Сенатор просит Бастрыкина помочь в раскрытии преступлений кущевской банды

На днях Кущевский райсуд Краснодарского края вынес судьбоносное решение: кубанскому предпринимателю Николаю Гордику удалось отсудить стоимость имущества, которого он был лишен в 2008 году. По делу проходят члены банды Цапков-Цеповязов — Вячеслав Цеповяз и Владимир Алексеев. Также претензии предъявлены Федору Стрельцову, Наталье Стришней (ранее Цеповяз) и прочим членам банды.

Адвокат Гордика Татьяна Морозова рассказала, что в 2008 году участники банды, угрожая убийством всех членов семьи Николая, включая жену и дочь, отобрали у предпринимателя семейный бизнес. "Его самого кинули в камеру, где и заставляли подписать документы".

По постановлению суда бандиты обязаны выплатить Гордику стоимость имущества, причем с процентами. Стоит отметить, что Гордик годами добивался привлечения к ответственности преступников, но дело затягивалось.

Семьям Цапка и Цеповяза принадлежало порядка 30 000 га земли, добытых таким же путем — угрозами и насилием, еще 40 000 га были бандитским общаком, а управлял им подельник Стрельцов по кличке Федя Обнал, пишет РГ. Также семьи владели компаниями, среди которых был и "Север Кубани", оформленный на Ивана Стришнего — родного брата Натальи Цеповяз, на которого перешла отобранная у Гордика бандитами земля.

Члены банды годами отбирали бизнес у местных предпринимателей, но справедливости удалось добиться только после страшной трагедии, которой можно было бы избежать, если бы правоохранители выполняли свою работу. В 2010 году в Кущевской членами банды были убиты 12 человек — семья фермера Аметова и его гости, причем бандиты не пощадили даже маленьких детей. Так Сергей Цапок отомстил фермеру якобы за смерть брата, причем безо всяких на то доказательств.

"Плохо, что это случилось на фоне такой большой трагедии в Кущевской, но если бы не эта трагедия, многие преступления канули бы в Лету", — рассказал Гордик в передаче "Человек и закон".

Эта банда годами терроризировала местных фермеров, поэтому пример Гордика важен и показателен.

В 2017–2018 году по личному указанию руководства СК РФ были возбуждены уголовные дела в отношении членов банды Срельцова, Цеповяза, Алексеева и их сообщников, которые в декабре 2019 года по указанию председателя СК Александра Бастрыкина переданы в центральный аппарат СКР в Ростове-на-Дону. Следователи существенно продвинулись в установлении роли Натальи Стришней, ее брата Ивана и Андрея Цеповяза как активных членов ОПГ.

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева считает, что от главы СКР Александра Бастрыкина требуется поддержка, а также контроль за расследованием уголовных дел, совершенных членами кущевской банды.

Также сенатор просит Бастрыкина установить возможную причастность Натальи Стришней и Вячеслава Цеповяза к убийству главы администрации Кущевского района Бориса Москвича, совершенному в 2002 году.