Адвокат рассказал, что вызывает недоумение в линии защиты Михаила Ефремова

Адвокат Андрей Мишонов признал, что коллеги по цеху недоумевают по поводу линии защиты, которая выстроена адвокатами актера Михаила Ефремова.

Вы и вправду думаете, что Ефремов избежит наказания?

Не помню, значит не виновен?

Актер Михаил Ефремов заявил в суде, что не признает вину в гибели курьера Сергея Захарова в результате ДТП, так как ничего не помнит.

"Как же я могу признать себя виновным, если я ничего не помню", — сказал Ефремов в Пресненском суде Москвы.

Как сказал "Правде.Ру" адвокат Андрей Мишонов, многие юристы, специалисты в области уголовного права недоумевают по поводу тактики защиты в судебной инстанции по данному делу, в частности, по поводу позиции подсудимого, который сначала признавал вину, а потом решил не признавать.

Это совет адвоката — тактическая уловка

По словам адвоката, на практике часто случается, что адвокаты, чтобы клиент не запутался во время допросов в суде, советуют ему выбрать простую позицию: "я не помню".

"Вопросы могут задавать и гособвинитель, и представители потерпевших, и потерпевшие, и судья, и если он начнет говорить какие-то детали, то он может запутаться и так далее. Не всегда можно человека научить говорить правильно в свою защиту. И поэтому лучшим приемом является утверждение подсудимого, что он этот момент не помнит", — сказал Андрей Мишонов.

Почему вину надо признавать

По его словам, эта позиция не повлияет на размер наказания, а повлиять может отсутствие признания вины с его стороны.

"Это свидетельствует о том, что подсудимый свою вину не признал, не осознал, что наступили ужасные, трагические последствия в результате его действий, не раскаялся в содеянном", — отметил адвокат. "Статья как звучит? Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть. Он не то, что частично не признает. Он не признает вообще полностью. Получается, что он правила дорожного движения не нарушал. Но это, на мой взгляд, позиция неправильная, и многие коллеги со мной солидарны. Однако защита и Ефремов сами вольны выбирать способы", — сделал вывод Андрей Мишонов.

В Пресненском суде Москвы слушается дело Михаила Ефремова, который, управляя автомобилем в нетрезвом виде, совершил ДТП, повлекшее за собой смерть водителя встречного транспорта.

ДТП произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. Ефремов превысил скорость на 25 км/ч и утратил контроль за автомобилем. У встречного автомобиля не было возможности избежать столкновения.

Михаилу Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

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