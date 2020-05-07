В США убит вирусолог по COVID-19

Накануне в США был зверски убит американский ученый китайского происхождения, которому чуть-чуть не хватило времени на расшифровку кода коронавируса. Поскольку причины устранения исследователя не совсем ясны, в англоязычных соцсетях не прекращается обсуждение, порой превосходящее конспирологические теории.

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Труп 37-летнего доцента медицинского факультета Питтсбургского университета Бина Лю (Bing Liu) был обнаружен в минувшую субботу. Ученого застрелили в собственном доме в окрестностях Питтсбурга. На теле множественные огнестрельные ранения в голову, шею, туловище и конечности. Спустя считанные минуты местные полицейские обнаружили в припаркованном неподалеку автомобиле покончившего самоубийством 46-летнего инженера-программиста Хао Гу (Hao Gu), которого предварительно считают убийцей Лю.

Исходя из того факта, что оба этнических китайца знали друг друга, следователи делают вывод о вероятной причине. На первый взгляд (на основании протоколов осмотра) смерть Лю не имеет отношения ни к его непосредственной работе, ни к кризису американского здравоохранения, пресса пишет о "длительном препирательстве по отношению к интимному партнеру".

Задним числом коллеги Лю пишут, что этот выдающийся биолог почти проник в тайны клетки вируса Covid-19, и обещают в скором времени закончить его исследование, тем самым воздав должное памяти молодого и перспективного специалиста.

Кто такой Бин Лю

Прежде чем переехать в Соединенные Штаты, женатый, но бездетный Бин Лю получил степень бакалавра и ученую степень доктора компьютерных наук в Сингапуре. Его научные интересы распространялись на изучение иммунитета человека, в чем он и преуспел, общаясь как с кабинетными учеными от медицины, так и с практиками в клиниках.

В связи с гибелью ученого блогеры ссылаются на популярный в свое время блокбастер "Миссия невыполнима" и уверены, что Лю приблизился к разгадке секрета американо-китайских биолабораторий, откуда разнесся по миру смертоносный вирус. Впрочем, особой тайны тут нет. "Правде.Ру" дал интервью экс-советник Генерального секретаря ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин, который однозначно и компетентно заявил, что данный вирус является рукотворной разработкой.

С интервью можно ознакомиться здесь

Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что ни мы, да и никто другой в настоящее время не в состоянии раскрыть подноготную происхождения пандемии (если она была). В настоящее время пользователи штурмуют связанный с китайскими официальными СМИ англоязычный веб-ресурс Global Times, где подробно смакуются самые разные версии смерти Лю. Спекуляции на тему искусственного происхождения COVID-19 не прекратятся даже после снятия карантина или самоизоляции.

"Бин Лю был убит коррумпированным правительством, — написал один из пользователей Twitter. — Он был близок к тому, чтобы раскрыть правду о COVID-19 и его происхождении в США".

Зарубежные СМИ упоминают, что в апреле нынешнего года предали гласности сообщения из телеграм-канала Госдепартамента США, из которых следует, что сотрудники посольства были обеспокоены биологической безопасностью в вирусной лаборатории города Ухань, где впервые зафиксировали вспышку коронавируса. Служба директора национальной разведки США утверждает, что вирус не был создан человеком и не был генетически модифицирован. Однако сотрудники разведки продолжают расследование, началась ли вспышка в результате контакта человека с животными или из-за аварии в лаборатории.