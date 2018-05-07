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Автор Петр Ермилин

Либералы отстаивают право секс-торговли детьми

Происшествия

Есть такое правило: чем больше ты идешь кому-то навстречу, тем больше у него появляется претензий и желания добиться намного большего. После победы в завоевании прав сексуальных меньшинств (иногда даже больших, чем у сторонников традиционного секса), либералы принялись отстаивать право сексуальной эксплуатации детей.

Совсем недавно, кстати, вся Финляндия была поражена приговором верховного суда этой страны, назначившего минимальное наказание за изнасилование десятилетней девочки. Минимальное наказание было определено по причине того, что суду не было представлено доказательств сопротивления жертвы и ее заявления в полицию.

43-летнюю Наташу Чарльз, председателя правления радикальной феминистской группы Women's Liberation Front, уволили из адвокатской конторы только за то, что она начала возражать против проституции несовершеннолетних. Как говорит сама Наташа, пять лет назад она бы рассмеялась в лицо тому, кто мог бы просто предположить такой конец ее адвокатской карьеры.

Сегодня Чарльз утверждает, что в радикальных либеральных и феминистских кругах все более влиятельными становятся подразделения, которые сосредоточились на вопросе легализации торговли детским сексом.

Наташа утверждает, что детская секс-торговля стала новейшей «добродетелью» и что она, феминистка со значительным стажем, не может этой «добродетели» никак противостоять.

Чарльз была уволена из компании RH Reality Check, в последнее время известной как Rewire.News, за то, что начала возражать против легализации детской проституции.

Как бывший Свидетель Иеговы, Чарльз, что хорошо разбирается в культовом поведении и манипулятивных тактиках, настаивая на том, что вопрос о законности сексуальной эксплуатации детей широко поддерживается в феминистских кругах Америки и все больше начинает распространяться среди тех, кто с ними контактирует. Те, кто выступает против, должны либо молчать об этом, либо они начинают подвергаться остракизму и увольнениям, как это произошло с ней.

Подробные сведения о бурной истории Чарльз в либеральных кампаниях в качестве сторонника детской секс-эксплуатации вы можете прочесть на английском в ChristianPost.com.

«Прогрессивные средства массовой информации не коснутся этой темы, традиционные общественно-политические СМИ, похоже, не следят за этими проблемами, и самопубликация такой истории, вероятно, была бы бессмысленной», - говорит Чарльз.

«Правда.Ру» несколько лет подряд пишет о проблеме сексуальной эксплуатации детей, рассказывая в первую очередь о европейских порядках. Сегодня, видимо, настало время говорить о стране, становящейся ярким факелом педофилов во всем мире, в которой нарастает движение за легализацию сексуальной эксплуатации детей и, соответственно, педофилии.

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Педофилы: убивающие детство
Темы секс либералы педофилия феминистки
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Происшествия
Либералы отстаивают право секс-торговли детьми
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