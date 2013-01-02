Какие убийцы достойны снисхождения

Правовая система предполагает, что человек может объяснить свои поступки. Если дело доходит до суда, от обвиняемого ждут отчета о его действиях, и если выясняется, что человек действовал неосознанно, степень его вины, как правило, уменьшается. Хоть это и открывает пространство для манипуляций адвокатов, без понимания природы безумия судьям не обойтись.

Ученые Уильям Хирштейн и Катрина Сифферд решили выяснить, как суды понимают "виновность".

Когда дело доходит до установления психического состояния подсудимого, эксперты сосредотачивают свое внимание на процессах, происходящих в префронтальной коре головного мозга — той области, которая регулирует другие, менее сложные когнитивные процессы. К основным процессам относят внимание, запоминание, принятие решений, планирование и самоконтроль. Все они задействуются, когда мозгу нужно разработать новую модель поведения в ответ на новую задачу. Суд определяет степень виновности подсудимого, исходя из того, не нарушены ли исполнительные функции мозга — то есть, как работают его дорсолатеральные и вентролатеральные лобные доли, медиальная префронтальная и орбитофронтальная доли.

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Взять, к примеру, стратегию защиты убийц-лунатиков. Во сне у человека подавляется деятельность моторной зоны коры головного мозга. При нарушениях сна, называемых парасомнией, деятельность этой зоны подавляется не до конца, поэтому человек может свободно двигаться, будто он бодрствует. Самым сложным случаем парасомнии является лунатизм — лунатики могут разговаривать, готовить, а то и водить машину, не выходя из сна. Задача адвоката в этом случае — доказать, что его подзащитный во время совершения преступления спал, следовательно, юридически он не может считаться виновным.

Первым случаем успешного использования такой стратегии считается дело Кеннета Паркса. В мае 1987 года 23-летний Паркс, который пребывал в стрессе из-за серьезных финансовых проблем, подъехал к дому родителей своей жены и зверски с ними расправился. После этого молодой человек отправился в полицию и заявил, что он, как ему кажется, кого-то убил. Когда дело Паркса передали в суд, медики подтвердили, что обвиняемый — лунатик, на момент совершения убийства он спал. Поскольку изложенная самим Парксом картина событий полностью соответствовала показаниям экспертов, суд оправдал его по всем статьям обвинения.

На сегодняшний день у ученых имеются доказательства того, что действия, совершенные во сне, не контролируются префронтальной корой мозга, за них отвечают другие участки серого вещества, что и объясняет то, почему человек все же способен осуществлять какую-либо деятельность. И не просто какую-либо, а несущую смерть. Но суд при определении виновности оценивает только исполнительные функции мозга. В случае с Парксом вынести решение было довольно трудно: за ним уже числилось одно преступление — кража денег, мотив убийства тоже имелся. Однако тот факт, что исполнительные функции мозга на момент убийства были отключены, стал решающим при вынесении оправдательного приговора.

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Психические расстройства, не характеризующиеся нарушением исполнительной функции, обычно не служат достаточным оправданием преступлений. Именно так обстоят дела с психопатами — людьми, не способными испытывать сильные эмоции и не питающими сочувствия к другим. Правда, в последнее время их защитники начали внедрять практику проведения магнитно-резонансной томографии и позитронно-эмиссионной томографии, чтобы доказать, что их клиенты испытывают когнитивный дефицит — как несовершеннолетние и умственно отсталые, у которых суд обычно признает наличие исполнительной дисфункции.

Судебный процесс по делу Брайана Дугана стал одним из первых случаев, в котором психопатия подсудимого использовалась его защитой как смягчающее обстоятельство. В 1983 году Дугана обвинили в похищении, изнасиловании и убийстве десятилетней девочки. Невролог Кент Киэл предъявил суду доказательства того, что у Дугана имелась аномалия мозга — из 40 классических признаков психопата он соответствовал 37. Объем его головного мозга был меньше, чем у обычного человека, на что и упирала защита Дугана. Однако суд, несмотря на это, приговорил убийцу к смертной казни. Хотя психопаты и страдают от когнитивного дефицита и не понимают ценность человеческой жизни, это не то расстройство, которое может смягчить приговор суда.