Определена линия защиты Олега Пулатова в деле MH17

Стало ясно, как будет выстроена защита российского гражданина Олега Пулатова, обвиняемого по делу о крушении малазийского "Боинга" рейса MH17 в небе над Донбассом.

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Адвокаты опасаются ареста Пулатова в Нидерландах

В судебном комплексе Схипхол в Нидерландах 28 сентября возобновился процесс по делу МН17.

Один из подозреваемых и единственный, кто согласился участвовать в суде — гражданин России Олег Пулатов, заявил, что готов дать показания. Об этом на суде сообщила его адвокат Сабине тен Дуссхатэ, сообщает газета Nos.

Однако она добавила, что посоветовала ему этого не делать. Не только потому, что это было бы небезопасно для него, но прямое "обращение в суд привело бы к аресту невиновного человека и заключению под стражу на неизвестный срок".

"После консультации с клиентом мы попробуем определить способ, когда и как он сам cможет рассказать свою историю", — сказала тен Дуссхатэ.

Прокуратура Нидерландов вызвала Пулатова в качестве свидетеля по делу против других подозреваемых - граждан России Игоря Гиркина (Стрелкова) и Сергея Дубинского и гражданина Украины Леонида Харченко. Прокуратура утверждала, что в этом случае он может давать показания, не рискуя быть арестованным в Нидерландах.

В прокуратуре в ответ на позицию защиты заявили, что Пулатов может объясниться по-разному: "Он может записать видеозаявление. Или подать письменное заявление".

Пулатов отрицает вину

По словам Сабине тен Дуссхатэ, Пулатов все обвинения отрицает.

"Наш клиент сказал нам, что он не имел никакого отношения к заказу, охране, укрыванию, транспортировке ракеты "Бук" в поселок Первомайский, инструктированию ее экипажа, ее запуску и / или сбиванию MH17. Он не участвовал в этом ", — сказала адвокат.

Защита полагает, что для представления новых данных адвокатского расследования потребуется месяц.

Защита намерена расследовать иные версии

Ранее защита заявила, что обвинение "любой ценой" пытается доказать, что рейс MH17 был сбит ракетой "Бук", при этом улики и факты, указывающие в другом направлении, игнорируются.

Например, место крушения не обследовалось 4 месяца.

"Так что нельзя исключать, что доказательства были потеряны или скомпрометированы ", — цитирует мнение другого адвоката Пулатова — Баудевейна Ван Эйка, ресурс ad. nl

По словам юриста, Объединенная следственная группа (JIT) всегда давала одну и ту же картину происшедшего на пресс-конференциях.

"Прокуратура всегда хотела исходить из одного сценария, она никогда не показывала СМИ ничего другого. Они (прокуроры) не обращались к свидетелям, которые, возможно, захотят рассказать о других сценариях. К военнослужащим ВВС Украины не было призывов рассказать о ракете класса "воздух-воздух", поразившей MH17 ", — сказал ван Эйк.

Адвокат ссылается на версию, опровергнутую прокуратурой, согласно которой MH17 мог быть сбит украинским истребителем.

Защита требует также дополнительных исследований так называемого "сценария живого щита". Согласно этой версии, за MH17 "спрятался" украинский истребитель.

"В материалах дела есть указания на дальнейшее расследование. Каким бы маловероятным ни казался нам сценарий "живого щита", его необходимо расследовать. "Бук" действительно выстрелил? И на какую цель был направлен выстрел?", — сказал ван Эйк.

Поэтому, по мнению юриста, защита хочет заслушать ряд новых свидетелей:

авиадиспетчеров, которые работали на Украине в тот период, жителей, которые утверждали, что видели второй самолет, журналистов, которые разговаривали с жителями.

Некоторые из этих свидетельских показаний были известны в течение многих лет, но были признаны прокуратурой как ненадежные.

Кроме того, по словам адвокатов, необходимо допросить бывших коллег и украинских полицейских о гибели украинского летчика-истребителя Владислава Волошина, который покончил жизнь самоубийством.

"Мы хотим спросить этих людей, может ли смерть Волошина быть связана с его ролью в крушении MH17", — заявил адвокат.

В итоге, защита считает расследование альтернативных версий недостаточным и хочет заслушать дополнительно более 100 свидетелей.

"Мы хотим заслушать еще много свидетелей, хотя бы для того, чтобы это дело никогда не пересматривалось Верховным судом", — отметил ван Эйк .

Прокуратура требует разговора по существу только своей версии

По мнению прокуратуры, просьбы о заслушивании этих свидетелей должны быть "по большей части" отклонены. Обвинение утверждает, что Пулатов игнорирует компрометирующие доказательства и хочет выслушать свидетелей только об альтернативных версиях, "не объясняя конкретно, какую относящуюся к делу информацию могли бы предоставить эти свидетели".

По заявлению прокуратуры, Пулатов через адвокатов может провести расследование, но затем он должен "предоставить достаточную и надлежащую мотивацию", чтобы судья мог оценить надо ли заслушивать свидетеля по существу дела." В любом случае решение будет принимать судья.

Обвинения Пулатова построены на телефонных разговорах

По данным прокуратуры Нидерландов, Олег Пулатов был причастен к транспортировке ракеты "Бук", которой якобы был сбит "Боинг" рейса MH17.

В основе обвинения лежат прослушанные телефонные разговоры, из которых выясняется, что вскоре после попадания ракетой в самолет, подозреваемые обсуждают, не они ли сбили MH17 ракетой "Бук".

Так, в 16:48 17 июля вскоре после крушения MH17, подозреваемый Леонид Харченко звонит подозреваемому Сергею Дубинскому. "Мы уже на месте. Мы уже сбили "Сушку", — говорит Харченко.

Позже вечером, в 19:52, Дубинский звонит подозреваемому Олегу Пулатову и спрашивает: "Скажите, наш "Бук" стрелял или нет?". Пулатов ответил: "Бук" сбил "Сушку" после того, как "Сушка" сбила "Боинг".

После этого Дубинский позвонил главному подозреваемому Игорю Гиркину, который возглавлял минобороны ДНР.

В прокуратуре Нидерландов напоминают, что никаких других самолетов, кроме MH17, 17 июля никто не сбивал.

Доказательства могут быть сфабрикованы

Баудевейн ван Эйк в ходе рассмотрения дела заявил, что доказательства могли быть сфабрикованы или подброшены.

СБУ представила записи разговоров только ополченцев ДНР, но не украинских военных", отметил ван Эйк, добавив, что "практически все предоставленные Украиной материалы приняты следователями в качестве подтверждающих доказательств. И в то же время данные, предоставляемые РФ, всегда назывались вводящими в заблуждение".

Он отметил также, что на Украине произошло массовое увольнение прокуроров. Среди них были и те, кто занимался расследованием дела MH17.

"После увольнения один из прокуроров заявил, что хотел доказать виновность российской стороны. Думаю, что этот комментарий четко отражает позицию украинской стороны — обвинить РФ", пояснил ван Эйк, добавив, что "это абсолютно не юридический подход, основанный на принципе справедливости. Это не отражает желания и приверженности к поиску правды", — сказал адвокат Пулатова.

В результате крушения рейса MH17, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур в Малайзии, погибли все 298 пассажиров. По версии обвинения, самолет был сбит крылатой ракетой "Бук", выпущенной с территории, контролируемой ДНР. Пусковая установка, по мнению исследователя, принадлежит 53-й российской зенитной бригаде.

Россия заявляла, что хотела бы видеть доказательства этой версии — космические снимки с американских спутников и расшифровки переговоры авиадиспетчеров Украины, которые тщательно скрываются.

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