Мосгорсуд оставил чиновника под домашним арестом в собственных хоромах

Экс-чиновник Дмитрий Натаров, который обвиняется в совращении несовершеннолетней и получении взятки, пока остается под домашним арестом. Московский городской суд оставил в силе соответствующее постановление Пресненского районного суда Москвы.

Стоит отметить, что человек, который обвиняется по таким тяжелым статьям, с комфортом проводит время заключения. В распоряжении нашей редакции оказались видео с обыска дома бывшего чиновника, где ему предписали находиться под домашним арестом. Элитарный поселок "Николо-Урюпино", где находится дом Натарова, поражает богатым убранством.

Напомним, что бывший помощник руководителя Россельхознадзора Дмитрий Натаров обвиняется в получении взяток от предпринимателя, а также проходит по двум статьям Уголовного кодекса по совращению несовершеннолетней.

Семья потерпевшей постоянно живет в страхе из-за постоянного психологического давления и угроз. В дополнение к этому ГСУ СК РФ вдруг неожиданно истребовало материалы уголовного дела из ГСУ СК РФ по г. Москве, пока руководитель СК России Александр Бастрыкин находится в отпуске.

Потерпевшая сторона опасается, что на ГСУ СК по Москве может быть оказано давление за принципиальность в расследовании уголовного дела. Как обстоят дела в действительности, рассказал корреспонденту "Правды.Ру" адвокат Шота Горгадзе.

"Дмитрий Натаров, используя свои возможности и связи, избегал на протяжении почти года уголовной ответственности. И только после того, как родители обратились к депутату Госдумы Александру Хинштейну, который написал свое обращение на имя Бастрыкина и на имя генерального прокурора, дело было истребовано и Натаров был привлечен к уголовной ответственности. Кроме того, регулярно родители девочки получают СМС с угрозами от членов семьи Натарова. Можно, конечно, списывать это на эмоциональность, но угрозы вполне реальные и семья живет постоянно в страхе. Плюс на суде мы неоднократно рассказывали о том, что после того, как Натаров был привлечен к уголовной ответственности, за автомобилем родителей девочки следовало несколько автомашин, которые сменялись, оказывая таким образом психологическое давление. И в связи с этим уже написано заявление в правоохранительные органы. А также дежурили странные люди около подъезда потерпевшей стороны, которые кидались к выходящему из подъезда отцу семейства, к матери девочки, тыча включенным мобильником им в лицо и прося объяснить, что происходит и почему против Натарова возбуждают уголовное дело. Все это говорит о том, что Натаров обладает определенными возможностями. И вот внезапно последовало истребование материалов уголовного дела из ГСУ СК РФ по г. Москве, где оно расследуется очень качественно, и происходит это именно тогда, когда Александр Бастрыкин находится в отпуске и возможно не знает об этом. Возникает вопрос, в чьих интересах это делается, для чего это сейчас необходимо, потому что Натаров непростой человек, имеет обширные связи, финансовые возможности у него практически неограниченны. Он только у отца девочки хранил 3 миллиона долларов, а сколько у него еще таких "заначек", мы не знаем. Поэтому ситуация накаляется, с учетом того, что по таким тяжким статьям для него избирают домашний арест, возникают обоснованные сомнения, что дело будет доведено до конца объективно и что ГСУ СК не помешают провести расследование до конца. Мы надеемся, что публичность выступает щитом и гарантией безопасности потерпевшей стороны. Хотя, как показывает практика, злоумышленник иногда не стесняется идти на любые меры, чтобы сделать свое черное дело", — поведал эксперт.