Экс-сотрудник ФСБ: стрельба на Лубянке - это теракт

Стрельбу 19 декабря на Лубянке в Москве экс-сотрудник группы "Альфа" ФСБ Алексей Филатов трактует как теракт и объясняет свою точку зрения.

Известно, что Евгений Манюров, который вчера открыл стрельбу около зданий ФСБ на Лубянке, не служил в армии, но прошел курсы обучения стрельбе в стрелковом клубе ДОСААФ. Его тренер Олег Солович заявил в интервью "Комсомольской правде", что на практике в клубе Манюров общался со всеми нормально.

"Вот только на занятия ходил в таком длинном черном плаще с капюшоном. Даже не плащ это, а парка. Мы предлагали ему снимать верхнюю одежду во время стрельбы, а он говорил, что ему так удобно", — сказал тренер.

В соцсети "ВКонтакте" на имя Евгения Манюрова зарегистрирован профиль. В нем указано, что он окончил Российскую академию правосудия. Как сообщает Baza, он работал в нескольких охранных предприятиях, а также на столичном предприятии ОАО "Мосинжжелезобетон" (ЖБИ-15) и ЗАО "Зингер Трансснаб" в Подольске.

Как рассказала мать Манюрова, "в последнее время он не работал, общался с какими-то арабами по телефону, я ничего не понимала, о чем, ведь говорил он с ними по-английски", — сообщила она.

Полный тезка Манюрова был слушателем курса "Социологический анализ рекламной коммуникации" в Высшей школе экономики. По данным РЕН-ТВ, в ночь на 20 декабря в квартире Манюрова прошли обыски. Сотрудники правоохранительных органов изъяли документы, электронные носители, а также документы на оружие.

Стрельба возле здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Москве произошла вечером 19 декабря. Один сотрудник ФСБ погиб, четверо получили ранения, в том числе гражданский.

Отметим, что 19 декабря служба контрразведки ФСБ отмечала свой профессиональный праздник. В момент нападения в Кремле начинался торжественный вечер по этому поводу, на котором присутствовал Владимир Путин.

Как сказал "Правде.Ру" президент союза "Офицеры группы "Альфа", подполковник ФСБ в запасе Алексей Филатов, не похоже, что это "поехала крыша". Видно, что человек, готовился к этому преступлению не один день, а несколько месяцев, держал все это в тайне. Нельзя также сказать, что он из необеспеченной социальной группы, так как мог содержать карабин ("Сайга" — Ред.), и оплачивать курсы по стрельбе, отметил эксперт.

По словам Алексея Филатова, в происшедшем есть элемент подражательства, "о чем мы говорим всегда, когда происходят подобные преступления с применением стрелкового оружия".

"Они воображают себя Робин Гудами, которые попадают на первые страница журналов, газет, на телеэкран. И это является для этих людей — тщеславных, таких "серых мышей", мотиватором. Наверное, его жизнь до конца его не устраивала, были какие-то внутренние в голове черти, хотелось мгновенно прославиться", — сказал бывший альфовец.

По его мнению, этими "внутренними чертями" воспользовались "кураторы", потому что если у Манюрова и были какие-то претензии к силовикам, он мог их выразить по месту жительства: "необязательно в центр Москвы ехать, где есть риски по перевозке оружия, но так эффектнее".

"Это очень часто происходит, когда такие люди, потенциально способные совершить преступление террористического характера, попадают под вербовщиков, их именно что нацеливают на эффектные места для проведения терактов", — сказал Алексей Филатов.

В пользу "кураторства " говорит и тот факт, что очень грамотно выбрано и время, и место с точки зрения проведения этого преступления.

"Я это преступление называю терактом. Не знаю, как будет это Следственный комитет трактовать. Но, на мой взгляд, это все-таки теракт — подготовленный, заранее спланированный. Мы понимаем, что это не первое нападение на структуры федеральных служб безопасности. Если я не ошибаюсь, в Хабаровском крае, в Архангельской области в 2017–2018 годах так было. И 2019 год не обошелся без подобного происшествия", — резюмировал Алексей Филатов.

21 апреля 2017 года в Хабаровске молодой человек расстрелял приемную УФСБ. Погибли один сотрудник ведомства и один посетитель. Еще один человек был ранен. Преступником оказался 17-летний Антон Конев. Он погиб на месте от отскочившей от стены пули. По данным ФСБ, молодой человек принадлежал к небольшой группировке "Штольц Хабаровск".

31 октября 2018 года 17-летний студент Архангельского политехнического техникума Михаил Ж. совершил самоподрыв на входе в здание УФСБ по Архангельской области. Террорист погиб на месте, трое сотрудников управления получили ранения осколками и были госпитализированы. Он был членом леворадикальной группировки.