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Автор Кристина Важенина

Таксистов-мигрантов власти поставят на место

Происшествия

Нападения, изнасилования, драки, грабежи — вот далеко неполный список преступлений водителей такси против пассажиров. Подобные ситуации стали уже неотъемлемой частью городского "пейзажа" крупных городов. Почему таксисты позволяют себе все что угодно в отношении пассажиров и как можно привлечь к ответственности не только таксиста, но и перевозчика-агрегатора — разбирался корреспондент "Правды.Ру".

Таксистов-мигрантов власти поставят на место

Беспредел, происходящий на рынке такси, привлек внимание самых высоких кругов. На днях губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, мэр Москвы Сергей Собянин, а также губернаторы Московской и Ленинградской областей Андрей Воробьев и Александр Дрозденко направили специальное обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину. Глава столицы и главы регионов обеспокоены тем, что иностранцы фактически вытеснили россиян с рынка таксомоторных перевозок, да и количество преступлений, совершаемых такими работниками, растет в геометрической прогрессии.

В России растет преступность среди таксистов-мигрантов

Не проходит и недели, как в новостях появляются очередные сообщения о нападениях таксистов-мигрантов.

  • Так, в начале октября 2020 года в Петербурге полиция задержала таксиста по подозрению в педофилии.

В органы обратилась мама 13-летней девочки. По ее словам, в районе станции метро "Комендантский проспект" водитель совершил насильственные действия сексуального характера. Пострадавшая выбежала из такси возле метро и позвонила матери. Водителем оказался 31-летний гражданин Узбекистана, полиция вычислила его по госномеру автомобиля и заказу через приложение. Мужчина проживал в Санкт-Петербурге без регистрации. В отношении таксиста возбудили уголовное дело по статье "Развратные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".

  • Через 10 дней другой таксист изнасиловал 25-летнюю жительницы Петербурга.

Он забрал ее из клуба на Гороховой улице. По дороге попросил пересесть на переднее сидение, затем остановился на Кронштадской улице и напал на нее, изнасиловал, отобрал телефон и выкинул из машины. Пострадавшая бросилась под колеса другой машины и попросила о помощи.

  • Страдают не только местные жители, но и гости города. Так, на днях таксист ударил пассажира из-за маленькой собаки.

К сотрудникам правоохранительных органов обратился студент, прибывший из Китая. Он рассказал, что таксист отказался везти его, поскольку у него в переноске была маленькая собака. После этого водитель вышел из автомобиля и ударил молодого человека.

  • Ранее, таксист, уходя от полицейской погони, выкинул на полном ходу из салона женщину-пассажира…

Одним словом, перечислять можно сколь угодно долго. Ситуация обострилась настолько, что сейчас о ней уже задумались и в Госдуме. Сейчас законопроект о таксомоторных перевозках дорабатывается ко второму чтению. Законодатели хотят ужесточить правила приема на работу в такси для иностранцев. Но почему таксисты нападают и как с этим бороться? Мы спросили специалистов.

Как свести опасность к минимуму — мнения специалистов

Родион Чепалов, психолог: "Таксисты нападают в двух случаях. Либо в состоянии аффекта (конфликт в такси привел к рукоприкладству — например, нагрубили друг другу пассажир и водитель). Либо по расчету (заранее захотел ограбить, изнасиловать), но это преступники. Часто это социальная проблема: для многих извоз — последняя возможность заработать, поэтому люди срываются. Чем выше социальная неустроенность — тем больше шансов, что человек поведет себя неадекватно. Очевидно, пассажирам нужно решать конфликты конструктивно, а также пользоваться официальными приложениями такси, сообщать родственникам о своей поездке, проявлять осмотрительность. Жизнь в крупном мегаполисе полна опасностей. И, к сожалению, есть люди, которые стремятся воспользоваться ситуацией, чтобы нанести вред другим. Стопроцентной безопасности мы не получим никогда, но можно пытаться свести опасность к минимуму".

Олег Карелов, адвокат:

"Как практикующий адвокат отмечу, что активное развитие электронных сервисов и интернет-услуг в сфере пассажироперевозок значительно опережает развитие законодательства, которым обеспечиваются права и законные интересы пассажиров. Нередки случаи, когда ответственность водителя настолько размыта положениями договора аренды транспортного средства или мифической регистрацией будущего коммерческого водителя в интернет-сервисе, что определить ответственного за качество предоставленных услуг пассажиру вообще невозможно.

Подобная ситуация создает необоснованные барьеры к реализации положений Закона "О защите прав потребителя", при этом пассажир такси — это тот самый потребитель услуги по перевозке, который должен получить эту услугу не только качественно, но и безопасно для свой жизни и здоровья.

В подобных условиях становится очевидным, что иностранный гражданин, временно зарегистрированный по непонятному адресу, временно работающий водителем такси, воспитанный в иных культурных условиях и лишенный социальной поддержки в РФ, так как является представителем иностранного государства, не является гарантией предоставления качественных и безопасных услуг".

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Редактор: Ирина Гусакова
Темы таксист мигранты криминал
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