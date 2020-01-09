Эксперт КБ "Сухой" объяснил, почему молчал экипаж украинского "Боинга"

На борту Boeing МАУ при взлете в Тегеране случилось кое-что гораздо серьезнее, чем пожар двигателя, считает авиационный эксперт Вадим Лукашевич.

По данным "Международных авиалиний Украины" (МАУ), Boeing 737-800, который разбился в среду после вылета из аэропорта Тегерана в Киев, было всего три года, последняя техническая проверка была проведена в понедельник, и он ранее без проблем взлетел в Лондоне, Милане и Париже. Руководители МАУ заявили, что самолет был одним из лучших, а экипаж "замечательным" и опытным.

"Самолет исчез с экранов радаров, когда он достиг высоты 8000 футов (около 2400 метров). Пилот не передавал никаких радиосообщений о необычных обстоятельствах ", — говорится в первом предварительном отчете Организации гражданской авиации Ирана (ОГАИ), опубликованном в ночь со среды на четверг. "По словам очевидцев, в самолете наблюдался пожар, интенсивность которого возрастала. Самолет, который первоначально направлялся на запад из [воздушного] района аэропорта, в результате проблемы повернул направо и направился обратно в аэропорт, на пути в который потерпел крушение. В нем погибли 176 пассажиров и члены экипажа", — говорится в отчете.

Авиационные эксперты, политики, военные и почти все, кто имеет какое-либо отношение к авиации, предостерегают от спекуляций. Но невозможно не попытаться объяснить, почему самолет разбился через несколько часов после того, как Иран ответил США на убийство генерала Касема Сулеймани бомбардировками баллистическими ракетами военных баз США в Ираке. При этом Тегеран и особенно его аэропорт несомненно принадлежат к "асимметричному полю битвы" ближневосточного конфликта.

Так же свежо воспоминание о скандале 2019 года об обновлении ПО Boeing 737 Max 8, которое оказалось непригодным для полетов и привело к катастрофам. Крушение Boeing 737-800 своей подоплекой также напоминает крушение рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines над зоной военных действий в Донбассе в 2014 году (298 погибших). Тогда стояла задача нанести имиджевый вред России и обосновать санкции. Сейчас то же самое делается в отношении Ирана.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью "Цензор.нет" озвучил основные версии крушения.

"Изучаются различные версии внезапного падения самолета, среди основных: поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК "Тор", так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети; столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта".

Данилов добавил, что в состав украинской комиссии вошли специалисты, которые расследуют крушение "Боинга" в Донбассе. Он отметил, что при изучении причин падения самолета в Тегеране будут использоваться наработки по расследованию катастрофы с МН17.

Как сказал "Правде.Ру" авиаэксперт, кандидат технических наук, бывший сотрудник конструкторского бюро "Сухой" Вадим Лукашевич, версии теракта на борту, диверсии с двигателями, удара ракеты ПВО Ирана, запуска ПЗРК нельзя исключать, так же как и технические неполадки на борту и ошибку пилотирования.

До расшифровки черных ящиков рассуждения строятся на нескольких видеоматериалах плохого качества, отметил эксперт. На видео видно, что падает огненный шар, скорее всего, горит двигатель, "но мы даже сейчас не можем сказать, правый или левый, при этом траектория падения достаточно отвесная, а если бы самолет шел на вынужденную посадку, она была бы более пологая".

Эксперт предположил, что самолет при падении уже был неуправляем. Фотографии обломков тоже плохого качества, продолжил Вадим Лукашевич. По его словам, по их расположению и мелкой дисперсности можно сделать вывод, что самолет в основном разрушился именно от взрыва при ударе о землю. На разных обломках видны отверстия — это пробоины. Есть два варианта возникновения этих пробоин. Некоторые из них можно попытаться объяснить тем, что в момент взрыва одни элементы конструкции поражают другие, но можно объяснить и поражением осколками ракеты, для этого нужна экспертиза.

Тревожный признак, по мнению Вадима Лукашевича, это то, что радиообмена экипажа с диспетчером не было, во всяком случае так говорит Тегеран.

"Это плохо. Потому что если брать за основу версию пожара, то у экипажа всегда есть минуты 3-4 на принятие решения, как правило, это выключение двигателя и переход к развороту и посадке в аэропорту вылета после выжигания топлива. Экипаж этого не сделал, значит, случилось нечто, из-за чего экипаж не мог ничего сообщить, допустим, как было с Boeing MH17 над Донбассом — там просто ракета взорвалась рядом с кабиной экипажа, и он мгновенно погиб. Либо вышла из строя радиосвязь и так далее. А это тоже проблема, потому что эти вещи дублированы. И пожар двигателя к таким нарушениям не проводит. Там есть резервные системы энергоснабжения. Значит, там что-то случилось гораздо серьезнее, чем пожар двигателя", — отметил Вадим Лукашевич.

Он предположил, что этим "серьезным" может быть попадание ракеты с переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК), который имеет инфракрасную головку самонаведения, и она летит на двигатель.

"Я исхожу из того, что при всей человеческой циничности и подлости такие вещи все-таки не работают. Я исхожу из того, что это ошибка. Хотели сбить одно — сбили другое, как было в небе над Донбассом. Или что-то самопроизвольно запустилось. Потому что мы сразу уходим в такие конспирологические дебри, в которых не на что опереться", — сказал эксперт.

По его словам, если Ирану нечего скрывать, то он может не отдавать ящики на расшифровку компании "Боинг", но нужно пригласить всех желающих присутствовать при этом.

Вадим Лукашевич отметил, что фотография носовой части зенитной ракеты от российского комплекса "Тор" на месте крушения "подозрительна", потому что обломки ракеты никак не могут быть среди обломков самолета в данном случае.

"Да, это обломок российской зенитной ракеты от комплекса "Тор". Но он имеет отношение к обломкам или нет? Его могли подбросить. Он может там лежать месяц. Это как бы может быть правдой, а может и спекуляцией. Главный критерий, что самолет был поражен ракетой — это нахождение поражающих элементов и детальное исследование осколков", — отметил Вадим Лукашевич.

Он пояснил, как исследовались осколки на MH17. Делался микрографический анализ, который показывал на поверхности этого осколка фрагменты стекла этого же самолета.

"То есть видно, что осколок пробил стекло, он часть стекла на себе увлек, потом он попал в металл, на нем частицы металла, а на самом отверстии делался соскоб, и там частицы металла этого осколка. Только тогда понятно, что этот осколок не найден среди обломков, а он пробил самолет в воздухе", — сделал вывод эксперт.

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