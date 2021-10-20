Как сын посла Сергей Курдюмов устроил подлог в ЖК "Депутатский Дом"

В Москве жильцы дома №1 на улице Улофа Пальме оказались жертвами мошенников, которые пытаются осуществить рейдерский захват по управлению домом в целях получения доступа к федеральным деньгам.

Стоит отметить, что в элитной недвижимости проживают депутаты Госдумы РФ, а организатором преступной схемы выступает сын посла Кабо Верде Курдюмов Сергей Борисович.

Участники преступной группы подделали подписи жителей и передали поддельные документы в госорганы, чтобы незаконно зарегистрировать Товарищество собственников недвижимости (ТСН) "Улофа Пальме,1".

Сергей Курдюмов

Схемой по подлогу документов и фальсификации подписей руководил Курдюмов Сергей, а помогал ему карманный юрист Водякова Светлана, ранее замеченная в преступных схемах с черными риелторами.

Светлана Водякова

Пособником в преступной схеме стал сотрудник управы Раменки в ЗАО города Москвы — Войлошников Алексей, который оказался бенефициаром управляющей компанией ООО "Новый оберег" в том же районе города.

Преступная схема

В начале 2021 года Курдюмов и сотрудник управы Войлошников попытались провести "липовое" собрание жителей ЖК "Депутатский дом" по вопросу смены способа управления и создания ТСН.

Вскоре стало понятно, что практически никто из жителей дома принимать участие в собрании не планирует, а необходимого количества решений собственников для наличия кворума на общем собрании не получится.

Однако Курдюмов и Войлошников от затеи голосования не отказались, имея опыт фальсификаций подписей в жилых домах, они изменили инициатора собрания, а также даты начала и окончания проведения процедуры.

В скором времени они у них в руках оказались подписи всех собственников помещений (порядка 500 человек), в том числе некоторых депутатов Госдумы РФ якобы участвовавших в собрании и проголосовавших за ТСН.

Дело оставалось за малым: используя связи отца-дипломата в ИФНС №46 по городу Москва и поддельные документы, Курдюмов младший зарегистрировал ТСН "Улофа Пальме,1".

Впоследствии организатор схемы с гордостью рассказывал, как с помощью связей отца Бориса ему удается открывать нужные двери.

Недовольство жителей

Организовав ОПС, Курдюмов младший сменил прежнего председателя гаражного кооператива ГК "АвтоМИД" на своего ставленника, некого Гаджиева Гаджи (широко известного в криминальных кругах).

Тем не менее, несмотря на решение суда и иные законные основания, ГК "АвтоМИД" отказался покидать территорию дома: сотрудники кооператива не выпускают жильцов с парковки и угрожают даже депутатам Госдумы.

Помимо всего прочего, ГК "АвтоМИД" выставляет жильцам дома двойные платежки с целью незаконного обогащения, но ни жилищная инспекция, ни полиция никаких мер не принимает (ущерб составил 20 млн рублей).

Не помогают и многочисленные обращения в правоохранительные органы: по словам жителей, местное ОВД Раменки не видит никаких проблем, участковый наряд приезжает только через 40 минут, чтобы покурить с председателем ГК и разъехаться.

Беспредел под носом

Кто бы мог подумать, что в доме законодателей в одном из самых престижных районов Москвы может твориться такое. Нам говорят о коррупции во всех эшелонах власти, которую открыто чинит сын посла руками сотрудников управы, а со стороны сотрудников правоохранительных органов нет никакой реакции.

Стоит напомнить, что представление в государственные органы заведомо ложных данных — это преступление, и есть даже соответствующие статьи Уголовного Кодекса Российской Федерации:

Ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков);

Ст. 170.1 УК РФ (Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета);

Ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Но Сергея Курдюмова и его помощников это, кажется, отнюдь не пугает, они уверены в себе, потому что сам Курдюмов, Войлошников и Водякова открыто заявляют жильцам о том, что они хотят продолжить начатое и довести дело до конца.

Теперь они планируют представить поддельные документы вместе с уведомлением о начале деятельности в Мосжилинспекцию для внесения изменений в реестр лицензий и получить управление над домом.

Если это произойдет, то им будет открыт доступ к федеральным деньгам, которые сейчас федеральный бюджет платит за квартиры депутатов в размере 60 млн рублей в год.