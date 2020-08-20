Депутат-коммунист из Мосгордумы подозревается в особо крупном мошенничестве

Главное следственное управление СК РФ по городу Москве возбудило уголовное дело в отношении депутата Московской городской Думы от фракции КПРФ Олега Шереметьева. Депутата подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, Шереметьев присваивал бюджетные средства, предназначенные для премирования помощников. В сообщении управления СК РФ говорится, что своими действиями он причинил материальный ущерб бюджету Москвы в размере более 2 млн рублей.

Дело было возбуждено на основании заявления, которое написала помощница Шереметьева Ирина Кузнецова. По ее словам, депутат заставлял ее обналичивать деньги, предназначенные для ее премирования. Кузнецова сообщила, что за 2019 год Шереметьев указал доход в размере чуть больше 238 тысяч рублей, однако с ее помощью путем мошеннических действий он в рамках "серых" схем присвоил из городского бюджета порядка полутора миллионов рублей.

Напомним, что Шереметьев избрался в Мосгордуму в 2019 году от партии КПРФ и был поддержан участниками проекта "Умное голосование". Однако, по словам политолога Павла Данилина, подобные скандалы полностью дискредитируют не только их участников, но и сам проект "Умного голосования".

"Печально, что представитель так называемого "Умного голосования", член КПРФ попался на столь низкой и пошлой махинации. Это еще раз заставляет задаваться вопросом о подборе кадров как со стороны коммунистов, так и со стороны Алексея Навального и его команды, которые призывали поддержать "Умное голосование", — считает Данилин.

По его словам, "Умное голосование" в очередной раз дискредитировано.

"Это пшик! Абсолютный пшик! Люди, которые его придумали, вообще не разбирались в том, за кого призывали голосовать. Это еще одно подтверждение, что "Умное голосование" на самом деле никакое не "умное"", — добавил эксперт.

В свою очередь, политолог и публицист Армен Гаспарян считает возбуждение уголовного дела против депутата Шереметьева показательной историей.

"Очевидно, что эти люди идут в политику затем, чтобы избежать уголовного преследования. Это разве новость? Это вечная история, которая длится уже много лет. Но то, что им сейчас ставят заслоны всевозможные, тот факт, что против них все равно возбуждают уголовные дела — это положительная тенденция", — считает Гаспарян.

По мнению Гаспаряна, это уголовное дело "послужит для части избирателей определенным тумблером".

"Все-таки биографии людей стоит читать, прежде чем вы за них голосуете, чтобы все это не повторялось из раза в раз", — сказал эксперт и добавил, что уже не первый год идет полемика о необходимости ужесточения барьеров для кандидатов в депутаты.

Напомним, что на выборах в Мосгордуму 2019 года Шереметьев избирался от партии КПРФ и был поддержан участниками проекта "Умное голосование". В 1994 году окончил геофизический факультет Московской государственной геологоразведочной академии им. Серго Орджоникидзе. Работал инженером в Институте минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов, ведущим инженером в Геологическом институте РАН. Кроме того, занимался общественно-политической, журналистской, издательской деятельностью, социологическими и психологическими исследованиями в рамках программ Благотворительного фонда развития гуманитарных знаний "Слово" и Фонда "Содействие духовному и гуманитарному развитию человека "Неопалимая Купина".