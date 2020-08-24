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Автор Любовь Степушова

Людмила Айвар рассказала, почему судье не понравится заявление Ефремова

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Признание вины — это обстоятельство, смягчающие ответственность, а не вынужденная мера, считает юрист Людмила Айвар.

Суд над Михаилом Ефремовым 24 августа 2020

Ефремов сделал новое заявление

В понедельник состоялось очередное заседание Пресненского суда Москвы по делу актёра Михаила Ефремова. Ефремов зачитал по написанному на бумаге, что готов признать вину, если ему докажут, что за рулём в момент аварии был именно он.

"Шёл я в суд за правдой. Я думал, что кто-то скажет, где я всё-таки находился во время трагедии. Или мне покажут видео, что я находился на водительском месте за рулём" — цитирует Ефремова МК.

Новых адвокатов актёр пока не нашёл. Те, которые предлагали свои услуги, по словам Ефремова, оказались "бестолковыми". Заседание перенесли на 31 августа. Если к этому времени артист не найдёт себе защиту, ему назначат государственного адвоката, сообщает издание.

Ставить условие суду некорректно

Как сказала "Правде.Ру" первый заместитель председателя президиума коллегии адвокатов, доктор юридических наук, почётный адвокат Людмила Айвар, сегодняшнее заявление Ефремов сделал в отсутствии адвокатов, и, "скорее всего, это не было протоколом его допроса, чем-то официальным".

Эксперт не находит аналогий в практике, когда лицо давало бы показания в суде без адвоката. Также некорректно заявление о том, что "если вы меня поймаете, тогда накажите, а если не докажете, извините, я признавать себя виновным не буду".

С точки зрения нормы уголовного права — презумпции невиновности, недоказанная виновность тождественна доказанной невиновности, но ставить условия, что вы докажите, а потом я признаю — это юридически не верно, отметила юрист.

"Признание вины — это обстоятельство, смягчающее ответственность, а не вынужденная мера. И тут нужно либо признаю, либо не признаю, либо не помню или не знаю, как он изначально начал делать со своим адвокатом Пашаевым", — добавила она.

Что надо доказывать адвокатам в деле Ефремова?

По словам юриста, если процитирована МК прямая речь (Ефремова), то это, "не очень должно понравиться судье," так как действия Ефремова направлены на затягивание рассмотрения дела.

"Мне, честно говоря, его немного жаль, потому что его запутали, закрутили и вместо того, чтобы каким-то образом доказывать, что были обстоятельства, которые бы облегчили его вину в данном преступлении, они пытаются как-то выкручиваться. И всем это видно. Даже люди, которые далеки от юриспруденции, понимают, что просто выкручиваются и чего-то непонятное пытаются выторговать у суда или ещё у кого-то", — сделала вывод Людмила Айвар.

В Пресненском суде Москвы слушается дело Михаила Ефремова, который, управляя автомобилем в нетрезвом виде, совершил ДТП, повлекшее за собой смерть водителя встречного транспорта.

ДТП произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. Ефремов превысил скорость на 25 км/ч и утратил контроль над автомобилем. У встречного автомобиля не было возможности избежать столкновения.

Михаилу Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщает в понедельник РБК, Ефремов заключил новое соглашение с адвокатом Эльманом Пашаевым о защите на суде.

 

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Темы людмила айвар михаила ефремов
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