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Автор Ирина Гусакова

Эксперт: "Зеленский мог заказать покушение на Шефира"

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

На Украине было совершено покушение на помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира. Неизвестные обстреляли его автомобиль в селе Лесники в пригороде Киева. Авто буквально изрешетили пулями из автомата Калашникова. Что удивительно, сам Шефир отделался испугом, однако его водитель, получив три ранения, попал в реанимацию.

Не успела Генеральная прокуратура возбудить уголовное дело, как из офиса Зеленского стали поступать весьма странные обвинения в адрес России.

Преступность

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выдвинул несколько версий. Возможно, предполагает он, это послание президенту от обиженных олигархов, ведь Шефир — давний соратник президента Украины. Однако наиболее очевидным для "слуги" кажется вариант с "российским следом".

"Может быть, это российский след, потому что в последнее время идёт очень активная антироссийская риторика", — допустил он.

Генерал СБУ Василий Вовк думает, что нападавшие хотели всего лишь припугнуть Сергея Шефира, поскольку иначе он был бы уже мёртв.

В офисе президента предположили, что стрелявшие действовали не из личных мотивов, а с целью сломать систему, поскольку Шефир — близкий друг президента. Советник главы офиса Михаил Подоляк намекнул, что это могут быть "группы, которые имеют отношение к соседней стране".

На версию о "русском следе" отреагировал мгновенно Кремль. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков с грустью отметил, что политики на Украине во всём видят исключительно российский след, что указывает всего лишь на их излишне экзальтированное эмоциональное состояние.

Причастен ли Зеленский к покушению

Директор Центра политического анализа Павел Данилин удивляется, как вообще политикам удалось притянуть за уши такую смешную концепцию о "русском следе".

"Сергей Шефир — основатель "Студии Квартал-95". Вряд ли он может быть какой-то угрозой для России. Он выступает в последнее время с заявлениями довольно неприятного характера, но это ни о чём не говорит. Россия не занимается политическими убийствами в других странах. Я вообще сомневаюсь, что это настоящее покушение. Все пули попали в место, где сидел водитель, ни одной пули в сторону Шефира.

Нельзя исключать того, что сам Зеленский мог заказать нападение с целью припугнуть своего помощника. Известно, что за день до этого Шефир очень сильно поссорился с Зеленским. Может, Шефир сам подстроил покушение, чтобы вернуться в ближний круг к Зеленскому. Поэтому российский след — самая бредовая версия", — отмечает эксперт в интервью корреспонденту Pravda.Ru.

Владимир Зеленский

Версия с подставным заказным нападением не кажется такой уж бредовой, если вспомнить историю с Бабченко, которого "убили" на Украине. Напомним, что Служба безопасности Украины инсценировала убийство журналиста в 2018 году, чтобы обвинить в этом Россию. Причём в интернете гуляли страшные фото: Аркадий Бабченко театрально лежит лицом вниз в луже крови. При этом после "убийства" он пошел в СБУ Украины рассказывать о том, что это спецоперация российских спецслужб. Зеленскому же пришлось оправдываться за идиотизм, который устроили его подчинённые. После такого, действительно, сложно верить в какие-то украинские версии.

"Может быть, этот Шефир кому-то десять тысяч долларов задолжал, и его за это заказали. Украинская элита — абсолютно дикая, беспредельная. Они могут заказать человека, если он просто скажет не то слово. Разбираться в их внутренних проблемах — это всё равно, что изучать половую жизнь микробов", — резюмировал для Pravda.Ru Павел Данилин.

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