С неимоверным давлением со стороны рейдерских структур пришлось столкнуться руководству завода в Алтайском крае "Кучуксульфат".

Успешное и процветающее предприятие является ярким примером в Алтайском крае достижения целей приватизации в России. Став в 1992 году частным предприятием и сменив через реализацию на вторичном рынке акционеров, предприятию удалось добиться:

устойчивого развития через инвестиции в модернизацию основного производства,

увеличения производственных мощностей,

закрепления позиций на зарубежных рынках сбыта (которые ранее были утрачены),

в разы увеличились вложения в социальную сферу.

В последние годы ОАО "Кучуксульфат" находится под прессингом, а собственникам поступают навязчивые предложения продать предприятие за копейки.

Завод, производящий высококачественный сульфат натрия для производства стиральных порошков, является градообразующим предприятием в рабочем поселке Степное Озеро, он обеспечивает работой порядка 1,2 тыс. человек. В рамках рабочего визита в рабочий поселок Степное Озеро депутат Государственной думы, Герой России Владимир Шаманов высоко оценил участие в развитии поселка и района в целом градообразующего предприятия ОАО "Кучуксульфат" и отметил словами: "это пример для подражания".

При этом чтобы сделать предприятие лидером в своей отрасли, акционерам пришлось инвестировать в него 14 млрд руб. Несложно догадаться, что завод, который постоянно увеличивает свое производство, рано или поздно привлечет внимание нечестных на руку рейдеров. И беда в 2017 году постучала в двери. Начались бесконечные проверки контролирующих органов — организацию стали навещать сотрудники налоговой, прокуратуры, Росприроднадзора.

Рейдеры стали подключать все возможные инструменты, вплоть до угроз физической расправы, с целью принуждения к продаже акций. По факту данных угроз СУ СК РФ по Алтайскому краю было возбуждено уголовное дело. Однако успехом нападки рейдеров не увенчались. Многочисленные проверяющие инстанции не выявили существенных нарушений, даже сфабрикованный акт от Росприроднадзора не помог — акционерам удалось оспорить его в суде.

Как выяснилось позднее, главным интересантом по захвату прибыльного бизнеса оказался Андрей Елинсон, управляющий партнёр инвестиционной компании "Альфа-Групп". Причём через посредников от Елинсона было озвучено предложение владельцам завода — они должны были согласиться на переговоры, иначе рейдеры пообещали закидать исками со стороны Генпрокуратуры, чтобы признать незаконной приватизацию предприятия. Рейдеров даже не смутило, что предприятие было приватизировано ещё тридцать лет назад и уже успело сменить нескольких владельцев.

Поскольку акционеры оказались несговорчивыми, рейдеры решились на крайний шаг — Генпрокуратура подала иск, и дело даже дошло до пересмотра итогов приватизации. В иске указано, что власти РФ были не в курсе приватизации. Но как такое в принципе возможно? То есть Комитет по имуществу — это не госорган? Предприятие регулярно проверяли, акционеры исправно выплачивали налоги… А тут выяснилось, что никто ничего не знал. Получается, что 30 лет государство не знало, что у него украли предприятие?! Понятно, что всё это делается в интересах рейдерских структур, а не государства, которое тут фигурирует только как красивое прикрытие.

Если итоги приватизации удастся пересмотреть, то это станет прецедентом и коснётся огромного количества предприятий, причём не только Алтайского края. Деприватизация "Кучуксульфата" станет тревожным сигналом для всего бизнес-сообщества, которое вполне обоснованно задумается о целесообразности инвестиций. Ведь и правда, какой смысл вкладываться, если предприятие, в случае его успеха, просто заберут?

Кто вернёт акционерам вложенные средства, а ведь это миллиарды рублей?! Конечно, государство! Акционеры будут вынуждены подать регрессный иск продавцам акций. А заводчане выкупали эти акции по рыночной стоимости в начале 90-х, ещё до приватизации. Вся эта ситуация приведёт к социальному взрыву среди населения. В Степном Озере проживают 6000 человек, которые напрямую зависят от стабильной работы завода. И вряд ли населению посёлка понравится, что государство предало их.

Юристы же отмечают, что основание для иска — якобы предприятие было незаконно приватизировано трудовым коллективом в 1992 году без ведома властей РФ — абсолютно надуманное. Приватизацию завода проводил Комитет по управлению государственным имуществом Алтайского края (наделенный правами территориального агентства Госкомимущества РФ в соответствии с распоряжением ГКИ РФ № 45-р от 05.02.1992 года), в соответствии с законом того периода. Кучукский сульфатный завод всегда относился к химической промышленности и за все время своего существования никогда не значился в списке добывающих предприятий.

Предприятие с момента начала строительства в 1955 году находилось в ведении Министерства химической промышленности. ОАО "Кучуксульфат" не являлся единственным поставщиком сульфата натрия и не доминировал на российском рынке по объемам производства этой продукции. Доля Кучукского сульфатного завода в общей доле производителей сульфата натрия составляла в начале 90-х 26-27%.

Поэтому можно сделать вывод, что интересантом смены собственника предприятия является явно не государство, а некие коммерческие структуры, уже поднаторевшие в рейдерских захватах предприятий.