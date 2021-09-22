На Украине было совершено покушение на помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира. Неизвестные обстреляли его автомобиль в селе Лесники в пригороде Киева. Авто буквально изрешетили пулями из автомата Калашникова. Что удивительно, сам Шефир отделался испугом, однако его водитель, получив три ранения, попал в реанимацию.
Не успела Генеральная прокуратура возбудить уголовное дело, как из офиса Зеленского стали поступать весьма странные обвинения в адрес России.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выдвинул несколько версий. Возможно, предполагает он, это послание президенту от обиженных олигархов, ведь Шефир — давний соратник президента Украины. Однако наиболее очевидным для "слуги" кажется вариант с "российским следом".
"Может быть, это российский след, потому что в последнее время идёт очень активная антироссийская риторика", — допустил он.
Генерал СБУ Василий Вовк думает, что нападавшие хотели всего лишь припугнуть Сергея Шефира, поскольку иначе он был бы уже мёртв.
В офисе президента предположили, что стрелявшие действовали не из личных мотивов, а с целью сломать систему, поскольку Шефир — близкий друг президента. Советник главы офиса Михаил Подоляк намекнул, что это могут быть "группы, которые имеют отношение к соседней стране".
На версию о "русском следе" отреагировал мгновенно Кремль. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков с грустью отметил, что политики на Украине во всём видят исключительно российский след, что указывает всего лишь на их излишне экзальтированное эмоциональное состояние.
Директор Центра политического анализа Павел Данилин удивляется, как вообще политикам удалось притянуть за уши такую смешную концепцию о "русском следе".
"Сергей Шефир — основатель "Студии Квартал-95". Вряд ли он может быть какой-то угрозой для России. Он выступает в последнее время с заявлениями довольно неприятного характера, но это ни о чём не говорит. Россия не занимается политическими убийствами в других странах. Я вообще сомневаюсь, что это настоящее покушение. Все пули попали в место, где сидел водитель, ни одной пули в сторону Шефира.
Нельзя исключать того, что сам Зеленский мог заказать нападение с целью припугнуть своего помощника. Известно, что за день до этого Шефир очень сильно поссорился с Зеленским. Может, Шефир сам подстроил покушение, чтобы вернуться в ближний круг к Зеленскому. Поэтому российский след — самая бредовая версия", — отмечает эксперт в интервью корреспонденту Pravda.Ru.
Версия с подставным заказным нападением не кажется такой уж бредовой, если вспомнить историю с Бабченко, которого "убили" на Украине. Напомним, что Служба безопасности Украины инсценировала убийство журналиста в 2018 году, чтобы обвинить в этом Россию. Причём в интернете гуляли страшные фото: Аркадий Бабченко театрально лежит лицом вниз в луже крови. При этом после "убийства" он пошел в СБУ Украины рассказывать о том, что это спецоперация российских спецслужб. Зеленскому же пришлось оправдываться за идиотизм, который устроили его подчинённые. После такого, действительно, сложно верить в какие-то украинские версии.
"Может быть, этот Шефир кому-то десять тысяч долларов задолжал, и его за это заказали. Украинская элита — абсолютно дикая, беспредельная. Они могут заказать человека, если он просто скажет не то слово. Разбираться в их внутренних проблемах — это всё равно, что изучать половую жизнь микробов", — резюмировал для Pravda.Ru Павел Данилин.
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