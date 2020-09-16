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Автор Антон Куликов

Жизнь Тесака: чем "прославился" Максим Марцинкевич

В среду стало известно о смерти националиста Максима "Тесака" Марцинкевича. Правоохранительные органы проверяют информацию о суициде — 36-летний Марцинкевич был найден мертвым в одиночной камере следственного изолятора N3 в Челябинске. Напомним о том, чем "прославился" этот человек.

Жизнь Тесака: чем

Происшествие в "Билингве"

Известен он стал в середине 2000-х, когда создал объединение скинхедов "Формат-18" — позднее оно было запрещено как экстремистское. А в феврале 2007 года произошла скандальная история, которая закончилась для Тесака уголовным делом.

28 февраля в московском клубе "Билингва" проходили политические дебаты, в которых участвовали журналисты Юлия Латынина и Максим Кононенко. Тогда такой формат дебатов был довольно популярен. Но не было никакой страховки от каких-либо провокаций.

Так произошло и в тот раз. На дебаты явился Марцинкевич с несколькими соратниками (если такое слово здесь уместно). Сначала он задал участникам дебатов провокационный вопрос, а затем Тесак и его "сподвижники" несколько минут скандировали провокационные лозунги. Максим Кононенко предлагал вызвать милицию, но сделано этого не было.

Но история получила продолжение позднее. Организатором дебатов был Алексей Навальный. И он написал на Марцинкевича заявление в прокуратуру. Позднее оппоненты Навального часто ставили ему это в упрек.

Марцинкевич же был арестован в июле того же года. А в феврале 2008 года был осужден на три года опо статье 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды").

Дальнейшая жизнь "Тесака"

В общем-то, с того времени Марцинкевич значительную часть времени проводил в местах не столь отдаленных. Только по 282-й статье он был осужден трижды.

Правда, освободившись в 2010 году, он попытался заняться политической деятельностью. В 2012 году Марцинкевич пытался баллотироваться в Координационный совет оппозиции (фото как раз того времени). Но был дисквалифицирован из-за нацистских взглядов и "недостаточной оппозиционности".

В 2013 году против Марцинкевича возбудили очередное уголовное дело, опять по 282-й статье. Он сбежал аж на Кубу, но в 2014 году его выдали российских правоохранительным органам. Марценкивич был осужден на пять лет лишения свободы, впоследствии срок сократили до двух лет и 10 месяцев.

А в 2015 году стало известно о том, что ему предъявлены обвинения по делам о хулиганстве и разбое. В 2017 году Максим Марцинкевич был приговорен к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Он оспорил приговор, но в декабре 2018 года он был еще раз подтвержден.

По неофициальным данным, Марцинкевич оставил предсмертную записку, в которой попросил передать своей гражданской жене книгу о коммунизме и личный дневник. Записку он закончил словами "Простите меня".

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Темы националист алексей навальный максим марцинкевич
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