Чили ищет выживших в катастрофе Hercules C130 в Антарктиде

Военно-воздушные силы Чили сообщили, что поисковая операция возможных выживших в катастрофе самолета Hercules C130 в Антарктиде проводится силами четырех гражданских кораблей, а также самолетов ВМС и ВВС.

Об этом пишет сайт Biobiochile.

О том, что самолет признан аварийным, пресс-служба ВВС сообщила после того, как он исчез с радаров и не выходил на связь в течение 7 часов. Об этом сообщил главнокомандующий IV воздушной бригады ВВС Эдуардо Москейра.

По его словам, пропавший самолет Hercules C130 исчерпал запас топлива в 00:40 по местному времени. Самолет летел из Пунта-Аренаса на чилийскую станцию в Антарктиду с 17 членами экипажа и 21 пассажиром на борту. Из пассажиров 18 были военнослужащими, двое — из частной строительной компании Inproser и одни студент - из университета Магеллана.

Люди, которые отправились в Антарктику, собирались выполнить "задачи материально-технического обеспечения" на крупнейшей чилийской станции "Эдуардо Фрей".

Самолет вылетел в 16:55, а контакт был потерян в 18:13 по местному времени. Его прибытие было запланировано на 19:17 вечера. Связь была потеряна, когда он летал над проливом Дрейка, который моряки считают самым бурным на планете.

Погодные условия в этот раз были признаны благоприятными, поэтому было решено совершить рейс. Представитель ВВС, генерал Франциско Торрес сообщил из Пунта-Аренаса, что, несмотря на то, что судно было объявлено аварийным, приземление "всегда возможно" и что причины аварии все еще расследуются .

В сообщении ВВС также указывается, что самолет был снабжен плотами для спасения на воде в чрезвычайной ситуации.

Hercules C130 — американский грузовой самолет, выпускаемый компанией Lockheed Martin. Потерпевшее крушение воздушное судно было приобретено бывшим в употреблении у корпуса морской пехоты США в середине апреля 2015 года, сообщает специализированное издание InfoDefensa.com.

Самолет обслуживал с 1978 года сначала ВВС США, а затем Корпус морской пехоты США (USMC) — до 2008 года. В 2012 году его предложили купить Чили за 7 миллионов долларов, после чего он был отправлен на авиабазу "Хилл" в штате Юта для прохождения капитального ремонта.

C-130 является одним из наиболее часто используемых военных самолетов в мире. С момента начала его производства в 1954 году и до сегодняшнего дня было выпущено более 2200 единиц в 11 различных вариантах, которые обслуживают армии более 50 стран.