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Автор Александр Шторм

"Норникель" угрозами пытается скрыть правду об экологической катастрофе?

Происшествия

В Норильске, где 29 мая этого года на ТЭЦ-3 произошла утечка горючего, продолжают твориться странные вещи.

Напомним, что в конце мая на одном их хранилищ, входящих в состав корпорации "Норникель", произошла авария. Около двадцати тысяч тонн топлива попало в почву и воды Красноярского края. При этом охрана корпорации не допускала сотрудников Росприроднадзора до места аварии, чтобы те провели экспертизу и оценили ущерб.

Более того, экологическим активистам пришлось публично обратиться к президенту России Владимиру Путину, чтобы на данную ситуацию вообще обратили внимание на уровне страны.

"Государство в государстве" диктует свои условия

Однако, кажется, в Красноярском крае "Норникель" уже стал "государством в государстве", при этом диктующим свои условия государственным чиновникам. Так, заместитель начальника экологического отдела норильского Росприроднадзора Василий Рябинин выступил с обращением на Youtube по поводу сложившейся ситуации. В сорокаминутном ролике он в том числе заявил, что его преследуют некие вооруженные люди на белом УАЗике.

Помимо этого, в обращении сотрудника норильского Росприроднадзора содержится еще масса интересной для правоохранительных структур нашей страны информации. Например, о том, что "начальство Росприроднадзора дало указание бездействовать, из-за чего сотрудники сидели без дела двое суток, хотя уже сделали образцы загрязнения и отправили его руководству на обследование". То есть речь идет как минимум о преступной халатности, а как максимум — о должностном преступлении.

При этом, по словам Рябинина, служба безопасности "Норникеля" тайно искала встречи с ним. Представители корпорации в частном порядке спрашивали у чиновника — каике действия им предпринять, чтобы максимально оперативно купировать последствия аварии.

Рябинин, по его словам, посоветовал устанавливать "боновые заграждения" по периметру разлива топлива.

Однако даже эти действия, по всей видимости, были проведены недостаточно оперативно.

Разлив топлива приобрел стихийные масштабы

По словам чиновника, топливо, скорее всего, уже дошло до озера Пясино. При этом пробы воды из озера сотрудники Росприроднадзора взять не смогли. Они брали пробы только возле тех самых боновых заграждений. На вопрос о том, как им взять пробу из озера, начальство, по словам Рябинина, ответило: "да там всё чисто".

И далее было сделано официальное заявление о том, что утёкшее дизельное топливо не доходит до озера. Но это заявление не подтверждено проверками воды. Их никто не делал.

Рябинин в своем ролике заявил, что обращался к руководству с требованием провести эти проверки и взять пробы. Но после обращения его отстранили от работы.

При этом, по словам чиновника, экосистема озера попросту уничтожена. Как минимум "рыбу там мы уже потеряли".

Свое обращение Василий Рябинин заканчивает словами: "Я очень люблю Север, мне бы не хотелось отсюда уезжать, но, наверное, такова плата за ту правду, что вы сейчас слышите".

По его словам, после публикации видеообращения его начали преследовать "вооруженные люди" на УАЗике, которые потребовали от него немедленно удалиться с территории, где он брал пробы воды и грунта. Сейчас, как говорит сам Рябинин, он вынужден скрываться вместе со своей женой и детьми, поскольку не уверен в том, что его и его близким не грозит опасность.

То есть сотруднику Росприроднадзора, государственному чиновнику препятствовали в выполнении его непосредственных обязанностей некие вооруженные люди без каких-либо опознавательных знаков.

Более того, сама ситуация с пробами и адекватной оценкой нанесенного "Норникелем" ущерба вызывает массу вопросов. Самый важный из них — что будет делать в этой ситуации владелец "Норникеля" Владимир Потанин. Потому что если верить информации из ролика Василия Рябинина, пока действия корпорации адекватными назвать нельзя.

 

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Темы норникель владимир потанин экологическая катастрофа
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