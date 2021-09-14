Эксперт: педофилы, как и серийные убийцы, практически не останавливаются

Как государство должно защищать общество от педофилов и что эффективнее: химическая кастрация или смертная казнь, обсудили ведущий Pravda.Ru Игорь Буккер и судебный психолог, психотерапевт и специалист по жертвам педофилии и сексуального насилия Лариса Сазанович.

Химическая кастрация

— Лариса, в Кузбассе две девочки десятилетние погибли из-за маньяка, который уже отсидел за педофилию. Причём психологи говорят, что педофилы уже на генетическом уровне к этому готовы и вряд ли можно их изменить.

— К сожалению, рецидивы остаются. Кто-то говорит о возможности снижения уровня рецидива на 20-30%. Кто-то говорит, что патологии такого рода невозможно излечить, даже несмотря на усиленный контроль и картотеки этих преступников.

Один раз встав на эту тропу, педофилы, как и серийные убийцы, практически не останавливаются.

Смертную казнь я лично не поддерживаю. Какие могут быть применены меры на сегодняшний день? Химическая кастрация. Ушли от хирургической кастрации, пришли к более гуманным методам.

— Говорят, что кастрация не спасает. Человек физически не сможет ничего сделать, но ножом, руками, зубами он будет рвать плоть. Тут уже дело нарушенной психики. Как тут действовать? Как в Европе, в Италии, где вы сейчас живёте?

— Да, в Италии самая плачевная ситуация по отношению к США и многим странам Европы.

Насчет химической кастрации. Препараты работают на понижение не только физического, блокировку тестостерона и рецепторов его, но и на фантазии человека. Проверяют, насколько понижается под воздействием препаратов уровень возбуждения у человека перед просмотром фильмов или картинок сексуального характера. Чётко отслеживается, что даже фантазии уходят.

— Но как оградить от педофилов наших детей? Не каждый может провожать от двери до двери.

— Это проблема. Например, сложности огромные для женщины найти работу, потому что до 5-го класса все родители встречают детей. То есть до 5-го класса ребёнок из школы один не выйдет. Он будет вручён:

маме,

папе,

лицу, у которого есть удостоверение, что он уполномочен забрать ребёнка.

Поэтому семьи должны быть информированы больше. Какая-то чувствительная информация должна быть гораздо более доступна, чтобы знать, кто этот человек, какой у него профайлинг, как он себя ведёт, какие у него могут быть возможности подхода к ребёнку.

Если родители будут с ребёнком выстраивать определённые отношения — это гораздо эффективнее, чем смертная казнь. Государство не должно уподобляться преступнику. Поэтому пожизненное заключение может быть рассмотрено как действенный антидот.

— В США этот вопрос по-разному рассматривают. В одном штате можно, в другой перешёл — там тебе, пожалуйста, поблажка.

— В США огромный контроль. Там на учёте они стоят во всех штатах, им во многих штатах химическую кастрацию применяют чуть ли не пожизненно.

Я читаю в ваших СМИ: в России 10 лет дают за такого рода преступления. А в Италии это огромная проблема: настолько уважение к правам человека, что многие педофилы даже не садятся в тюрьму, потому что у них возраст большой.

То есть после 60 лет в тюрьму его не посадят. Он на свободе, пользуется абсолютной анонимностью, ему дадут два-три года условно. Он перепишет с себя всё имущество на жену, останется без денег и не выплатит никакой компенсации. Поэтому здесь у нас ситуация гораздо плачевнее.

Нужна ли смертная казнь

— Астахов, бывший детский омбудсмен, предложил решить вопрос о возвращении смертной казни.

— Кстати, Астахов защищал педофила на одном из своих процессов, до того как стал уполномоченным.

Несмотря на то, что преступники потом рассказывают, что "лучше бы меня убили", подумайте, почему же они не покончили жизнь самоубийством? Значит, за жизнь цепляются до последнего. Я имею в виду, что государство не должно уподобляться преступникам и действовать их же методами.

— Надо решать точечно. Достоин ли он существовать на деньги налогоплательщиков, чтобы его кормили супом, выводили на прогулку? Или лучше лишить жизни и знать, что он в любом случае из-за стен не выйдет. Всё-таки государство должно охранять людей, в том числе детей.

— Страны Европы, где запрещена смертная казнь:

Англия,

Норвегия,

Швеция

могут похвастаться настолько низким количеством преступлений по отношению к количеству жителей, что действительно они первые в мире.

На сегодняшний день не нашли корреляцию: если есть смертная казнь — резко понижается преступность.

— Власть защищает только себя. Поэтому, если смертная казнь будет введена, то только для тех, кто покусится на государственную власть, как это было в советское время и в других странах. А с преступниками, педофилами можно и понянчиться.

— Конечно, власть всегда себя защищает. Я не желаю никоим образом, но если так получится, что одному из высокопоставленных лиц доведётся испытать на собственной семье такого рода преступление, тогда, наверное, он будет одним из первых, кто будет поднимать вопрос в Госдуме о том, что всё-таки необходима смертная казнь или ужесточение наказаний. Так наша психика работает: пока нас не коснётся, все защищают. Даже вот нашли педофила, есть подозрение — в школе учитель. И полшколы его защищает: "Он замечательный, чудесный". Другие полшколы его обвиняют.

Многие из тех, кто не сталкивался с этими преступлениями, их отрицают, потому что педофилия — это такой феномен, что действительно невозможно его принять и тем более понять, именно потому, что он немыслим. Это настолько страшное преступление, что многие отрицают вообще его существование.