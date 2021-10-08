Разумная скрытность служит хорошей защитой от мошенников

Многие знают, что не следует никому сообщать свои банковские данные, так как этой информацией могут воспользоваться мошенники. Но бывают ситуации, когда мы даже не подозреваем о том, что наша конфиденциальность может быть нарушена и это может иметь для нас неприятные последствия. Итак, какие сведения о себе лучше скрывать, если вы имеете дело с посторонними людьми?

Домашний адрес и телефон

Конечно, нам постоянно приходится сообщать эти данные разным организациям, чтобы оформить документы, получить какие-то товары и услуги. Но если их просит незнакомый или малознакомый человек, то стоит насторожиться. Предлог может быть любым. Например, он предлагает вам что-то переслать или привезти. Или просит у вас денег взаймы и предлагает вернуть их, переведя на карту по номеру мобильного. Помните: если это частное лицо или якобы представитель какой-то организации, которая в общем-то к вам не имеет отношения, лучше отказать. За требованием ваших личных данных вполне может скрываться преступный умысел. Скажем, зная ваш номер мобильного, мошенник может получить доступ к вашему банковскому счёту. А если сомнительные личности выяснят, где вы живёте, вы можете стать жертвой ограбления.

Уровень дохода и наличие материального имущества

Спрашивать об этом вообще-то не слишком прилично, даже если речь идёт о близких друзьях. А иногда нам звонят и пишут с просьбой принять участие в том или ином социологическом опросе. Вопросы могут быть такие: "Какая сумма дохода приходится у вас на каждого члена семьи?", "Есть ли у вас автомобиль?", "Есть ли у вас загородный дом?", "Как часто вы бываете за границей?", "Приобретали ли вы в последнее время предметы роскоши?" и т. д.

Конечно, достаточно высока вероятность того, что это действительно опрос. Но всё же какой-то процент опросов могут оказаться "липовыми" и проводиться исключительно с одной целью — узнать, насколько вы обеспеченны. И если аферисты сочтут, что тут есть чем поживиться, они начнут продумывать схемы, как завладеть вашими деньгами и имуществом.

Информация о ваших детях

В наше время дети нередко становится объектом похищения и шантажа. Поэтому не стоит выкладывать в социальные сети их фотографии и тем более рассказывать, в какой школе они учатся, и проч. Не нужно это сообщать и незнакомцам. Кто знает, что это за люди и как они воспользуются вашей информацией.

Медицинские данные

Это настолько личная информация, что ею лучше не делиться ни с кем. Во всяком случае, не демонстрировать различные справки, диагнозы и результаты анализов, кроме разве что каких-то официальных ситуаций.

Если о вашем состоянии здоровья узнают мошенники, то они могут начать "обрабатывать" вас, представившись сотрудниками медцентра или даже районной поликлиники, и предлагать срочно приехать на обследование или приобрести дорогостоящий препарат, который вам привезут прямо домой.

Но даже если этого не случится, сведения о вашем здоровье могут стать предметом обсуждения среди знакомых. Вам бы этого хотелось?

Ваши планы на ближайшее будущее

Сколько людей уже погорели на том, что наивно выложили в соцсетях или рассказали кому-то, что собираются делать в ближайшее время — например, планируют поехать отдыхать, или в такой-то день их не будет дома!

Даже если вы уверены, что вас окружают вполне приличные люди, не следует выкладывать о себе всю подноготную. Ваши знакомые могут поведать о вас кому-то ещё, и так информация может дойти до сомнительных личностей, которые захотят извлечь из этого какую-то пользу для себя. Чаще всего криминального характера. Так что чем меньше о вас знают другие люди — тем лучше.

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