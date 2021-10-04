Голос крови: как генеалогию используют для поиска преступников

Существуют генеалогические сервисы, предназначенные для тех, кто хочет узнать о своем происхождении или найти родственников. Но, оказывается, таким образом можно выйти и на след преступника. Именно благодаря генеалогии было раскрыто несколько громких убийств с большим сроком давности.

Мёртвый душитель из Сиэтла

Летом 1967 года в лифте на парковке выставочного центра Сиэтла было обнаружено мёртвое тело 20-летней Сюзан Гэлвин. Убийца надругался над ней и задушил.

Несмотря на все усилия, полиция не смогла найти виновного. И лишь в 2016 году полицейский, которого увлекло это дело, решил исследовать одежду Сюзан, которую сохранили как вещественное доказательство, на предмет биоматериала преступника. Найденные образцы он передал генетикам, которые определили, что убийца по национальности поляк с примесью индейской крови.

В генеалогической базе нашлись родственники этого мужчины. Вычислив их общего предка, эксперты занялись поиском того, чьи гены совпали бы с имеющимися в распоряжении полиции образцами.

Выяснилось, что это некий Фрэнк Выпич. В то время, когда была убита Гэлвин, он трудился охранником в торговом центре. Но в 1987 году Выпич скончался от осложнений диабета. В его личном деле нашлись записи о том, что при жизни он имел проблемы с законом. В частности, его не раз ловили на воровстве, а ещё он любил надевать полицейскую форму и останавливать автомобили на трассах, вымогая взятки якобы за превышение скорости и иные нарушения.

Власти добились эксгумации останков Выпича, и вскоре уже не оставалось сомнений в том, что именно он лишил жизни Сюзан Гэлвин.

Двойное убийство в лесу

В январе прошлого года удалось выйти на след убийцы молодой пары, погибшей аж в 1977 году.

Дэвид Шульдес и Эллен Матейс решили отдохнуть на природе, отправившись с палаткой в заповедный лес. Вскоре их нашли мёртвыми. Шульдес был убит из винтовки, а его подругу сначала изнасиловали, затем убили. Полицейским удалось взять с шорт девушки образец спермы убийцы.

Дело не было раскрыто и долго пылилось в архиве, но в 2018 году сотрудники полиции решили обратиться за помощью к генетику. Исследовав образец биоматериала с места преступления, учёный описал насильника как мужчину с белой кожей, рыжеватыми волосами и веснушками. Был составлен фоторобот, с которым полицейские пришли уже к специалисту по генеалогии. Тот смог установить, что преступник приходится близким родственником неким Эдварду Ваннивенховену и Глэдис Брюнетт, чьи данные содержались в базе — скорее всего, он их сын или внук. Подозреваемых оказалось восемь человек, находившихся в родстве между собой. У всех восьми под предлогом заполнения анкеты взяли образцы ДНК. Так стало известно имя убийцы — Рэймонд Ваннивенховен, к тому времени уже пенсионер. Кстати, знакомые считали его вполне приличным человеком.

Рэймонд даже хранил дома ту самую винтовку, из которой убил Шульдеса. Её изъяли для баллистической экспертизы.

Как писательница искала серийного убийцу

Жители США пользуются популярной генеалогической базой GEDmatch. Она знаменита тем, что в 2018 году благодаря ей был пойман Джозеф Деанджело, совершивший за свою "карьеру" более 10 убийств и более 50 изнасилований.

Свои преступления Деанджело, прежде работавший в полиции, совершал в 70-80-х годах прошлого века, причём на территории сразу нескольких американских штатов. Часто он нападал одновременно на женщин и их мужей. Одну из жертв изнасилований не смог защитить даже присутствовавший при этом муж-военный.

Тех, кто особенно активно сопротивлялся, маньяк порой забивал до смерти. Среди убитых оказалась тринадцатилетняя девочка. Жертв Деанджело намечал заранее, некоторым даже звонил по телефону, предупреждая, что пришла их очередь… Нападая, преступник скрывал свою внешность и старался не оставлять отпечатков пальцев или каких-либо других улик. Однако в руках криминалистов оказались образцы его спермы — об экспертизе ДНК тогда ещё и слыхом не слыхивали, и всё же этот материал сохранили.

Со временем Деанджело прекратил нападения. Видимо, у него уже просто недоставало на это сил и энергии. Однажды мужчину арестовали за кражу в магазине — он похитил кувалду и средство для отпугивания собак. Но никому тогда не пришло в голову связать это с серийными преступлениями. Почти все участники следствия по делу вышли на пенсию. Но вдруг этой историей заинтересовалась писательница и сценаристка Мишель Макнамара. Она писала об этом у себя в блоге, собирала факты, брала интервью у выживших жертв. Ей удалось найти достаточно улик, которые, в свою очередь, заинтересовали одного из бывших следователей по делу. Хотя сама Мишель скончалась, так и не дождавшись результатов, экс-следователь добился получения доступа к ДНК преступника и залил его в базу GEDmatch. Там нашлись данные родственников Деанджело. Остальное стало делом техники… Маньяка задержали, и он понёс положенное наказание.

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