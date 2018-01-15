Без тревожной кнопки: можно ли предотвратить бойни в школах?

Показательная месть или неправильное воспитание? А может быть, влияние СМИ? Своими предположениями о причинах поножовщины в пермской школе в беседе с "Правдой.Ру" поделились законодатели.

По некоторым данным, 16-летний молодой человек и его друг решили напасть на учеников из-за оскорбления в социальных сетях. Школьники уверяют, что все произошло из-за новогоднего поздравления админа местного паблика: "С Новым Годом, псы". Старшеклассника якобы возмутило панибратское отношение к его персоне.

Член комитета Совета Федерации по социальной политике, глава общественного движения "Матери России" Валентина Петренко считает, что истоки агрессивного поведения подростков кроются в семье:

"Говорить о том, что все дети у нас плохие, конечно же, нельзя. Но, к сожалению, мы видим определенную тенденцию, особенно у старшеклассников. Почему это происходит? Главную роль играют родители.

Мы можем обвинять кого угодно - радио, телевидение, интернет. В этом тоже есть своя правда. Но первоначальное влияние по поведению детей (а это есть и психологическое развитие, и физическое развитие) - оказывает все-таки семья. Необходимо уделять большее внимание институту семьи.

Если дома у подростка проблемы - агрессия, депрессия и так и далее - все это, естественно, скажется на его личности. Таким детям просто не уделяют должного внимания.

Если раньше было постыдным ругаться при ребенке, выяснять отношения, то сейчас это в порядке вещей. Дети подвергаются насилию и оскорблениям. Причем речь идет не только о неблагополучных семьях, дело не в деньгах. Мало кто занимается воспитанием подростков. Потому и формируется внутренний мир, при котором ребенок может драться и убивать в школе.

Нужен комплекс мер, направить его на работу с молодой семьей, на учебу этих людей еще в школе. Они должны прийти к пониманию того, чем могут грозить подобные поступки, как не испортить свою же судьбу. Мы уделяем огромное внимание тому, чтобы вложить как можно больше знаний в голову ребенка. Однако задумываемся ли мы о том, что делается с душой ребенка? Как он воспринимает мир, как он может определить, что такое хорошо, что такое плохо?

Немаленькую роль играют и "желтые" СМИ. Как мне рассказала одна из девятиклассниц, она уже не может жить без того, чтобы не устроить маленькую пакость своим подругам. Я была поражена, а потом, когда стала анализировать, поняла: дело в том, что каждый день в интернете она видит агрессию.

Важную роль в воспитании ребенка, естественно, играет и школа, ведь дети проводят там большую часть своей жизни. Необходимо уделять внимание не только тому, как хорошо ребенок знает предметы.

ЧП в школах происходят еще и из-за отсутствия полноценной психологической службы, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности Дмитрий Савельев:

"Вспомните случай в школе Ивантеевки, где в сентябре подросток устроил стрельбу. Такие выходки можно и нужно предотвращать. Профессионалы-психологи, постоянно работающие в детских и подростковых коллективах, всегда могут заметить изменения в поведении и настрое своих подопечных.

Однако таких экспертов явно недостаточно. Считаю, что системная психологическая работа в школе может стать первым барьером на пути общественно опасного поведения детей.

Кроме того, нужно обеспечить все классы тревожными кнопками, системами видеонаблюдения, чтобы охранные предприятия, работающие в учебных заведениях, могли оперативно реагировать на любые инциденты, происходящие за закрытыми дверьми кабинетов".

Беседовала Лада КОРОТУН

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