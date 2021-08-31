Очевидец о трагедии во Владикавказе: "Люди задыхались и срывали маски"

О том, как отдых может обернуться трагедией, знает не понаслышке Диана Ким, которая недавно потеряла маму. Семья поехала в середине июля отдыхать во Владикавказ, и отпуск был прерван госпитализацией. Вся семья заболела COVID-19, несмотря на то, что все были привиты. 23 июля маму Ким определили в реанимацию с поражением легких 80%, женщина была подключена к ИВЛ.

9 августа в больнице Владикавказа произошел прорыв трубы кислородной системы, из-за перебоя с подачей кислорода, по официальным данным, погибли 11 человек, среди них была и мама Дианы. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Руководство больницы уведомляли о том, что оборудование не соответствует нормам. Позднее даже выяснилось, что персонал якобы не проходил обучение по работе с системой ИВЛ. Однако за кадром официальных сводок остался тот факт, что перебои с кислородом до аварии происходили неоднократно.

Диана Ким рассказала в эксклюзивном интервью Pravda.Ru, что в больнице она наблюдала полную антисанитарию (веником подметали полы в реанимации!) и некомпетентность медработников. Им пришлось даже самим покупать оборудование, которого не хватало якобы в специализированном госпитале.

"Или это безграмотность врачей, или просто халатность. На мой взгляд, если у вас идут перебои с кислородом, не просто нужно бумажку писать, на которую кто-то среагирует. Надо кричать об этом, потому что люди зависимы от кислорода. И даже здоровый человек минуту-две не может без кислорода выдержать. И поэтому просто докладывать, что идут перебои, — преступление. Мама единственная, кто 12 дней продержался в реанимации. Остальных выносили раньше… на кладбище. Из-за перебоев с кислородом люди маски срывали, соответственно, их интубируют. И тогда больше одного дня они не живут. Это тоже о чем-то говорит. Более того, когда маму перевели в реанимацию, ей не делали повторное КТ. Непонятно в итоге, от чего она умерла. Сыграли роль все факторы: и халатность, и безграмотность, и неумение работать с ИВЛ, и перебои с кислородом", — рассказала Диана.

Как отмечает Диана, если бы ее сестры не видели, что там происходило, можно было бы списать все на COVID, как это и делали. Или если бы не случилась авария, после которой люди узнали, что там происходили перебои с кислородом. Сама ситуация позволяет замалчивание чего-то, допускает халатность и безграмотность списывать на COVID.

"С мамой поддерживали связь по телефону. Она говорила, что врач зашел, посмотрел и все. Какие назначения делаются? Непонятно. Для нас это мама. Для кого-то это отец. Для кого-то это самые близкие люди. Понятно, их не вернешь с того света, но никто не знает, кто завтра окажется в реанимации. И это будут безмолвные пациенты, которые будут уходить, и не будет свидетелей. Если бы авария не случилась во Владикавказе, никто бы даже в принципе не знал, что есть перебои с кислородом. Но это же преступление", - рассказывает Диана.

Девушка отмечала, что перебои с кислородом возникали регулярно, в итоге у людей возникала гипоксия, они становились неадекватными.

"Я понимаю, что есть какая-то степень психологической защиты у людей, которые работают в реанимации. Это нелегкий труд. Я согласна. Но черствость и равнодушие — это уже не психологическая защита. Я где-то читала, что в Буйнакске у женщины 100% было поражение легких. Она 14 дней была в реанимации. Ее вытянули. Вот это герои, вот это врачи!"

Диана Ким уже написала обращение в прокуратуру и Следственный комитет. "Я бы хотела, чтобы люди, чьи родственники умирали в эти дни, узнали о том, что я есть, и присоединились. Потому что один в поле не воин. Может быть, как-то это повлияет на ситуацию в целом. Потому что это даже не COVID, это даже не отсутствие денег, это безалаберность, халатность, безграмотность. Сейчас даже не знаю, что еще добавить", — печально констатирует Диана.

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