Многие знают, что не следует никому сообщать свои банковские данные, так как этой информацией могут воспользоваться мошенники. Но бывают ситуации, когда мы даже не подозреваем о том, что наша конфиденциальность может быть нарушена и это может иметь для нас неприятные последствия. Итак, какие сведения о себе лучше скрывать, если вы имеете дело с посторонними людьми?
Конечно, нам постоянно приходится сообщать эти данные разным организациям, чтобы оформить документы, получить какие-то товары и услуги. Но если их просит незнакомый или малознакомый человек, то стоит насторожиться. Предлог может быть любым. Например, он предлагает вам что-то переслать или привезти. Или просит у вас денег взаймы и предлагает вернуть их, переведя на карту по номеру мобильного. Помните: если это частное лицо или якобы представитель какой-то организации, которая в общем-то к вам не имеет отношения, лучше отказать. За требованием ваших личных данных вполне может скрываться преступный умысел. Скажем, зная ваш номер мобильного, мошенник может получить доступ к вашему банковскому счёту. А если сомнительные личности выяснят, где вы живёте, вы можете стать жертвой ограбления.
Спрашивать об этом вообще-то не слишком прилично, даже если речь идёт о близких друзьях. А иногда нам звонят и пишут с просьбой принять участие в том или ином социологическом опросе. Вопросы могут быть такие: "Какая сумма дохода приходится у вас на каждого члена семьи?", "Есть ли у вас автомобиль?", "Есть ли у вас загородный дом?", "Как часто вы бываете за границей?", "Приобретали ли вы в последнее время предметы роскоши?" и т. д.
Конечно, достаточно высока вероятность того, что это действительно опрос. Но всё же какой-то процент опросов могут оказаться "липовыми" и проводиться исключительно с одной целью — узнать, насколько вы обеспеченны. И если аферисты сочтут, что тут есть чем поживиться, они начнут продумывать схемы, как завладеть вашими деньгами и имуществом.
В наше время дети нередко становится объектом похищения и шантажа. Поэтому не стоит выкладывать в социальные сети их фотографии и тем более рассказывать, в какой школе они учатся, и проч. Не нужно это сообщать и незнакомцам. Кто знает, что это за люди и как они воспользуются вашей информацией.
Это настолько личная информация, что ею лучше не делиться ни с кем. Во всяком случае, не демонстрировать различные справки, диагнозы и результаты анализов, кроме разве что каких-то официальных ситуаций.
Если о вашем состоянии здоровья узнают мошенники, то они могут начать "обрабатывать" вас, представившись сотрудниками медцентра или даже районной поликлиники, и предлагать срочно приехать на обследование или приобрести дорогостоящий препарат, который вам привезут прямо домой.
Но даже если этого не случится, сведения о вашем здоровье могут стать предметом обсуждения среди знакомых. Вам бы этого хотелось?
Сколько людей уже погорели на том, что наивно выложили в соцсетях или рассказали кому-то, что собираются делать в ближайшее время — например, планируют поехать отдыхать, или в такой-то день их не будет дома!
Даже если вы уверены, что вас окружают вполне приличные люди, не следует выкладывать о себе всю подноготную. Ваши знакомые могут поведать о вас кому-то ещё, и так информация может дойти до сомнительных личностей, которые захотят извлечь из этого какую-то пользу для себя. Чаще всего криминального характера. Так что чем меньше о вас знают другие люди — тем лучше.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Официально сообщалось, что жене Прохора Шаляпина на момент смерти было всего 42 года. Существуют подозрения, что женщина скрывала свой настоящий возраст.