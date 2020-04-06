Букмекеры наживаются на коронавирусе

Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в привычную жизнь землян. В частности, во многих станах из-за карантина стали отменяться спортивные мероприятия. Команды несут убытки, футболистам урезают зарплаты, страдают и болельщики, которых оставили наедине со страхом перед коронаапокалипсисом. Вот только букмекерские конторы смогли увидеть преимущества для себя во всеобщей истерии.

Более того, некоторые из них оказались в списке системообразующих организаций, которым будет оказана господдержка. Действительно, кому ещё помогать-то?

Пока народ паникует, букмекеры придумывают для себя схемы по обогащению. Ведь коронавирус дал им шанс заработать на людях, сидящих дома.

Например, известные букмекерские конторы Betcity и PariMatch предлагают делать ставки на события, связанные с коронавирусом. Варианты для "лотереи" предлагаются разные: какой будет цена на гречку, туалетную бумагу, введут ли комендантский час или военное положение, сколько времени уйдет на создание вакцины, обрушится ли рубль, закроют ли дороги в Москву, исчезнут ли продукты в супермаркетах. Букмекеры предлагают заработать на угадывании сроков закрытия столичного метро.

Казалось бы, людям дается шанс обогатиться, но по факту букмекеры косвенно способствуют разжиганию панических настроений. Предприятия банкротятся, люди не знают, смогут ли они в следующем месяце заплатить за коммунальные платежи и сделать взнос в банк по кредиту. А им предлагают поставить на то, будет ли у них благополучное будущее.

По сути, это равносильно тому, если бы в Великую Отечественную внесли предложение делать ставки на то, возьмут ли немцы Сталинград. Букмекеры достойны осуждения за то, что не чувствуют границ дозволенного. Главная цель — нажиться. А если прибыль начнет падать, то можно всегда сослаться на тот же коронавирус и не выполнять свои обязательства.

Так, например, в интернете появилась информация, что "Лига ставок" кидает даже крупных партнеров, мол, пандемия на дворе, да и спортивных мероприятий больше нет. На сайтах отзывов размещено много претензий от людей, которых "ограбила" букмекерская контора. А что будет дальше? Самое любопытное, что "Лига ставок" не так давно стала главным спонсором проекта компании "Спортивные лотереи", речь шла о распространении билетов. Было объявлено о миллиардных инвестициях. Видимо, букмекеры решили сыграть не по-детски, ведь деньги все же не пахнут.