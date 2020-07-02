Как американский негр спасал Гитлера

Нынешняя политика политкорректности привела к тому, что вчерашние жители хижин, вроде чернокожего "дяди Тома", стали появляться в несвойственных им ролях: голоштанник Гаврош, поющий эллин Орфей и даже Иисус Христос уже некоторое время наводят тень на плетень. Появление в США чернокожего Гитлера относится к казусу эпохи "охоты на ведьм" и разгула антисоветского маккартизма.

Первые слухи о том, что Адольф Гитлер живой и невредимый сумел скрыться от правосудия, стали появляться уже в середине 1945 года, всего через несколько месяцев после самоубийства фюрера и его супруги Евы Браун.

Гитлер жил, Гитлер жив, Гитлер будет жить

Кто-то якобы видел его на сборищах неонацистов в Колумбии. Кто-то — на борту подводной лодки, следовавшей курсом на Аргентину. Некто отметил присутствие главаря нацистов у несовершеннолетней полюбовницы в Бразилии.

Несмотря на слабую доказательную базу или вообще на полное отсутствие каких-либо доказательств, опрос американского института изучения общественного мнения в 1947 году показал: 45% граждан США считают, что уцелевший Гитлер скрывается среди враждебно настроенных потомков немецких эмигрантов, разбросанных по всей стране, которые в течение нескольких месяцев состоят в переписке с человеком, называющим себя Furrier № 1.

Космический Гитлер

В сотнях писем, отправленных по почте в период с 1946 по 1956 год, Furrier № 1 объяснял, что, несмотря на исковерканное написание немецкого слова "фюрер" (Führer), Адольф Гитлер и Ева Браун живы! Они создали лагерь в Кентукки, чтобы, подготовив "новое восстание" для захвата власти в Соединенных Штатах, затем покорить весь остальной мир и, наконец, космическое пространство.

Со своей шайкой, состоявшей из 36 тысяч немецких диссидентов, Гитлер усердно прорывал туннели из близлежащих гор к Вашингтону, округ Колумбия. До того, как спуститься в забой, Гитлер объехал весь город на "невидимом такси". Усилиями "огромной армии солдат и ученых" на всей территории штатов Кентукки и Айдахо было создано 116 секретных фабрик по производству атомных бомб и "невидимых космических кораблей, которые не издавали ни звука".

Все шло по плану, пока Furrier № 1 не разъяснил, что его партия нуждается в щедром финансовом вспомоществовании. К 1956 году лжефюрер получил не менее $11 тысяч, хотя, по оценкам властей, реальная цифра приближалась к 15 000 долларов (более $140 тысяч с учетом инфляции). В обмен на финансовую поддержку для главных доноров он предлагал видные посты в новом режиме — вожделенные звания Furrier № 2 и Furrier № 3. Для вкладчиков помельче вполне годились придворные и дипломатические титулы.

Негры — истинные арийцы

11 августа 1956 года на Furrier № 1 нацепили наручники. 61-летнему шахтеру-негру и проповеднику-баптисту по имени Уильям Генри Джонсон (William Henry Johnson) было предъявлено обвинение по трем эпизодам федеральных законов, в том числе и в использовании почты для мошеннических целей. Один из вызванных судом свидетелей, который назвал Джонсона "высокорослым человеком с полным лицом и с сильным убедительным голосом", показал, что того в течение десяти лет обманывали космические пришельцы-неонацисты.

Представ перед судом, афроамериканец не признал своей вины, утверждая, что, будучи частным детективом, он хотел "выследить сеть подрывных организаций, пытающихся создать здесь новое правительство".