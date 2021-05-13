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Автор Александр Шторм

Кто виновен в трагедии в Казани

Происшествия » Теракты

Россию потрясла трагедия в Казани. Она наглядно продемонстрировала системный кризис общественной безопасности.

Кто виновен в трагедии в Казани

Власти сами долго и упорно копали себе эту яму, демонстрируя избирательную жестокость на митингах. Кто, по их мнению, в это время был обязан следить за оборотом оружия, правилами его получения и культурой использования, неизвестно.

Теперь в истории страны есть такая чёрная страница, как ужасное происшествие в Казани: в ходе стрельбы в школе пострадало более 20 человек, среди них десять летальных случаев.

Количество жертв — результат полного провала выстроенной системы безопасности, которой фактически не было. По большому счёту, охрана в казанской школе, где произошла трагедия, отсутствовала.

Была установлена только тревожная кнопка, соединённая с ПЦО. Именно поэтому первыми на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

Проблема ещё и в том, что школьные средства, выделенные на охрану, экономятся из-за роста цен на услуги профильных ведомств и ЧОПов. А резкий выход после "картонного" отпуска, который внезапно начался и так же внезапно закончился, вылился в стресс-фактор, не позволивший участникам ситуации среагировать на неё быстрее и адекватнее.

Хотя именно вахтёр первым преградил путь злоумышленнику, оказал ему сопротивление и успел нажать тревожную кнопку, вызвав Росгвардию. Руководство Татарстана намерено представить этого отважного человека к награде.

По мнению властей, на фоне уже имевших место ранее трагедий со стрельбой в учебных заведениях необходимы не особые меры поддержки населения и пересмотр устоявшихся организационных правил, а новый пакет социальных ограничений. Напомним, российский президент Владимир Путин после стрельбы в Керчи уже давал поручения по контролю над оборотом оружия.

Всё это вылилось в десятки бойких предложений класса запрещений, цензуры и даже смертной казни. Других принципов работы у системы нет, хотя все предыдущие запреты не смогли остановить стрелка и предотвратить произошедшие события.

К сожалению, проблема с выдачей оружия системная. Тут и куча контор с медсправками, оружейное и охотничье лобби. Бороться надо не только с разрешающими выдачу, обычно они работают чётко по документам, но со всей цепочкой.

Но этим исчерпываться не должно, нужна работа с молодёжью, в том числе сложной и неблагополучной, не только методом кнута.

Но вопрос оружия у населения беспокоил Кремль несколько в другом разрезе, поэтому на горизонте очередная попытка отобрать его у народа, что аккуратно стыкуется с общим фоном перестраховки на фоне растущего недовольства властью.

"А мы вообще думали, что под лютую "осень выборов-2021" и трансфер власти-2024 почти всё гражданское оружие уже давно запретили", — искренне удивляются эксперты.

Проблемы с оборотом оружия — явный провал Росгвардии и лично Золотова, вот только помимо них есть ещё и психиатры, не нашедшие психического расстройства у стрелка с болезнью мозга (!!!) — они виноваты не меньше.

Так что все эти нападения, кроме вопросов воспитания и развития молодёжи и отсутствия механизмов канализирования агрессии, — следствие развала психиатрической службы и уничтожения механизмов контроля и принудительного лечения людей с отклонениями психического развития.

В России необходимо изменить положения о психиатрической помощи и начать платить врачам нормальную зарплату, чтобы они не выдавали справки о нормальном здоровье больным людям за деньги, отмечают в проекте "Алехин. Telega власти".

Что такое молодёжная политика в России? Это сфера, на которую выделяются и успешно осваиваются средства, после чего — они же превращаются в воздух и симулякры.

Последнее глобально говорит об отсутствии не столько молодёжной политики, сколько реального, а не виртуального образа будущего, перспектив, развития и веры населения в нарисованные идеалы.

Отметим, что лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предложил вернуть в УК наказание в виде смертной казни.

Проблема в том, что сам по себе этот шаг ничего не исправляет и не гарантирует. Кремль обещает безопасность детей в обмен на аполитичность или провластность, но не может соблюсти даже базовые договорённости, которые рушатся с первой буквы.

Впрочем, сетевые эксперты показали ещё одни "дырки", через которые смерть пришла в солнечную Казань:

  1. Живёт на свете парень, у которого в 2020 году диагностируют болезнь мозга и который проходит все обследования на справку для оружия.
  2. Получает разрешение у Росгвардии.
  3. Покупает в свои 19 лет ствол, не являясь охотником или спортивным стрелком.
  4. 1 апреля говорит своей матери — банковскому работнику, что он осознал себя Богом. Что делает мама, знающая про болезнь мозга и оружие? Уезжает с отцом (отчимом?) — вечно уставшим водителем мусоровоза и братом из квартиры. Потому, что сыночка (опять же из допроса) "слушал рок на полную и всячески унижал их, чтобы они свалили".
  5. Сыночка остаётся один в "своей" квартире (у родителей есть ещё одна) с оружием. Родители приносят ему еду и дают деньги.
  6. Убийца берёт оружие и "снарягу", поджигает (пытается взорвать) свою квартиру, одевается dressed to kill (балаклава, маска "Бог", весь в чёрном) и идёт по городу с "шотганом".
  7. Окружающие улыбаются и снимают его, думая, это пранк, кино снимают, не понимая, что рядом идёт убийца. Привыкли к благополучной жизни, чай не 90-е и не Израиль.
  8. Он приходит к школе, где на тревожной кнопке сидит вахтёр и начинает убивать.

"Здесь можно написать еще 100500 слов про "в школе СССР были кружки, даже стрелковые, все были у всех на виду и знали, что у кого происходит"... Или, наоборот, "дайте оружие всем, пусть валят убийц". Но зачем?" — заключают специалисты.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы казань молодежь росгвардия ильназ галявиев трагедия в казани
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